Cierre "preventivo" del Paso de Jama para este domingo 7 de septiembre

Por la presencia de vientos blancos moderados a fuertes, el Paso de Jama permanecerá cerrado este domingo 7 de septiembre.

Desde Vialidad anunciaron que este domingo 7 de septiembre el Paso Fronterizo, Argentina-Chile, Paso de Jama presenta un cote "preventivo" debido a condiciones meteorológicas sobre RUTA 27 CH . Esta medida aplica para todo tipo de vehículos desde el km 3 hasta el Complejo Fronterizo.

Historia. El impresionante parecido de una ex reina de la FNE con una actriz de Hollywood

El Servicio Meteorológico Chileno anunció la llegada de un frente frio para la zona cordillerana , donde se espera la presencia de viento moderado a fuerte desde la madrugada del domingo 07 de septiembre del 2025 hasta la noche del lunes 08 de septiembre del 2025.

La regio marcada por presencia de viento blanco desde el Servicio Metrológico abarca la región de Tarapacá (Cordillera), Antofagasta (Cordillera Costa, Cordillera) y Atacama (Cordillera).

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, no emitió alerta para la zona fronteriza Argentina, ni para la provincia de Jujuy, por lo que hoy se espera un domingo con cielo parcialmente cubierto y temperaturas que rondarán de los 8 a los 17°C, sin lluvias (hasta el momento) y ventos de direcciones variables.

Por la presencia de vientos blancos moderados a fuertes, el Paso de Jama permanecerá cerrado este domingo 7 de septiembre.

Horarios habilitados en Argentina y Chile

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Argentina: de 09:00 hasta 19:00 hora argentina

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: de 08:00 hasta 18:00 hora chilena

paso de jama paso de jama

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste

Relieve: montaña

Altura: 4.200 metros

Clima: frío seco

Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día

Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.

Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).

Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).

Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).

Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

image

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.