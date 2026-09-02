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2 de septiembre de 2026 - 10:21
Jujuy.

Conocemos a los jujeños que ganaron por primera vez en el Festival Provincial del Buñuelo

Eliseo Valerio y Romina Insaurralde son dos jujeños que ganaron el Festival Provincial del Buñuelo en El Carmen, es la primera vez que participaban.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Buñuelos campeones en El Carmen&nbsp;

Buñuelos campeones en El Carmen 

Dos jujeños llegaron al Festival Provincial del Buñuelo en El Carmen con la intención de dar a conocer un nuevo emprendimiento y terminaron regresando a casa con el primer premio. Eliseo Valerio y Romina Insaurralde fueron reconocidos por una preparación que combinó tradición, experiencia y una modificación de último momento que todavía prefieren mantener en secreto.

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Para ellos, el resultado fue inesperado. Era la primera vez que participaban y sabían que enfrente tenían competidores con años de trayectoria y varios reconocimientos obtenidos en ediciones anteriores.

“Nosotros debatíamos quién de ellos se iba a llevar el primer premio”, recordaron sobre los minutos previos al anuncio. La sorpresa llegó cuando finalmente escucharon sus nombres como ganadores.

Del emprendimiento al primer puesto

La participación surgió mientras comenzaban a darle forma a un emprendimiento familiar. Junto al hermano de Romina decidieron aprovechar el festival para empezar a ofrecer sus productos y medir la respuesta de la gente.

El conocimiento de Eliseo sobre la preparación del buñuelo venía de años atrás. Según contó, aprendió mientras trabajaba en el quincho de la abuela Yola, experiencia que le permitió incorporar las bases de una receta tradicional que luego fue perfeccionando.

Sin embargo, para competir decidieron arriesgarse. La organización permitía libertad en las preparaciones y el grupo comenzó a debatir qué podía modificar o incorporar.

La decisión definitiva llegó apenas una hora antes de participar: agregaron un ingrediente especial a la masa.

“Un ingrediente secreto”, dijeron entre risas, sin revelar de qué se trata.

Lo particular fue que ni siquiera ellos habían probado el resultado antes de comenzar a cocinar para el público. Los primeros en degustar fueron sus familiares, que aprobaron la preparación, y luego llegaron las devoluciones de quienes se acercaban al puesto.

Los comentarios positivos comenzaron a repetirse y muchos clientes regresaron para comprar nuevamente. Poco después, esa receta improvisada en parte terminaría obteniendo el máximo reconocimiento del festival.

El sabor y la cocción, las claves del buñuelo ganador

Consultados sobre qué diferencia a su preparación, Romina sintetizó dos puntos fundamentales: el sabor y la cocción.

Más allá del ingrediente que decidieron reservar, los ganadores compartieron cómo preparar la versión tradicional del buñuelo.

La base comienza con harina y huevo. Por separado, la levadura debe fermentar con azúcar y posteriormente se incorpora agua tibia mientras se mezcla la preparación.

También existe otra alternativa: unir primero los ingredientes líquidos y luego incorporar progresivamente la harina, incluso utilizando un tamizador mientras se mezcla.

Pero uno de los momentos decisivos aparece con el batido.

“El batido es muy importante y saber en qué momento se tiene que dejar de batir”, explicó Eliseo. Si la preparación se trabaja demasiado, el leudado puede perder fuerza. Por eso, la consistencia de la masa es la que determina si necesita un poco más de harina o agua.

Manos mojadas y una técnica para darle forma

La masa del buñuelo tiene una consistencia pegajosa y elástica, por lo que manipularla requiere una técnica sencilla pero fundamental: mantener las manos húmedas.

Con las manos mojadas se toma la preparación y se le da la forma característica antes de llevarla a la cocción.

Otro elemento tradicional aparece durante la fritura: los palitos que se utilizan para manipular y dar vuelta los buñuelos.

No se trata de cualquier utensilio. Según explicaron, suelen utilizarse varillas de mora que primero son peladas y lijadas. Luego se llevan al horno para realizar el proceso de curado antes de ser utilizadas.

Son pequeños detalles transmitidos con el tiempo que continúan formando parte de una preparación profundamente ligada a las costumbres de la región.

Api, miel y nuevas formas de acompañar el buñuelo

Aunque la combinación más tradicional sigue siendo el buñuelo acompañado con miel y api, los ganadores contaron que durante el festival también aparecieron pedidos diferentes.

Entre las variantes mencionaron dulce de cayote, queso de cabra, chocolate e incluso ralladura de limón.

La receta, entonces, conserva sus bases pero también encuentra nuevas formas de presentarse y adaptarse a otros sabores.

Un premio que impulsa un nuevo proyecto

Para Eliseo y Romina, el reconocimiento también significó un respaldo inesperado para un emprendimiento que recién comienza.

El festival fue prácticamente su primera experiencia de venta y, después del premio, recibieron consejos y mensajes de personas que los alentaron a continuar.

“Nos da un empujón y hay que aprovecharlo y crecer”, señalaron.

El proyecto puede encontrarse en Instagram bajo el nombre Sabores del Valle 1, mientras sus integrantes ya piensan en nuevas preparaciones y posibles innovaciones.

Lo que había comenzado como una alternativa para generar un ingreso adicional tomó otra dimensión después del festival. Una primera participación, una receta modificada apenas minutos antes de competir y un ingrediente que todavía permanece bajo llave fueron suficientes para convertirlos en los nuevos campeones provinciales del buñuelo.

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