Gimnasia de Jujuy juega este sábado su segundo amistoso de pretemporada 2026

Gimnasia de Jujuy cerrará este sábado su etapa de pretemporada en la provincia de Córdoba, donde disputará su segundo partido amistoso de cara al inicio de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Hernán Pellerano enfrentará a Racing de Córdoba , en un nuevo ensayo ante un rival de la misma categoría.

El domingo 18, el plantel regresará a la provincia para retomar los entrenamientos el lunes en el predio de Papel Noa , pensando en lo que será el debut en la Copa Argentina, programado para el próximo 11 de febrero.

Según pudo saber TodoJujuy.com , el encuentro entre el Lobo y Racing de Córdoba comenzará a las 8.30 y se disputará en dos tiempos de 60 minutos cada uno. El amistoso se jugará en el Estadio Miguel Sancho y será a puertas cerradas.

De esta manera, el conjunto Albiceleste afrontará su segundo compromiso de preparación, luego de los amistosos disputados el pasado miércoles frente a la reserva de Talleres. Cabe recordar que ambos encuentros ante “La T” finalizaron con triunfos para el equipo conducido por Hernán Pellerano.

Estadio Miguel Sancho . Racing de Córdoba

AFA modificó la fecha de incio del torneo de la Primera Nacional 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este viernes que el inicio del torneo de la Primera Nacional 2026 fue postergado. De esta manera, Gimnasia de Jujuy no debutará el viernes 6 de febrero, fecha que estaba prevista en el cronograma original.

Con esta modificación, el certamen de la segunda categoría del fútbol argentino comenzará finalmente el fin de semana del 14 de febrero.

Como consecuencia del cambio, el Lobo jujeño aún no tiene confirmado su estreno ante Midland, rival que figuraba en el calendario inicial. Mientras tanto, el equipo dirigido por Hernán Pellerano ya tiene asegurado un compromiso clave en el arranque de la temporada: el próximo 11 de febrero enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina, en la provincia de Salta, con horario a confirmar.