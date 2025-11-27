jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 08:53
Sorpresa.

AFA entregó los Premios Alumni: quién fue el árbitro destacado de la Primera Nacional

AFA entregó los Premios Alumni 2025 y se conoció quién fue elegido como el mejor árbitro de la Primera Nacional. Lucas Comesaña era uno de los candidatos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
los arbitros candidatos

Se celebraron los Premios Alumni 2025 en el predio de la AFA “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza. Entre las categorías, se encontraba la de árbitro más destacado de la Primera Nacional, en la que figuraba como candidato Lucas Comesaña, el juez que generó gran polémica en el partido de ida del Reducido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.

Los premiados surgen a partir del voto de los dirigentes de los clubes afiliados a AFA en los siguientes rubros: Dirigente Destacado, Jugador Destacado, Técnico Destacado y Arbitro Destacado, de Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, C y D, Periodismo Radial, Televisivo, Grafico, y sitio internet, Fútbol Femenino A, B y C, Futsal Masculino y Femenino, Fútbol Infantil y Fútbol Juvenil, Dirigentes del Consejo Federal; Federal A y Fútbol Playa.

De esta manera, Lucas Comesaña no consiguió quedarse con el premio que otorga todos los años la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

bruno amiconi arbitro

Uno por uno, todos los ternados y ganadores de los Premios Alumni 2025

Liga Profesional

Dirigente Destacado:

  • Gonzalo Belloso (Rosario Central)
  • Abel Poza (Huracán)
  • Diego Lemme (Defensa y Justicia)

Jugador Destacado:

  • Valentín Gómez (Vélez Sarsfield)
  • Adrián Martínez (Racing Club)
  • Franco Mastantuono (River Plate)

Director Técnico Destacado:

  • Omar De Felipe (Central Córdoba)
  • Gustavo Costas (Racing Club)
  • Gustavo Quinteros (Vélez Sarsfield)

Árbitro Destacado:

  • Yael Falcon Pérez
  • Facundo Tello
  • Sebastián Zunino

Programa en TV Destacado:

  • AFA Estudio Noticias (AFA ESTUDIO)
  • Puede Pasar (DSports)
  • Paso a Paso (TyC Sports)

Medio Gráfico Destacado:

  • La Nación Deportes
  • Clarín Deportivo
  • Olé

Programa Radial Destacado:

  • No Veo la Hora (DSports FM 103.1)
  • La Oral Deportiva (Radio Rivadavia)
  • Fútbol Continental Primera Edición (Radio Continental)

Sitio Web Destacado:

  • Promiedos
  • Doble Amarilla
  • Universo Fútbol

Institución Destacada por la mejor atención al visitante:

  • Deportivo Riestra
  • Barracas Central
  • Belgrano de Córdoba
  • River Plate

Primera Nacional

Dirigente Destacado:

  • Gabriel Mansilla (Deportivo Morón)
  • Gabriel Greco (Atlanta)
  • Ricardo Sastre (Deportivo Madryn)

Jugador Destacado:

  • Ezequiel Aguirre (Defensores de Belgrano)
  • Agustín Lavezzi (Tristán Suarez)
  • Bruno Nasta (Racing de Córdoba)

Director Técnico Destacado:

  • Andrés Ylliana (Aldosivi)
  • Andrés Montenegro (Nueva Chicago)
  • Alfredo Grelak (San Telmo)

Árbitro Destacado:

  • Lucas Comesaña
  • Bruno Amiconi
  • Juan Pafundi

Programa en TV Destacado:

  • El Nacional ESPN
  • El Ascenso x 3 (Canal 7 Somos)
  • TyC Sports Play

Medio Gráfico:

  • Olé
  • Popular
  • Crónica

Programa Radial Destacado:

  • Mundo Ascenso (Radio La Red AM 910)
  • El Ascenso x 3 (Radio Splendid AM 990)
  • Tira para Arriba (DSports FM 103.1)

Sitio Web Destacado:

  • Mundo Ascenso
  • Solo Ascenso
  • Promiedos

Institución Destacada por la mejor atención al visitante:

