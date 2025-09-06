sábado 06 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2025 - 08:27
Eliminatorias

Venezuela vs Colombia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

La previa del choque de Venezuela ante Colombia, a disputarse en el estadio la Joya de Oriente el martes 9 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina). El árbitro será Wilton Pereira Sampaio.

Venezuela vs Colombia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18
BsAs (DataFactory)

Venezuela recibirá a Colombia, en el marco de la fecha 18 , el próximo martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio la Joya de Oriente.

Lee además
bolivia vs brasil: previa, horario y como llegan para la fecha 18

Bolivia vs Brasil: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18
peru vs paraguay: previa, horario y como llegan para la fecha 18

Perú vs Paraguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Así llegan Venezuela y Colombia

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Venezuela en partidos

Venezuela sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Argentina. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Colombia en partidos

Colombia viene de derrotar a Bolivia con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 5 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y el marcador favoreció a Colombia con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el séptimo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 4 PP).

Wilton Pereira Sampaio será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1 Argentina3817122322
2 Brasil28178458
3 Uruguay271776410
5 Colombia25176747
7 Venezuela1817467-7
Horario Venezuela y Colombia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bolivia vs Brasil: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Perú vs Paraguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Chile vs Uruguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Ecuador vs Argentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Chile sucumbe ante Brasil en una goleada 3-0

Las más leídas

Volcó un colectivo con 30 pasajeros que iba de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia.
Siniestro.

Pudo ser una tragedia: volcó un colectivo con 30 pasajeros

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025 video
Política.

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado
Análisis.

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: Están angustiados y quebrados video
Crimen.

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: "Están angustiados y quebrados"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel