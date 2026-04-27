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27 de abril de 2026 - 12:35
Sociedad.

Bifes a la criolla, la receta ideal para arrancar una semana de lluvias

La semana comenzó con una fuerte baja de temperaturas y “Las recetas de la Abuela” propone un plato calentito, rendidor y bien casero.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Receta de los Bifes a la criolla Un plato tradicional para elaborar en tu cocina siguiendo estas recomendaciones.

Receta de los Bifes a la criolla

Un plato tradicional para elaborar en tu cocina siguiendo estas recomendaciones.

Receta de Bifes a la Criolla Este plato es ideal para esos días que buscas degustar algo tradicional y casero, combinando el sabor de las verduras, las hierbas aromáticas y la carne

Receta de Bifes a la Criolla

Este plato es ideal para esos días que buscas degustar algo tradicional y casero, combinando el sabor de las verduras, las hierbas aromáticas y la carne

La semana arrancó con una merma abrupta en las temperaturas y, cuando el frío se hace sentir, no hay nada mejor que volver a esas comidas caseras que abrigan de verdad con una receta que es más fácil de lo que pensamos. Por eso, en el segmento Las recetas de la Abuela, la propuesta de hoy tiene todo lo que hace falta: es rica, simple, rápida y perfecta para compartir en familia.

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Los bifes a la criolla son uno de esos platos bien nuestros que nunca fallan. Tienen sabor a cocina de casa, a olla en el fuego y a mesa servida con algo abundante y calentito. Además, son ideales para esta época porque combinan carne, verduras, caldo y una cocción que deja todo lleno de sabor.

Este plato clásico de nuestra cocina fue uno de los protagonistas de los bodegones y aún se mantiene en las casas donde cada familia tiene su propia fórmula.

Este inicio de semana se vino con cambios rotundos en las temperaturas por lo que “las recetas de la Abuela” tienen algo especial para cocinar, rápido, rico y calentito.

Los bifes a la criolla capturan la esencia argentina. Un plato suculento que suele prepararse en una cacerola, aunque en el campo se hacía sobre brasas, en discos de arado. Todas las verduras son bienvenidas en este plato que se puede cocinar todo junto aunque muchos prefieran asar los bifes a la plancha por separado.

Ingredientes

  • 400 g de cuadril en bifecitos
  • 1 morrón rojo en tiras
  • 1 cebolla grande en tiras
  • 1 zanahoria chica en medias rodajas
  • 1 taza de tomate triturado
  • 2 tazas de caldo (o de agua + un caldito o cucharada de caldito casero)
  • Pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta
  • 1 papa en rodajas gruesas
  • Perejil picado para decorar
Receta de Bifes a la Criolla
Receta de Bifes a la Criolla Este plato es ideal para esos días que buscas degustar algo tradicional y casero, combinando el sabor de las verduras, las hierbas aromáticas y la carne

Receta de Bifes a la Criolla

Este plato es ideal para esos días que buscas degustar algo tradicional y casero, combinando el sabor de las verduras, las hierbas aromáticas y la carne

Preparación

Paso 1

Sellar los bifecitos en una cacerola hasta que estén dorados de ambos lados.

Paso 2

Agregar el morrón y la cebolla cortados. También las papas, la zanahoria, el tomate triturado, el caldo y condimentos. Revolver y cuando hierve tapar.

Paso 3

Cocinar 20 minutos. Pasado ese lapso, destapar y dejar cocinar 15 minutos más.

Paso 4

Apagar el fuego y dejar reposar un rato. Mientras, picar unas hojas de perejil. Servir con el perejil picado por encima.

Datos extra de la receta

  • Porciones: 4
  • Tiempo de preparación: 20 minutos
  • Tiempo de cocción: 30 minutos
  • Calorías: 361
  • Costo:

Papa: El kilo ronda entre $1.700 y $1.500

Paleta: desde $20.000

En días fríos, esta receta tiene ese plus que se busca en la cocina diaria: no solo alimenta, también reconforta. Y esa es justamente la idea de Las recetas de la Abuela: acercar propuestas simples, sabrosas y familiares para resolver el almuerzo o la cena con algo bien hecho y con gusto a hogar.

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