  • Estudiantes de Buenos Aires
  • Temperley
  • Deportivo Morón

Primera Categoría “B”

Dirigente Destacado:

  • Ezequiel Segura (Comunicaciones)
  • Tomas Costa (Colegiales)
  • Omar Plaini (Los Andes)

Jugador Destacado:

  • Nicolas Tolosa (Colegiales)
  • Juan Ignacio Barbieri (Armenio)
  • Diego Aguirre (Acassuso)

Director Técnico Destacado:

  • Juan Carlos Kopriva (Excursionistas)
  • Leonardo Fernández (Colegiales)
  • Leonardo Lemos (Los Andes)

Árbitro Destacado:

  • Julián Jerez
  • Juan Cruz Robledo
  • Gabriel Gutiérrez

Institución Destacada por la mejor atención al visitante:

  • Los Andes
  • Excursionistas
  • Dock Sud

Primera Categoría “C”

Dirigente Destacado:

  • Dante Majori (Yupanqui)
  • Flavio Fernández (Lamadrid)
  • Javier Gómez (Claypole)

Jugador Destacado:

  • Leandro Llodra (Claypole)
  • Ignacio Huguenet (Camioneros)
  • Claudio Campostrini (Lamadrid)

Director Técnico Destacado:

  • Matías De Cicco (Ituzaingó)
  • Gabriel Torres (Real Pilar)
  • Federico Urciuoli (Camioneros)

Árbitro Destacado:

  • Julián Beligoy
  • Agustín Flores
  • Guido Mascheroni

Institución Destacada por la mejor atención al visitante:

  • Estrella del Sur
  • Deportivo Español
  • Yupanqui

“Promocional Amateur”

Dirigente Destacado:

  • Sebastián Salmun (Náutico Hacoaj)
  • Javier Foppiani (Everton)
  • Nicolas Casas (Barrancas FC)

Jugador Destacado:

  • Mateo Muñoz (Estrella del Sur)
  • Tomas Rosic (Náutico Hacoaj)
  • Adrián Parra (Ezeiza FC)

Director Técnico Destacado:

  • Agustín Wallash (Estrella del Sur)
  • Jorge Cembal (Provincial de Lobos)
  • Federico Urcioli (Camioneros)

Árbitro Destacado:

  • Agustín Panizza
  • Martin Morenza
  • Joaquín Rodríguez

Institución Destacada por la mejor atención al visitante:

  • Everton
  • SAT
  • Náutico Hacoaj

Torneo Federal “A”

Dirigente Destacado:

  • Héctor D’efrancesco (Central Norte)
  • Damian Reyes (San Martin de Mza)
  • Nicolas Scarpeccio (Sp Las Parejas)

Jugador Destacado:

  • Leonardo Rodríguez (Central Norte)
  • Lucas Núñez (Club Atenas)
  • Marcelo Olivera (Independiente de Chivilcoy)

Director Técnico Destacado:

  • Carlos Mungo (Villa Mitre)
  • Renato Riggio (Central Norte)
  • Dulio Botella (Santamarina)

Árbitro Destacado:

  • Juan Nebbieti
  • Maximiliano Manduca
  • Fernando Marcos

Periodismo destacado cubriendo la categoría:

  • La Gloria O Devoto
  • Ascenso del Interior
  • Match Point

Consejo Federal del Fútbol

Dirigente destacado Jurisdicción Bonaerense:

  • David Forconi (Liga de Junín)
  • Nicolas Mantegazza (Liga de San Vicente)
  • Leonardo Campano (Liga de La Plata)

Dirigente destacado Jurisdicción Mesopotámica:

  • Juan Carlos Rosseberg (Liga de Obera)
  • José Luis Diaz (Liga de Nogoya)
  • Nelson Casis (Fed. Entrerriana)

Dirigente destacado Jurisdicción Cuyo:

  • Gabriel Godoy (Liga Riojana)
  • Cintia Ramírez (San Luis)
  • Homero Di Bernardino (Liga Alvearense)

Dirigente destacado Jurisdicción Sur:

