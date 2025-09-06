Venezuela vs Colombia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Venezuela recibirá a Colombia, en el marco de la fecha 18 , el próximo martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio la Joya de Oriente.
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Venezuela sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Argentina. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Colombia viene de derrotar a Bolivia con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 5 en su arco.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y el marcador favoreció a Colombia con un marcador de 1-0.
El local se ubica en el séptimo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 4 PP).
Wilton Pereira Sampaio será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Argentina
|38
|17
|12
|2
|3
|22
|2
|Brasil
|28
|17
|8
|4
|5
|8
|3
|Uruguay
|27
|17
|7
|6
|4
|10
|5
|Colombia
|25
|17
|6
|7
|4
|7
|7
|Venezuela
|18
|17
|4
|6
|7
|-7
FUENTE: nota.texto7
