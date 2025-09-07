domingo 07 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de septiembre de 2025 - 09:55
Frontera.

Cierre "preventivo" del Paso de Jama para este domingo 7 de septiembre

Por recomendación de Vialidad por pronostico meteorológico de nieve en RUTA 27 CH se mantendrá cerrado el Paso de Jama para todo tipo de vehículos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Chile Pasod e jama
Por la presencia de vientos blancos moderados a fuertes, el Paso de Jama permanecerá cerrado este domingo 7 de septiembre.

Por la presencia de vientos blancos moderados a fuertes, el Paso de Jama permanecerá cerrado este domingo 7 de septiembre.

Desde Vialidad anunciaron que este domingo 7 de septiembre el Paso Fronterizo, Argentina-Chile, Paso de Jama presenta un cote "preventivo" debido a condiciones meteorológicas sobre RUTA 27 CH. Esta medida aplica para todo tipo de vehículos desde el km 3 hasta el Complejo Fronterizo.

Lee además
Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Ana Laura Bernard
Historia.

El impresionante parecido de una ex reina de la FNE con una actriz de Hollywood

El Servicio Meteorológico Chileno anunció la llegada de un frente frio para la zona cordillerana, donde se espera la presencia de viento moderado a fuerte desde la madrugada del domingo 07 de septiembre del 2025 hasta la noche del lunes 08 de septiembre del 2025.

La regio marcada por presencia de viento blanco desde el Servicio Metrológico abarca la región de Tarapacá (Cordillera), Antofagasta (Cordillera Costa, Cordillera) y Atacama (Cordillera).

Paso de Jama
Por la presencia de vientos blancos moderados a fuertes, el Paso de Jama permanecerá cerrado este domingo 7 de septiembre.

Por la presencia de vientos blancos moderados a fuertes, el Paso de Jama permanecerá cerrado este domingo 7 de septiembre.

El tiempo en la provincia de Jujuy

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, no emitió alerta para la zona fronteriza Argentina, ni para la provincia de Jujuy, por lo que hoy se espera un domingo con cielo parcialmente cubierto y temperaturas que rondarán de los 8 a los 17°C, sin lluvias (hasta el momento) y ventos de direcciones variables.

Horarios habilitados en Argentina y Chile

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Argentina: de 09:00 hasta 19:00 hora argentina

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: de 08:00 hasta 18:00 hora chilena

paso de jama
paso de jama

paso de jama

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

  • Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste
  • Relieve: montaña
  • Altura: 4.200 metros
  • Clima: frío seco
  • Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día
  • Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

  • Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.
  • Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).
  • Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).
  • Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).
  • Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

image

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama
Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

El impresionante parecido de una ex reina de la FNE con una actriz de Hollywood

Miles de pasaportes argentinos con fallas: paso a paso para verificar el tuyo

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, sábado 6 de septiembre

Por qué el 6 de septiembre es el Día del Buitre: conocé la historia

Lo que se lee ahora
Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Caruso Lombardi acusó a Bryan Ferreyra en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza video
Polémica.

Caruso Lombardi acusó a Bryan Ferreyra en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza

Analizan numerosas pruebas para confirmar la quinta víctima de Matías Jurado video
Crimen.

Analizan numerosas pruebas para confirmar la quinta víctima de Matías Jurado

La Justicia Federal validó el operativo en La Quiaca
Operativo.

Secuestro de casi 500 kg de cocaína en La Quiaca fue validado legalmente

Ana Laura Bernard
Historia.

El impresionante parecido de una ex reina de la FNE con una actriz de Hollywood

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel