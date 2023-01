"Desde el momento uno yo tomé esto con valentía, nunca me victimicé sabía que por algún lado había que encontrarle la vuelta”, comienza contando.

Hiruela, con autocrítica y haciéndose cargo de lo ocurrido, relata lo que sucedió y cómo fue cambiando su vida con esta discapacidad.

“Me encantaba hacer parapente, con un grupo de amigos participábamos y viajábamos mucho a competir. Pero pasó, cuando uno le pierde el temor y el respeto, empezamos a hacer cosas que no corresponden”.

“Yo jugando en Volcán con un amigo, le mostraba acrobacias, le hacía vuelos rasantes y en un lugar que no podes tontear ya que sabemos que el parapente es un deporte de alto riesgo. Lo mío tuvo como consecuencia una lesión muy grave en la columna”, concluyendo el relato de la caída.

La vida después del incidente

José cuenta que después de eso encaró todo con “valentía”, en un universo totalmente desconocido al no poder manejar su tren inferior como naturalmente lo hacía. “La discapacidad la miraba de reojo”, decía.

Pero eso un día se terminó. "La discapacidad me hizo una persona empática, que no lo era suficientemente antes de que pase esto”, expreso agregando que no sólo cambió su empatía con las personas que tienen algún tipo de dificultad sino con el universo en general.

“Esta discapacidad que ahora me acompaña, cambió mi perspectiva de la vida”.

La recuperación y los primeros meses complicados

La lesión de la columna se dirigió a sus piernas lo que le imposibilitaba muchos movimientos, controlarlas, y en ese sentido detalla que “no sabía si iba a tener que usar silla de ruedas, caminar con muletas, si o si quería caminar aunque se arrastrándome”.

Pasado un tiempo, José comenzaba a ver como volver a insertarse en la sociedad, una lucha diaria con varias etapas.

“Primero querés romper las barreras para poder ir a trabajar, poder acceder a una obra social, a la casa de tus familiares, al club”. Cómo segunda instancia nombra a la inclusión. “Uno necesita ser incluido, yo le metí como un toro a eso y en estos momentos ya me siento de toda la sociedad”.

Hoy es nadador y cumple una misión

La natación se convirtió en el mejor aliado de José, a quien le tomó cariño y por supuesto se animó a un poco más.

En los últimos años, y siendo parte del calendario nacional de aguas abiertas, logró nadar en distintos diques y su último desafío fue nada más ni nada menos que el Lago Titi Caca en Bolivia, en la altura y con aguas heladas.

“Hoy soy un resiliente, ya encontré en mis actividades dejando mi discapacidad de lado. Convivo con mis compañeros nadadores, con el vóley, con el trabajo, creo que eso es lo que todos lo que tenemos algún tipo de discapacidad debemos aspirar”.

“Mis hijos me cuidan mucho” dice José, con su compañía siempre al lado desde el primer momento que ocurrió todo, hoy disfrutando de nadar de una playa a la otra en Brasil.

Con alma de luchador, el jujeño con mucha seguridad agrega "siempre una salida, siempre hay donde apoyarse y avanzar. Todos tenemos dificultades, el tema está con qué valentía y el amor a la vida afrontamos eso.

El posteo de Camila su hija y una historia detrás

Cómo cada año que pasa, Camila, la gran representante del vóley jujeño a nivel nacional, sube recordando el día del accidente que cambió no solo la vida de su papá sino también la de ella.

View this post on Instagram A post shared by Camila Hiruela (@camihiruela)

“Yo creo que mi discapacidad y este accidente hizo más fuerte a Camila, ella se crio en el vóley desde la adversidad viéndome a mí, y hoy en día es lo que es gracias a su temple, su voluntad, su agresividad en la cancha y todo lo que se mamó desde chiquita”, relataba José con lágrimas de los ojos y muy orgulloso de su hija.