Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever en el 23 de agosto: los detalles

Gimnasia de Jujuy afrontará hoy una nueva final en el Estadio 23 de Agosto , cuando reciba a Chaco For Ever por la fecha 27 de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Joaquín Gil como árbitro principal del encuentro que será el domingo 17 de agosto desde las 16hs.

El equipo de Matías Módolo viene de un empate ante Mitre de Santiago del Estero. Analizando los últimos cinco encuentros, el Lobo cosecha: tres empates, una victoria y una derrota. Actualmente, Gimnasia de Jujuy se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Zona B, con 47 puntos.

El próximo domingo, el estadio “ 23 de Agosto ” será mucho más que el escenario de un partido de fútbol: se convertirá en una gran fiesta familiar. Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a Chaco For Ever por una nueva fecha del torneo, y lo hará con una propuesta especial para agasajar a los más chicos en el marco del Día del Niño.

En un gesto que refuerza su vínculo con la comunidad, el club anunció que cada socio o adulto que adquiera su entrada podrá ingresar acompañado de un niño o niña de hasta 12 años, sin pagar ningún costo adicional. De esta manera, la institución busca acercar a las nuevas generaciones a la mística del Lobo y alentar la pasión por los colores desde pequeños.

La propuesta no solo apunta a alentar al Lobo, sino también a crear un espacio de unión familiar, donde padres, madres, hijos e hijas puedan compartir juntos la pasión de ser hinchas albicelestes. El encuentro, que promete intensidad dentro de la cancha, también tendrá un importante componente social fuera de ella.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@oficialgyejujuy)

En las puertas de acceso al estadio se habilitarán puntos de recepción de juguetes nuevos o en buen estado que los hinchas podrán donar. Todo lo recaudado será destinado a niños y niñas que se encuentran en el Hospital Materno Infantil, llevando un mensaje de solidaridad y empatía que trasciende lo deportivo.

El club destacó que esta iniciativa es una oportunidad para que los más pequeños aprendan valores fundamentales como el respeto por el rival, el trabajo en equipo y la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan. El fútbol, como herramienta social, puede convertirse en una gran escuela de vida.