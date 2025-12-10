Un policía salvó la vida de una beba de 1 año que no podía respirar

Ante la urgencia, el Sargento Aybar Amílcar actuó de inmediato y comenzó a realizar maniobras de RCP a la bebé, acompañado por el personal de guardia que asistió todo el procedimiento. Gracias a la intervención, lograron liberar las vías respiratorias y que la menor recupere el pulso y su estado de salud.
Un enfrentamiento entre policías y delincuentes en Perico dejó 6 detenidos
Durante la tarde del domingo se registró un episodio de gran tensión en el barrio Nueva Ciudad de Perico, cuando un grupo de delincuentes se enfrentó con policías que realizaban averiguaciones en la zona.
Según informaron fuentes oficiales, los individuos comenzaron a lanzar objetos y a insultar a los trabajadores de seguridad, lo que provocó heridas en uno de ellos y daños en un vehículo oficial.
Debido a la gravedad de la situación, se solicitó apoyo inmediato y un equipo especializado llegó al lugar para intentar controlar el enfrentamiento. En ese momento, el grupo agresor se refugió dentro de una vivienda cercana, lo que incrementó aún más la tensión en el barrio.
Tras varios minutos de diálogo y negociación, cuatro de las personas involucradas decidieron salir por sus propios medios y entregarse voluntariamente.
Finalmente, los seis implicados fueron llevados a la dependencia correspondiente, donde se continuó con los trámites necesarios para avanzar con la investigación del hecho.