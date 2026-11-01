domingo 01 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de noviembre de 2026 - 10:46
Fútbol.

Zapla venció a Talleres de Perico y es campeón anual de la Liga Jujeña

Altos Hornos Zapla derrotó 2 a 1 a Talleres de Perico en el estadio 23 de Agosto y se consagró campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol 2026.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Zapla derrotó a Talleres de Perico y se consagró campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

Zapla derrotó a Talleres de Perico y se consagró campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

Altos Hornos Zapla derrotó 2 a 1 a Talleres de Perico en el estadio 23 de Agosto y se consagró campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol 2026.

Altos Hornos Zapla derrotó 2 a 1 a Talleres de Perico en el estadio 23 de Agosto y se consagró campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol 2026.

Lee además
CarlaRomera, secretaria general de la Liga Jujeña de Fútbol
Deportes.

El año de la Liga Jujeña de Fútbol: "Hacemos un balance recontra positivo"
Nuevo torneo de Primera División: River marcó su desacuerdo con la propuesta de la AFA
Deportes.

River votó en contra del nuevo formato de la Liga Profesional para 2027

El encuentro reunió a los dos campeones de la temporada: Talleres había conquistado el Apertura, mientras que Zapla llegaba después de obtener el Clausura. Ambos volvieron a encontrarse en una definición que terminó con una nueva consagración del Merengue.

Cómo fue la victoria de Zapla ante Talleres

El equipo dirigido por Alexis Zingariello comenzó mejor en el marcador gracias a un penal convertido por Benjamín Condorí. Sin embargo, Talleres logró reaccionar y encontró el empate a través de Franco Rodríguez, por lo que ambos conjuntos se fueron al descanso igualados 1 a 1.

En el segundo tiempo, Néstor Herrera apareció para marcar el 2 a 1 que terminó siendo definitivo. Zapla sostuvo la ventaja hasta el cierre y celebró el campeonato anual frente a su clásico rival.

La victoria también significó una nueva conquista para una formación integrada principalmente por jugadores juveniles, que durante la temporada tuvieron la oportunidad de sumar experiencia en la primera división local.

Una semana de festejos para Altos Hornos Zapla

El título anual llegó pocos días después de que el Merengue se consagrara campeón del Torneo Clausura, tras superar a Deportivo Luján por penales en la final disputada en La Tablada.

Antes del encuentro ante Talleres, el entrenador Alexis Zingariello había dialogado con Canal 4 sobre el presente de su equipo y la posibilidad de conseguir una nueva copa.

"Estamos muy felices del presente, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo que lo que hemos conseguido es importante. Pero no es todo, porque hay mucho por delante todavía", había expresado el DT.

También destacó la importancia de disputar dos definiciones en pocos días: "Sabemos que va a ser un clásico. Aparte, estamos jugando el campeonato anual. Dos finales en una semana para nosotros es más que importante".

Finalmente, sus dirigidos consiguieron el objetivo y cerraron octubre con dos títulos. Con un plantel de mayoría juvenil, Altos Hornos Zapla volvió a consagrarse en el fútbol jujeño y sumó una nueva copa a su historia.

Goles

P.T: Benjamín Condorí (Zapla) - de penal

P.T: Franco Rodríguez (Talleres) pone el 1 a 1

S.T: Néstor Herrera (Zapla) apareció para marcar el 2 a 1

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El año de la Liga Jujeña de Fútbol: "Hacemos un balance recontra positivo"

River votó en contra del nuevo formato de la Liga Profesional para 2027

Un nadador jujeño necesita ayuda para competir en Río Negro en la Liga Paralímpica

Las dos finales del Anual 2026 de la Liga Jujeña se jugarán en el estadio 23 de Agosto

"Lo que hemos conseguido es importante, pero no es todo", dijo el DT de la local de Altos Hornos Zapla

Lo que se lee ahora
Cintia Zelaya
Deportes.

Una nadadora de Palpalá representará al país en el Mundial de Aguas Abiertas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Orgullo jujeño: tres montañistas hicieron cumbre a 6.470 metros en el Himalaya
Jujuy.

Orgullo jujeño: tres montañistas hicieron cumbre a 6.470 metros en el Himalaya

Con equipo alternativo, Gimnasia de Jujuy fue goleado por San Martín de San Juan
Deportes.

Con equipo alternativo, Gimnasia de Jujuy fue goleado por San Martín de San Juan

Halloween en el microcentro de San Salvador de Jujuy video
Celebración.

Así se disfrutó Halloween en Jujuy: niños disfrazados y pedidos de dulces en San Salvador

Tormenta de arena: volcó un camión en la Ruta Nacional 52
Jujuy.

Tormenta de arena: volcó un camión en la Ruta Nacional 52

Choque en cadena en la Ruta 34: tres vehículos involucrados y demoras
Jujuy.

Choque en cadena en la Ruta 34: tres vehículos involucrados y demoras

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel