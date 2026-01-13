Así es Las Pirquitas, el rincón rural de Catamarca perfecto para desconectar junto a tu familia

En los distintos rincones de Argentina se encuentran pueblos y ciudades que esconden paisajes y encantos sorprendentes. Entre tantas opciones para quienes buscan unas escapadas , Las Pirquitas , un pequeño pueblo rural en Catamarca, se presenta como un destino perfecto para disfrutar de unas vacaciones relajadas.

Desde el mítico Faro del Fin del Mundo hasta la ciudad fronteriza de La Quiaca , el país despliega una variedad de escenarios naturales únicos. Cada provincia cuenta con al menos un lugar especial que merece ser recorrido, ofreciendo a los viajeros experiencias auténticas y memorables en cada viaje.

Catamarca ofrece una impresionante variedad de paisajes naturales, que van desde profundos valles y quebradas hasta imponentes montañas y serenas lagunas. A esto se suma su rico patrimonio cultural e histórico , reflejado en sitios arqueológicos, iglesias y construcciones coloniales que dan testimonio de su pasado.

La Villa Las Pirquitas forma parte del departamento de Fray Mamerto Esquiú y se encuentra a lo largo de la Ruta Provincial 1 , aproximadamente a 27 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca , la capital provincial.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa Las Pirquitas?

La Villa se originó gracias a la construcción del Dique Las Pirquitas, y hoy en día es un espacio ideal para disfrutar de diversas actividades recreativas en familia.

El dique alberga una gran variedad de especies de peces, lo que lo convierte en un sitio muy visitado por quienes practican pesca deportiva. Además, es un destino excelente para los amantes del senderismo y el ciclismo de montaña, ya que la zona ofrece múltiples senderos y rutas que permiten admirar panorámicas espectaculares del lago y de las montañas circundantes.

El Dique ofrece una amplia variedad de opciones recreativas y dispone de un camping para quienes deseen disfrutar de varios días rodeados de naturaleza. La zona también cuenta con servicios complementarios, como restaurantes, comercios y espacios especialmente diseñados para picnic, garantizando comodidad y entretenimiento para toda la familia.

Cómo llegar a Villa Las Pirquitas

Desde Buenos Aires, Villa Las Pirquitas se encuentra a aproximadamente 1150 km, lo que representa unas 14 a 15 horas de viaje en auto.

La ruta comienza por la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario, continuando por la misma vía hasta llegar a la Ciudad de Córdoba. Desde allí, se sigue un tramo adicional por la Nacional 9 hasta conectarse con la Ruta Nacional 60, que conduce a San Martín, un pequeño pueblo ubicado en la frontera entre La Rioja y Catamarca.

A partir de San Martín, se toma la Ruta Provincial 33 hacia San Fernando del Valle de Catamarca, y finalmente se conecta con la Ruta Provincial 1, que lleva directamente a Las Pirquitas.