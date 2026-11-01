Zapla venció a Talleres de Perico y es campeón anual de la Liga Jujeña

Altos Hornos Zapla volvió a festejar y se quedó con el título anual de la Liga Jujeña de Fútbol. El conjunto de Palpalá derrotó 2 a 1 a Talleres de Perico en la final disputada el sábado 31 de octubre en el estadio 23 de Agosto, con goles de Benjamín Condorí y Néstor Herrera.
El encuentro reunió a los dos campeones de la temporada: Talleres había conquistado el Apertura, mientras que Zapla llegaba después de obtener el Clausura. Ambos volvieron a encontrarse en una definición que terminó con una nueva consagración del Merengue.
Cómo fue la victoria de Zapla ante Talleres
El equipo dirigido por Alexis Zingariello comenzó mejor en el marcador gracias a un penal convertido por Benjamín Condorí. Sin embargo, Talleres logró reaccionar y encontró el empate a través de Franco Rodríguez, por lo que ambos conjuntos se fueron al descanso igualados 1 a 1.
En el segundo tiempo, Néstor Herrera apareció para marcar el 2 a 1 que terminó siendo definitivo. Zapla sostuvo la ventaja hasta el cierre y celebró el campeonato anual frente a su clásico rival.
La victoria también significó una nueva conquista para una formación integrada principalmente por jugadores juveniles, que durante la temporada tuvieron la oportunidad de sumar experiencia en la primera división local.
Una semana de festejos para Altos Hornos Zapla
El título anual llegó pocos días después de que el Merengue se consagrara campeón del Torneo Clausura, tras superar a Deportivo Luján por penales en la final disputada en La Tablada.
Antes del encuentro ante Talleres, el entrenador Alexis Zingariello había dialogado con Canal 4 sobre el presente de su equipo y la posibilidad de conseguir una nueva copa.
"Estamos muy felices del presente, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo que lo que hemos conseguido es importante. Pero no es todo, porque hay mucho por delante todavía", había expresado el DT.
También destacó la importancia de disputar dos definiciones en pocos días: "Sabemos que va a ser un clásico. Aparte, estamos jugando el campeonato anual. Dos finales en una semana para nosotros es más que importante".
Finalmente, sus dirigidos consiguieron el objetivo y cerraron octubre con dos títulos. Con un plantel de mayoría juvenil, Altos Hornos Zapla volvió a consagrarse en el fútbol jujeño y sumó una nueva copa a su historia.
Goles
P.T: Benjamín Condorí (Zapla) - de penal
P.T: Franco Rodríguez (Talleres) pone el 1 a 1
S.T: Néstor Herrera (Zapla) apareció para marcar el 2 a 1
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