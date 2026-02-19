Unión vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

El cotejo entre Unión y Aldosivi, por la fecha 6 del Apertura, se jugará el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.
El cotejo entre Unión y Aldosivi, por la fecha 6 del Apertura, se jugará el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Unión viene de un resultado igualado, 0-0, ante San Lorenzo. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 3.
Aldosivi viene de caer derrotado 0 a 1 ante Tigre. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y 3 empatados. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.
Aldosivi muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Aldosivi quien ganó 0 a 2.
Luis Lobo Medina es el elegido para dirigir el partido.