  • Gabriel Prioli (Viedma)
  • Diego González (Trelew)
  • Gonzalo Zunzunegui (Luis Beltrán)

Dirigente destacado Jurisdicción Norte:

  • Gustavo Marcial (Santa María)
  • Rubén Alderete (Fed. Jujeña)
  • Darío Zamoratte (Tucumán)

Dirigente destacado Jurisdicción Centro:

  • Francisco Pesce (Fed. Santiago)
  • Camilo Mañez (Liga Rio Cuarto)
  • Rene A Paz (Liga Santiago)

Dirigente destacado Jurisdicción Litoral:

  • Jorge Cufre (Liga Formoseña)
  • Raúl Mosqueda (Liga Chaqueña)
  • Alberto Pasaola (Liga del Sur S.F)

Fútbol Infantil

Dirigente Destacado:

  • Jorge Tedesco (Ferrocarril Oeste)
  • Víctor Amarilla (Yupanqui)
  • Aida Cardozo (Chacarita)

Fútbol Juvenil Liga Profesional

Dirigente Destacado:

  • Nicolas Álvarez (Belgrano)
  • Maximiliano Fe (Rosario Central)
  • Diego Russo (Lanús)

Jugador Revelación:

  • Uriel Ojeda (San Lorenzo)
  • Gaston Bouhier (Argentinos Juniors)
  • Maher Carrizo (Vélez Sarsfield)

Medios Periodísticos cubriendo el fútbol infantojuvenil:

  • Stat Fútbol (Fernando Fracchia)
  • Sábado Gol (Leo Perales)
  • Inferiores Argentinas (Tomas Camauer)
  • Sueños de Gol (Radio Veloz- Estefanía Romero)

Fútbol Juvenil del Ascenso

Dirigente Destacado:

  • Facundo Villaronga (Brown de Adrogué)
  • Alejandro Margaride (Flandria)
  • Jesica Mazzilli (Cambaceres)

Jugador Revelación:

  • Gabriel Vázquez (8va de Quilmes)
  • Gustavo Garay Paredes (8va de Camioneros)
  • Mateo Rodríguez (7ma de Dock Sud)

Fútbol Femenino Categoría A

Dirigente Destacado:

  • Florencia Vidaurreta (Boca Juniors)
  • Ramiro Pérez (UAI Urquiza)
  • Lucas Portillo (Gimnasia y Esgrima de la Plata)

Jugadora Destacada:

  • Andrea Ojeda (Boca Juniors)
  • Solana Pereyra (San Lorenzo)
  • Kishi Núñez (Boca Juniors)

Director Técnico Destacado:

  • Florencia Quiñones (Boca Juniors)
  • Franco Bertera (San Lorenzo)
  • Héctor Bracamonte (Racing Club)

Árbitra destacada

  • Bettina Cingari
  • Micaela Abelardo
  • Roberta Echeverria

Medios Periodísticos cubriendo la categoría:

  • Fut Femme
  • El Femenino
  • FutFemGol
  • AFA Estudio Femenino

Fútbol Femenino Categoría B

Dirigente Destacado:

  • Mauro Gagliardo (Atlético Rafaela)
  • Erica Miyasato (Argentinos Juniors)
  • Alejandro Roselli (Sarmiento de Junín)

Jugadora Destacada:

  • Nilda Báez (Vélez Sarsfield)
  • Eliana Capdevilla (Talleres de Córdoba)
  • Abril Castro (San Miguel)

Director Técnico Destacado:

  • Miqueas Russo (Talleres de Córdoba)
  • Daniel Reyes (Vélez Sarsfield)
  • Jonathan Vallejos (Defensores de Belgrano)

Árbitra destacada

  • Luciana Sánchez
  • Micaela Abelardo
  • Antonella Álvarez de Oliveira

Fútbol Femenino Categoría C

Dirigente Destacado:

  • Esteban Ramos (Estrella del Sur)
  • Dina González (Tigre)
  • Marcela Raivich (Talleres de Remedios de Escalada)

Jugadora Destacada:

  • Talía Dimartino (Estrella del Sur)
  • Daiana Perpetto (Aldosivi)
  • Agustina Montes (Arsenal)

Director Técnico Destacado:

  • Marcelo Rodríguez (Aldosivi)
  • Juan Alonso (Talleres de Remedio de Escalada)
  • Gustavo Levine (Villas Unidas)

Árbitra destacada

  • Ariadna Palacios
  • Sofia Curto
  • Brisa Fernández

Fútbol Playa

Dirigente Destacado:

  • Nicolas Pontoroto (San Telmo)
  • Daniel Mariatti (Argentino de Rosario)
  • Fabian Teplitzky (Comisión de Futsal y Fútbol Playa)

Jugador Destacado:

  • Matías Rivadeneira (Boca Juniors)
  • Santiago Veit (San Telmo)
  • Lucas Ponzetti (Argentino de Rosario)

Jugadora Destacada:

  • Carla Brown (Boca Juniors)
  • Agostina Tasinazzo (Argentino de Rosario)
  • Verónica Peralta (Boca Juniors)

Técnico Destacado:

  • Cristian Gómez Cuevas (Boca Juniors)
  • Fernando Civale (Huracán)
  • Maximiliano Ponzetti (Argentino de Rosario)

Árbitro Destacados

  • Cristian Maidana
  • Pablo Defilippi
  • Mariano Romo

Medios Periodísticos cubriendo la categoría:

  • Fútbol Playa OK
  • San Telmo Fútbol Playa
  • Argentina Fútbol Playa

Futsal Masculino

Dirigente Destacado:

  • Matías Velázquez (Ferrocarril Oeste)
  • Ángel Sabio (Atlanta)
  • Juan Carlos Volpedo (Barracas Central)
  • Mariano Vital (Primera Junta)

Jugador Destacado:

  • Lukas Acosta (Boca Juniors)
  • Lucas Granda (Pinocho)
  • Matías Soñer (17 de Agosto)

Director Técnico Destacado:

  • Diego Pela (Independiente)
  • Sebastián Mareco (Boca Juniors)
  • Santiago Elías (Pinocho)
  • Ignacio Caviglia (Barracas Central)

Árbitro Destacado:

  • Fausto Vigano
  • Eduardo Silva
  • Facundo Falvo

Medios Periodísticos cubriendo la categoría:

  • Segundo Palo
  • TyCSports FUTSAL
  • Red Audiovisual
  • AFA ESTUDIO FUTSAL

Futsal Femenino

Dirigente Destacado:

  • Carolina Caricato (Pinocho)
  • Lucas Willems (River Plate)
  • Laura Rodríguez (Racing Club)
  • Pamela Querejeta (Comisión de Futsal AFA)

Jugadora Destacado:

  • Luciana Natta (All Boys)
  • Jazmín Della Vedova (All Boys)
  • Melina Quevedo (Racing Club)
  • Lucía Rossi (Ferrocarril Oeste

Director Técnico Destacado:

  • Bárbara Abot (All Boys)
  • Daniel Paletta (Racing Club)
  • Evangelina Testa (17 de Agosto)

Árbitra Destacado:

  • Estefanía Pintos
  • Luciana Pretrela
  • Bettina Cingari

Medios Periodísticos cubriendo la categoría:

  • Todo40x20
  • OnTheFly
  • TyCSports FUTSA

Periodismo en el Ascenso

Programa en TV Destacado:

  • AFA Estudio Ascenso
  • El Ascenso x 3 (Canal 7 Somos)
  • F Nacional (ESPN)
  • El Sueño del Ascenso (América Sports)

Medio Gráfico Destacado:

  • Ole
  • Diario Popular
  • Crónica

Programa Radial Destacado:

  • Mundo Ascenso (La Red AM 910)
  • El Ascenso x 3 (Radio Splendid AM 990)
  • Tirá para Arriba (DSports FM 103.1)
  • El Sueño del Ascenso (AM 610 Radio Gral San Martin)

Sitio Web Destacado:

  • Mundo Ascenso.com
  • Solo Ascenso.com
  • Promiedos.com

