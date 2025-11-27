AFA entregó los Premios Alumni: quién fue el árbitro destacado de la Primera Nacional

Se celebraron los Premios Alumni 2025 en el predio de la AFA “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza. Entre las categorías, se encontraba la de árbitro más destacado de la Primera Nacional, en la que figuraba como candidato Lucas Comesaña, el juez que generó gran polémica en el partido de ida del Reducido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.

Los premiados surgen a partir del voto de los dirigentes de los clubes afiliados a AFA en los siguientes rubros: Dirigente Destacado, Jugador Destacado, Técnico Destacado y Arbitro Destacado, de Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, C y D, Periodismo Radial, Televisivo, Grafico, y sitio internet, Fútbol Femenino A, B y C, Futsal Masculino y Femenino, Fútbol Infantil y Fútbol Juvenil, Dirigentes del Consejo Federal; Federal A y Fútbol Playa.

Quién ganó el premio al árbitro destacado de la Primera Nacional 2025 La terna a árbitro destacado de la Primera Nacional, la completaban: Lucas Comesaña, Bruno Amiconi y Juan Pafundi. Tras la premiación, se conoció que el elegido fue Amiconi, quien también tuvo paso por el Estadio 23 de Agosto con un arbitraje un tanto polémico en el clásico ante Central Norte de Salta.

De esta manera, Lucas Comesaña no consiguió quedarse con el premio que otorga todos los años la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

bruno amiconi arbitro Uno por uno, todos los ternados y ganadores de los Premios Alumni 2025 Liga Profesional Dirigente Destacado: Gonzalo Belloso (Rosario Central)

Abel Poza (Huracán)

Diego Lemme (Defensa y Justicia) Jugador Destacado: Valentín Gómez (Vélez Sarsfield)

Adrián Martínez (Racing Club)

Franco Mastantuono (River Plate) Director Técnico Destacado: Omar De Felipe (Central Córdoba)

Gustavo Costas (Racing Club)

Gustavo Quinteros (Vélez Sarsfield) Árbitro Destacado: Yael Falcon Pérez

Facundo Tello

Sebastián Zunino Programa en TV Destacado: AFA Estudio Noticias (AFA ESTUDIO)

Puede Pasar (DSports)

Paso a Paso (TyC Sports) Medio Gráfico Destacado: La Nación Deportes

Clarín Deportivo

Olé Programa Radial Destacado: No Veo la Hora (DSports FM 103.1)

La Oral Deportiva (Radio Rivadavia)

Fútbol Continental Primera Edición (Radio Continental) Sitio Web Destacado: Promiedos

Doble Amarilla

Universo Fútbol Institución Destacada por la mejor atención al visitante: Deportivo Riestra

Barracas Central

Belgrano de Córdoba

River Plate Primera Nacional Dirigente Destacado: Gabriel Mansilla (Deportivo Morón)

Gabriel Greco (Atlanta)

Ricardo Sastre (Deportivo Madryn) Jugador Destacado: Ezequiel Aguirre (Defensores de Belgrano)

Agustín Lavezzi (Tristán Suarez)

Bruno Nasta (Racing de Córdoba) Director Técnico Destacado: Andrés Ylliana (Aldosivi)

Andrés Montenegro (Nueva Chicago)

Alfredo Grelak (San Telmo) Árbitro Destacado: Lucas Comesaña

Bruno Amiconi

Juan Pafundi Programa en TV Destacado: El Nacional ESPN

El Ascenso x 3 (Canal 7 Somos)

TyC Sports Play Medio Gráfico: Olé

Popular

Crónica Programa Radial Destacado: Mundo Ascenso (Radio La Red AM 910)

El Ascenso x 3 (Radio Splendid AM 990)

Tira para Arriba (DSports FM 103.1) Sitio Web Destacado: Mundo Ascenso

Solo Ascenso

Promiedos Institución Destacada por la mejor atención al visitante: Estudiantes de Buenos Aires

Temperley

Deportivo Morón Primera Categoría “B” Dirigente Destacado: Ezequiel Segura (Comunicaciones)

Tomas Costa (Colegiales)

Omar Plaini (Los Andes) Jugador Destacado: Nicolas Tolosa (Colegiales)

Juan Ignacio Barbieri (Armenio)

Diego Aguirre (Acassuso) Director Técnico Destacado: Juan Carlos Kopriva (Excursionistas)

Leonardo Fernández (Colegiales)

Leonardo Lemos (Los Andes) Árbitro Destacado: Julián Jerez

Juan Cruz Robledo

Gabriel Gutiérrez Institución Destacada por la mejor atención al visitante: Los Andes

Excursionistas

Dock Sud Primera Categoría “C” Dirigente Destacado: Dante Majori (Yupanqui)

Flavio Fernández (Lamadrid)

Javier Gómez (Claypole) Jugador Destacado: Leandro Llodra (Claypole)

Ignacio Huguenet (Camioneros)

Claudio Campostrini (Lamadrid) Director Técnico Destacado: Matías De Cicco (Ituzaingó)

Gabriel Torres (Real Pilar)

Federico Urciuoli (Camioneros) Árbitro Destacado: Julián Beligoy

Agustín Flores

Guido Mascheroni Institución Destacada por la mejor atención al visitante: Estrella del Sur

Deportivo Español

Yupanqui “Promocional Amateur” Dirigente Destacado: Sebastián Salmun (Náutico Hacoaj)

Javier Foppiani (Everton)

Nicolas Casas (Barrancas FC) Jugador Destacado: Mateo Muñoz (Estrella del Sur)

Tomas Rosic (Náutico Hacoaj)

Adrián Parra (Ezeiza FC) Director Técnico Destacado: Agustín Wallash (Estrella del Sur)

Jorge Cembal (Provincial de Lobos)

Federico Urcioli (Camioneros) Árbitro Destacado: Agustín Panizza

Martin Morenza

Joaquín Rodríguez Institución Destacada por la mejor atención al visitante: Everton

SAT

Náutico Hacoaj Torneo Federal “A” Dirigente Destacado: Héctor D’efrancesco (Central Norte)

Damian Reyes (San Martin de Mza)

Nicolas Scarpeccio (Sp Las Parejas) Jugador Destacado: Leonardo Rodríguez (Central Norte)

Lucas Núñez (Club Atenas)

Marcelo Olivera (Independiente de Chivilcoy) Director Técnico Destacado: Carlos Mungo (Villa Mitre)

Renato Riggio (Central Norte)

Dulio Botella (Santamarina) Árbitro Destacado: Juan Nebbieti

Maximiliano Manduca

Fernando Marcos Periodismo destacado cubriendo la categoría: La Gloria O Devoto

Ascenso del Interior

Match Point Consejo Federal del Fútbol Dirigente destacado Jurisdicción Bonaerense: David Forconi (Liga de Junín)

Nicolas Mantegazza (Liga de San Vicente)

Leonardo Campano (Liga de La Plata) Dirigente destacado Jurisdicción Mesopotámica: Juan Carlos Rosseberg (Liga de Obera)

José Luis Diaz (Liga de Nogoya)

Nelson Casis (Fed. Entrerriana) Dirigente destacado Jurisdicción Cuyo: Gabriel Godoy (Liga Riojana)

Cintia Ramírez (San Luis)

Homero Di Bernardino (Liga Alvearense) Dirigente destacado Jurisdicción Sur: Gabriel Prioli (Viedma)

Diego González (Trelew)

Gonzalo Zunzunegui (Luis Beltrán) Dirigente destacado Jurisdicción Norte: Gustavo Marcial (Santa María)

Rubén Alderete (Fed. Jujeña)

Darío Zamoratte (Tucumán) Dirigente destacado Jurisdicción Centro: Francisco Pesce (Fed. Santiago)

Camilo Mañez (Liga Rio Cuarto)

Rene A Paz (Liga Santiago) Dirigente destacado Jurisdicción Litoral: Jorge Cufre (Liga Formoseña)

Raúl Mosqueda (Liga Chaqueña)

Alberto Pasaola (Liga del Sur S.F) Fútbol Infantil Dirigente Destacado: Jorge Tedesco (Ferrocarril Oeste)

Víctor Amarilla (Yupanqui)

Aida Cardozo (Chacarita) Fútbol Juvenil Liga Profesional Dirigente Destacado: Nicolas Álvarez (Belgrano)

Maximiliano Fe (Rosario Central)

Diego Russo (Lanús) Jugador Revelación: Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Gaston Bouhier (Argentinos Juniors)

Maher Carrizo (Vélez Sarsfield) Medios Periodísticos cubriendo el fútbol infantojuvenil: Stat Fútbol (Fernando Fracchia)

Sábado Gol (Leo Perales)

Inferiores Argentinas (Tomas Camauer)

Sueños de Gol (Radio Veloz- Estefanía Romero) Fútbol Juvenil del Ascenso Dirigente Destacado: Facundo Villaronga (Brown de Adrogué)

Alejandro Margaride (Flandria)

Jesica Mazzilli (Cambaceres) Jugador Revelación: Gabriel Vázquez (8va de Quilmes)

Gustavo Garay Paredes (8va de Camioneros)

Mateo Rodríguez (7ma de Dock Sud) Fútbol Femenino Categoría A Dirigente Destacado: Florencia Vidaurreta (Boca Juniors)

Ramiro Pérez (UAI Urquiza)

Lucas Portillo (Gimnasia y Esgrima de la Plata) Jugadora Destacada: Andrea Ojeda (Boca Juniors)

Solana Pereyra (San Lorenzo)

Kishi Núñez (Boca Juniors) Director Técnico Destacado: Florencia Quiñones (Boca Juniors)

