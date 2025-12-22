Una familia argentina necesita más de $3 millones para estar entre las de mayores recursos

Argentina: ganar más de 3 millones para ser del 10% superior.

Una familia argentina debe percibir más de $3.624.000 mensuales para posicionarse entre el 10% de hogares con mayores ingresos, según el relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al tercer trimestre de 2025. Este dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en los 31 principales conglomerados urbanos del país.

El décimo decil agrupa a 1.015.153 hogares, equivalente al 10% del total analizado, e integra a 3.539.176 personas, o el 11,9% de la población evaluada. Dentro de este segmento, los ingresos oscilan desde el umbral mínimo hasta cifras extremas de hasta $150.000.000 mensuales, con un promedio de $5.597.559.

Brechas notables con los deciles inferiores La disparidad se evidencia al comparar con los grupos inmediatamente inferiores. El noveno decil, que abarca ingresos de $2.650.000 a $3.620.000, registra un promedio de $3.067.163. En el octavo decil, los valores van de $2.100.000 a $2.650.000, con media de $2.361.192.

En el extremo opuesto, el primer decil —el 10% con menores ingresos— oscila entre $10.000 y $500.000, con un promedio de $349.654. La mediana nacional de ingresos familiares se ubica en $800.000, lo que significa que la mitad de los hogares percibe esa cifra o menos.

La mediana de ingresos familiares alcanza los $800.000, lo que implica que la mitad de los hogares percibe esa cifra o menos. Estos indicadores destacan la amplia polarización en la distribución del ingreso en Argentina, donde el "top 10%" multiplica por cien los valores mínimos del grupo y se distancia aplicada del resto de la sociedad. Los datos surgen del indicador que elabora el INDEC sobre los precios al por mayor. Escala de ingreso familiar por decil Primer decil: Ingreso total familiar desde $10.000 hasta $500.000. Segundo decil: Ingreso total familiar desde $500.000 hasta $760.000. Tercer decil: Ingreso total familia desde $760.000 hasta $960.000. Cuarto decil: Ingreso total familiar desde $960.000 hasta $1.200.000. Quinto decil: Ingreso total familiar desde $1.200.000 hasta $1.430.000. Sexto decil: Ingreso total familiar desde $1.430.000 hasta $1.750.000. Séptimo decil: Ingreso total familiar desde $1.750.000 hasta $2.100.000. Octavo decil: Ingreso total familiar desde $2.100.000 hasta $2.650.000. Noveno decil: Ingreso total familiar desde $2.650.000 hasta $3.620.000. Décimo decil: Ingreso total familiar desde $3.624.000 hasta $150.000.000.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







