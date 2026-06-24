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24 de junio de 2026 - 19:23
Fútbol.

Confirmaron dónde jugará Boca por la Copa Argentina

El Xeneize jugará por los 16avos de final en la cancha de Newell’s. Será el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Boca jugará en Rosario.

Boca jugará en Rosario.

Boca Juniors enfrentará a Sarmiento de Junín el jueves 16 de julio, desde las 21.45, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en la cancha de Newell’s Old Boys y marcará el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador xeneize.

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Boca consiguió la clasificación a esta instancia luego de vencer 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy. En caso de superar a Sarmiento, el conjunto de La Ribera enfrentará a Vélez en la próxima ronda.

River Plate jugará en Salta

River finalista
River en Salta por Copa Argentina.

River en Salta por Copa Argentina.

También se confirmó la programación de River Plate, que se medirá con Aldosivi el viernes 17 de julio, a partir de las 21.45, en el estadio Padre Martearena de la provincia de Salta.

El conjunto millonario avanzó a los 16avos tras derrotar 1 a 0 a Ciudad de Bolívar. En caso de clasificarse, su próximo rival saldrá del cruce entre Independiente Rivadavia y Tigre.

Boca y River competirán en llaves diferentes, por lo que no se enfrentarán directamente en esta fase del certamen.

Los partidos confirmados

  • Boca vs. Sarmiento: jueves 16 de julio, a las 21.45, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

  • River vs. Aldosivi: viernes 17 de julio, a las 21.45, en el estadio Padre Martearena de Salta.

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