Franco Bertera (San Lorenzo)

Héctor Bracamonte (Racing Club) Árbitra destacada Bettina Cingari

Micaela Abelardo

Roberta Echeverria Medios Periodísticos cubriendo la categoría: Fut Femme

El Femenino

FutFemGol

AFA Estudio Femenino Fútbol Femenino Categoría B Dirigente Destacado: Mauro Gagliardo (Atlético Rafaela)

Erica Miyasato (Argentinos Juniors)

Alejandro Roselli (Sarmiento de Junín) Jugadora Destacada: Nilda Báez (Vélez Sarsfield)

Eliana Capdevilla (Talleres de Córdoba)

Abril Castro (San Miguel) Director Técnico Destacado: Miqueas Russo (Talleres de Córdoba)

Daniel Reyes (Vélez Sarsfield)

Jonathan Vallejos (Defensores de Belgrano) Árbitra destacada Luciana Sánchez

Micaela Abelardo

Antonella Álvarez de Oliveira Fútbol Femenino Categoría C Dirigente Destacado: Esteban Ramos (Estrella del Sur)

Dina González (Tigre)

Marcela Raivich (Talleres de Remedios de Escalada) Jugadora Destacada: Talía Dimartino (Estrella del Sur)

Daiana Perpetto (Aldosivi)

Agustina Montes (Arsenal) Director Técnico Destacado: Marcelo Rodríguez (Aldosivi)

Juan Alonso (Talleres de Remedio de Escalada)

Gustavo Levine (Villas Unidas) Árbitra destacada Ariadna Palacios

Sofia Curto

Brisa Fernández Fútbol Playa Dirigente Destacado: Nicolas Pontoroto (San Telmo)

Daniel Mariatti (Argentino de Rosario)

Fabian Teplitzky (Comisión de Futsal y Fútbol Playa) Jugador Destacado: Matías Rivadeneira (Boca Juniors)

Santiago Veit (San Telmo)

Lucas Ponzetti (Argentino de Rosario) Jugadora Destacada: Carla Brown (Boca Juniors)

Agostina Tasinazzo (Argentino de Rosario)

Verónica Peralta (Boca Juniors) Técnico Destacado: Cristian Gómez Cuevas (Boca Juniors)

Fernando Civale (Huracán)

Maximiliano Ponzetti (Argentino de Rosario) Árbitro Destacados Cristian Maidana

Pablo Defilippi

Mariano Romo Medios Periodísticos cubriendo la categoría: Fútbol Playa OK

San Telmo Fútbol Playa

Argentina Fútbol Playa Futsal Masculino Dirigente Destacado: Matías Velázquez (Ferrocarril Oeste)

Ángel Sabio (Atlanta)

Juan Carlos Volpedo (Barracas Central)

Mariano Vital (Primera Junta) Jugador Destacado: Lukas Acosta (Boca Juniors)

Lucas Granda (Pinocho)

Matías Soñer (17 de Agosto) Director Técnico Destacado: Diego Pela (Independiente)

Sebastián Mareco (Boca Juniors)

Santiago Elías (Pinocho)

Ignacio Caviglia (Barracas Central) Árbitro Destacado: Fausto Vigano

Eduardo Silva

Facundo Falvo Medios Periodísticos cubriendo la categoría: Segundo Palo

TyCSports FUTSAL

Red Audiovisual

AFA ESTUDIO FUTSAL Futsal Femenino Dirigente Destacado: Carolina Caricato (Pinocho)

Lucas Willems (River Plate)

Laura Rodríguez (Racing Club)

Pamela Querejeta (Comisión de Futsal AFA) Jugadora Destacado: Luciana Natta (All Boys)

Jazmín Della Vedova (All Boys)

Melina Quevedo (Racing Club)

Lucía Rossi (Ferrocarril Oeste Director Técnico Destacado: Bárbara Abot (All Boys)

Daniel Paletta (Racing Club)

Evangelina Testa (17 de Agosto) Árbitra Destacado: Estefanía Pintos

Luciana Pretrela

Bettina Cingari Medios Periodísticos cubriendo la categoría: Todo40x20

OnTheFly

TyCSports FUTSA Periodismo en el Ascenso Programa en TV Destacado: AFA Estudio Ascenso

El Ascenso x 3 (Canal 7 Somos)

F Nacional (ESPN)

El Sueño del Ascenso (América Sports) Medio Gráfico Destacado: Ole

Diario Popular

Crónica Programa Radial Destacado: Mundo Ascenso (La Red AM 910)

El Ascenso x 3 (Radio Splendid AM 990)

Tirá para Arriba (DSports FM 103.1)

El Sueño del Ascenso (AM 610 Radio Gral San Martin) Sitio Web Destacado: Mundo Ascenso.com

Solo Ascenso.com

Promiedos.com

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.