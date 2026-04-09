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9 de abril de 2026 - 20:39
País.

Tucumán en alerta por chikungunya: detectaron 93 casos en la capital

Tucumán confirmó 93 casos de chikungunya en la capital y reforzó los operativos sanitarios para frenar la enfermedad.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Confirmaron 93 casos de chikungunya en San Miguel de Tucumán (Foto ilustrativa)

Confirmaron 93 casos de chikungunya en San Miguel de Tucumán (Foto ilustrativa)

Tucumán se encuentra en alerta por el avance del chikungunya luego de que las autoridades sanitarias confirmaran 93 casos detectados en la capital provincial. Los contagios se concentran principalmente en el sur de San Miguel de Tucumán, en sectores como El Manantial y San Pablo.

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El dato fue informado por el ministro de Salud, José Medina Ruiz, quien explicó que por el momento no se registran internaciones de gravedad, aunque advirtió sobre una fuerte presión epidemiológica en la capital y adyacencias.

Dónde se concentran los casos de chikungunya en Tucumán

Según detallaron, los casos se localizaron sobre todo en el sur de la capital tucumana. Esta situación encendió las alarmas sanitarias y motivó el refuerzo de operativos preventivos para intentar contener la propagación de la enfermedad.

Buscan que San Miguel de Tucumán sea capital nacional los 9 de julio
Confirmaron 93 casos de chikungunya en San Miguel de Tucum&aacute;n (Foto ilustrativa)

Confirmaron 93 casos de chikungunya en San Miguel de Tucumán (Foto ilustrativa)

El funcionario también señaló que una de las principales preocupaciones está vinculada al contexto regional y al movimiento epidemiológico en zonas cercanas, especialmente por la situación en provincias limítrofes como Salta.

Cómo trabajan para frenar el avance de la enfermedad

Los contagios fueron detectados a partir de operativos casa por casa, en los que equipos de salud realizan búsqueda activa de personas con fiebre y tareas de eliminación de criaderos de mosquitos. La estrategia apunta a cortar la circulación del virus y reducir el riesgo de nuevos contagios.

En ese marco, las acciones se enfocan tanto en la detección temprana de síntomas como en el control del mosquito transmisor. Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo de la situación y continúan con los trabajos de prevención en las zonas afectadas.

Prevención y cuidados

Sostener las medidas de cuidado es fundamental para evitar nuevos casos: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener patios limpios, usar repelente, especialmente al amanecer y atardecer, y consultar de inmediato ante fiebre o síntomas compatibles. En el caso de virus respiratorios, se recomienda además ventilación de ambientes, higiene frecuente de manos y no concurrir a actividades si se presentan síntomas.

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