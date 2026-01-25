Catamarca confirma dos casos de la gripe H3N2 y refuerza la vigilancia sanitaria

El Ministerio de Salud de Catamarca informó este domingo la confirmación de dos casos de influenza A (H3N2) en la provincia, un virus respiratorio que se está monitoreando de cerca por su alta capacidad de transmisión.

Las autoridades sanitarias provinciales recibieron los resultados del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán), que validaron la presencia del virus en dos personas jóvenes de entre 20 y 30 años , quienes presentaban antecedentes de viaje al exterior. Ambos pacientes se encuentran en evolución favorable y bajo seguimiento ambulatorio, según el reporte oficial.

Los casos detectados en Catamarca corresponden a dos de las tres muestras enviadas como sospechosas, mientras que una restante dio resultado negativo. En respuesta, el ministerio provincial continúa ampliando las acciones de vigilancia epidemiológica y monitoreo de virus respiratorios, con especial atención a la Enfermedad Tipo Influenza (ETI).

Este hallazgo se produce en un contexto en el que el subtipo H3N2, especialmente el subclado K, ha sido identificado en varias jurisdicciones del país y se vigila de cerca por su circulación fuera de la temporada típica de gripe. Aunque no se trata de un virus nuevo, su capacidad de transmisión y aparición fuera del invierno exigieron el refuerzo de medidas preventivas.

Qué significa y cómo prevenir

La influenza A (H3N2) es un virus respiratorio frecuente y parte de los virus de la gripe que circulan estacionalmente. Las autoridades sanitarias resaltan la importancia de mantener las vacunas antigripales al día, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además, se recomienda:

Ventilar regularmente los ambientes cerrados.

Mantener una higiene frecuente de manos con agua y jabón.

Evitar cambios bruscos de temperatura y contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios.

Hasta el momento, los infectados en Catamarca no han requerido hospitalización, pero las autoridades sanitarias instan a extremar las medidas de prevención para contener la propagación del virus y proteger a los más vulnerables de la comunidad.