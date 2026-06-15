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15 de junio de 2026 - 11:13
Policial.

Un adolescente murió y hubo 44 actas por alcoholemia en la rutas de Jujuy

Los controles dejaron 656 actas varias, 44 por alcoholemia y ningún registro por exceso de velocidad en las rutas de Jujuy durante el fin de semana.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Choques en las rutas de Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

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Tras la caída, ambos ocupantes terminaron sobre la cinta asfáltica. El adolescente sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió en el lugar, pese a la intervención de los equipos de emergencia. Su acompañante fue asistido por personal del SAME y trasladado al hospital Pablo Soria con pronóstico reservado.

Murió un adolescente de 16 años que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy
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El casco, otra vez en el centro de la escena

De acuerdo con la información inicial, los dos jóvenes circulaban sin casco de seguridad al momento del siniestro. Ese dato vuelve a encender la preocupación por el uso de elementos obligatorios de protección, especialmente entre motociclistas, donde una caída puede tener consecuencias irreversibles.

El caso generó conmoción por la edad de la víctima y por el lugar donde ocurrió: una zona de circulación constante de la capital jujeña. Personal policial trabajó en el sector para ordenar el tránsito y avanzar con las pericias correspondientes.

El balance de los controles

En cuanto a los controles realizados en la provincia, Seguridad Vial informó 656 actas varias, 44 actas por alcoholemia, 0 actas por velocidad y un total de 700 infracciones durante el operativo del fin de semana.

El informe vuelve a mostrar una postal que se repite cada lunes: siniestros, controles, infracciones y una preocupación que no afloja en las rutas y calles de Jujuy. Detrás de cada número hay conductas que pueden prevenirse y familias que, en cuestión de segundos, pueden quedar atravesadas por una tragedia.

Comparativo con el fin de semana anterior

Del viernes 5 al lunes 8 de junio

  • Total de actas: 867
  • Actas varias: 774
  • Actas por alcoholemia: 93
  • Actas por velocidad: 0
  • Siniestros viales: 50
  • Fallecidos en siniestros viales: 2

Del viernes 12 al lunes 15 de junio

  • Total de actas: 700
  • Actas varias: 656
  • Actas por alcoholemia: 44
  • Actas por velocidad: 0
  • Siniestros viales: 42
  • Fallecidos en siniestros viales: 1

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