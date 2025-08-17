domingo 17 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de agosto de 2025 - 08:45
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever en el 23 de agosto: los detalles

Gimnasia de Jujuy afrontará este domingo una nueva final en el Estadio 23 de Agosto, cuando reciba a Chaco For Ever por la fecha 27 de la Primera Nacional.

Por  Analía Farfán
gimnasia de jujuy primera nacional 2025

Gimnasia de Jujuy afrontará hoy una nueva final en el Estadio 23 de Agosto, cuando reciba a Chaco For Ever por la fecha 27 de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Joaquín Gil como árbitro principal del encuentro que será el domingo 17 de agosto desde las 16hs.

Lee además
gimnasia de jujuy: el polaco menendez recibio tres fechas de suspension
Sanción.

Gimnasia de Jujuy: el Polaco Menéndez recibió tres fechas de suspensión
confirmaron dia y horario para el clasico entre gimnasia de jujuy y central norte
Primera Nacional.

Confirmaron día y horario para el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte

El equipo de Matías Módolo viene de un empate ante Mitre de Santiago del Estero. Analizando los últimos cinco encuentros, el Lobo cosecha: tres empates, una victoria y una derrota. Actualmente, Gimnasia de Jujuy se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Zona B, con 47 puntos.

En las próximas fechas se cruzará con: Almirante Brown, Central Norte, Gimnasia de Mendoza, Chicago, Agropecuario, San Telmo, y Chacarita.

Gimnasia de Jujuy festeja el Dia del Niño con entradas gratis para los más chicos

El próximo domingo, el estadio “23 de Agosto” será mucho más que el escenario de un partido de fútbol: se convertirá en una gran fiesta familiar. Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a Chaco For Ever por una nueva fecha del torneo, y lo hará con una propuesta especial para agasajar a los más chicos en el marco del Día del Niño.

En un gesto que refuerza su vínculo con la comunidad, el club anunció que cada socio o adulto que adquiera su entrada podrá ingresar acompañado de un niño o niña de hasta 12 años, sin pagar ningún costo adicional. De esta manera, la institución busca acercar a las nuevas generaciones a la mística del Lobo y alentar la pasión por los colores desde pequeños.

La propuesta no solo apunta a alentar al Lobo, sino también a crear un espacio de unión familiar, donde padres, madres, hijos e hijas puedan compartir juntos la pasión de ser hinchas albicelestes. El encuentro, que promete intensidad dentro de la cancha, también tendrá un importante componente social fuera de ella.

En las puertas de acceso al estadio se habilitarán puntos de recepción de juguetes nuevos o en buen estado que los hinchas podrán donar. Todo lo recaudado será destinado a niños y niñas que se encuentran en el Hospital Materno Infantil, llevando un mensaje de solidaridad y empatía que trasciende lo deportivo.

El club destacó que esta iniciativa es una oportunidad para que los más pequeños aprendan valores fundamentales como el respeto por el rival, el trabajo en equipo y la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan. El fútbol, como herramienta social, puede convertirse en una gran escuela de vida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy: el Polaco Menéndez recibió tres fechas de suspensión

Confirmaron día y horario para el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte

Gimnasia de Jujuy festeja el Dia del Niño con entradas gratis para los más chicos ante Chaco For Ever

Gimnasia de Jujuy da pelea: "Es una campaña muy buena"

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero

Las más leídas

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño
Indignante.

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño

Falleció el acto Alberto Martín
Triste noticia.

Falleció el actor Alberto Martín

Importante operativo policial en la ciudad e interior
Jujuy.

Operativo policial: 24 detenidos y secuestro de un motovehículo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel