Unión vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

El cotejo entre Unión y Aldosivi, por la fecha 6 del Apertura, se jugará el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.

Así llegan Unión y Aldosivi Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura Unión viene de un resultado igualado, 0-0, ante San Lorenzo. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura Aldosivi viene de caer derrotado 0 a 1 ante Tigre. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y 3 empatados. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

Aldosivi muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy. En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Aldosivi quien ganó 0 a 2. Luis Lobo Medina es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Sarmiento: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Instituto: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Talleres: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Boca Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs Banfield: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Huracán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina) Horario Unión y Aldosivi, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

