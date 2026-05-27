Un surfista brasileño lucha por su vida tras ser atacado por un pez espada en Costa Rica

Fabiano Duarte Costa , un surfista de 42 años , se encuentra en estado crítico y lucha por su vida luego de un accidente ocurrido mientras practicaba surf en Playa Pavones , en el sur de Costa Rica . El hombre fue embestido por un pez espada , cuyo pico —descrito como “ parecido a una navaja ”— le perforó el pecho.

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La herida, según se informó le habría llegado a impactar directamente en el corazón . El impactante hecho se produjo mientras el deportista se encontraba surfeando en uno de los destinos más reconocidos de América Central . De acuerdo con el testimonio de sus familiares , el animal apareció a gran velocidad y el choque fue inmediato , sin margen de reacción.

Su esposa, Priscila Carlesso, evocó con profundo dolor el instante en que la vida familiar “cambió en cuestión de segundos”, al recibir la noticia de que un “pez aguja” —denominación también utilizada para referirse a la especie— había lesionado de gravedad a su esposo.

Primeros auxilios y una cirugía compleja

El desenlace no fue aún peor gracias a un hecho fortuito: un médico se encontraba en la playa en ese momento y pudo asistirlo de inmediato, brindándole los primeros auxilios directamente sobre la arena. Esa rápida intervención resultó clave para estabilizar a Duarte Costa antes de su traslado en helicóptero hacia San José, la capital costarricense.

Ya en el hospital, el surfista debió ser intervenido mediante una cirugía cardíaca de alta complejidad para tratar las severas lesiones internas ocasionadas por el ataque del animal. En la actualidad, continúa internado en terapia intensiva, en condición “grave pero estable”, mientras el equipo médico se muestra moderadamente esperanzado respecto de su evolución, aunque aclara que la recuperación demandará un tiempo prolongado.

Un pez espada le atravesó el corazón a un surfista cuando nadaba en el mar de Costa Rica.

El surfista, un guerrero del mar

Fabiano nació en Itajaí, Brasil, y es una persona muy apreciada dentro de su entorno comunitario. Trabaja como profesor de educación física y también como instructor de piragüismo hawaiano, actividad a la que ha dedicado buena parte de su trayectoria vinculada al agua. Su primo, Pedro Duarte, lo describió en redes sociales como un “guerrero”, destacando la valentía con la que enfrenta este difícil momento.

A raíz de los elevados gastos médicos y de la necesidad de coordinar su regreso sanitario a Brasil una vez que reciba el alta, su familia puso en marcha una campaña de ayuda solidaria. Hasta ahora, consiguieron reunir alrededor de 48 mil reales brasileños, impulsados por la difusión del caso en redes sociales.