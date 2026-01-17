sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 08:43
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy juega este sábado su segundo amistoso de pretemporada 2026

El equipo dirigido por Hernán Pellerrano disputará este sábado 17 de enero el segundo amistoso de pretemporada ante Racing de Córdoba.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy 2026

Gimnasia de Jujuy 2026

El domingo 18, el plantel regresará a la provincia para retomar los entrenamientos el lunes en el predio de Papel Noa, pensando en lo que será el debut en la Copa Argentina, programado para el próximo 11 de febrero.

gimnasia de jujuy

Horario y formato del amistoso entre Gimnasia de Jujuy y Racing de Córdoba

Según pudo saber TodoJujuy.com, el encuentro entre el Lobo y Racing de Córdoba comenzará a las 8.30 y se disputará en dos tiempos de 60 minutos cada uno. El amistoso se jugará en el Estadio Miguel Sancho y será a puertas cerradas.

Estadio Miguel Sancho . Racing de Córdoba

AFA modificó la fecha de incio del torneo de la Primera Nacional 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este viernes que el inicio del torneo de la Primera Nacional 2026 fue postergado. De esta manera, Gimnasia de Jujuy no debutará el viernes 6 de febrero, fecha que estaba prevista en el cronograma original.

Con esta modificación, el certamen de la segunda categoría del fútbol argentino comenzará finalmente el fin de semana del 14 de febrero.

Como consecuencia del cambio, el Lobo jujeño aún no tiene confirmado su estreno ante Midland, rival que figuraba en el calendario inicial. Mientras tanto, el equipo dirigido por Hernán Pellerano ya tiene asegurado un compromiso clave en el arranque de la temporada: el próximo 11 de febrero enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina, en la provincia de Salta, con horario a confirmar.

hernan pellerano gimnasia de jujuy

