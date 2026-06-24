Confirmaron dónde jugará Boca por la Copa Argentina

Boca Juniors enfrentará a Sarmiento de Junín el jueves 16 de julio, desde las 21.45, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario , por los 16avos de final de la Copa Argentina . El encuentro se disputará en la cancha de Newell’s Old Boys y marcará el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador xeneize.

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Boca consiguió la clasificación a esta instancia luego de vencer 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy. En caso de superar a Sarmiento, el conjunto de La Ribera enfrentará a Vélez en la próxima ronda.

También se confirmó la programación de River Plate, que se medirá con Aldosivi el viernes 17 de julio, a partir de las 21.45, en el estadio Padre Martearena de la provincia de Salta.

El conjunto millonario avanzó a los 16avos tras derrotar 1 a 0 a Ciudad de Bolívar. En caso de clasificarse, su próximo rival saldrá del cruce entre Independiente Rivadavia y Tigre.

Boca y River competirán en llaves diferentes, por lo que no se enfrentarán directamente en esta fase del certamen.

Los partidos confirmados