Tobías Mercado es nuevo refuerzo de Gimnasia de Jujuy

image.png Tobías Mercado, el nuevo refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Uno por uno, los refuerzos que sumó el Lobo

- Franco Malagueño: lateral derecho de 24 años, de último paso por Alvarado de Mar del Plata.

- Gonzalo Rodríguez: delantero de 32 años llegado de Ferrocarril Oeste.

- Peter Martínez Grance: lateral izquierdo de 23 años proveniente de Sacachispas.

- Sebastián Hernández Le Pors: defensor central de 24 años llegado de Deportivo Madryn.

- Hernán Pellerano: defensor central de 38 años con último paso en San Martín de Tucumán.

- Hugo Soria: volante central de 32 años, con último paso en All Boys.

- Fernando Brandán: volante extremo de 32 años, llega al lobo tras jugar el último año en All Boys.

- Fernando Barrientos: volante de 31 años proveniente de All Boys.

- Matías Abbruzzese: volante ofensivo de 21 años de último paso por Vélez Sarsfield.

- Abel Argañaraz: delantero de 24 años, llega de San Martín de Tucumán.

- Juan Manuel Tévez: delantero de 35 años, su último equipo fue Aucas de Ecuador.

-Emilio Endrezzi: tiene 28 años y su último club fue Independiente Rivadavia de Mendoza.

-Tobías Mercado: centrocampista de 21 años, llega del Club Atlético Los Andes.

juan manuel tevez.jpeg Juan Manuel Tévez, refuerzo 2023 del Lobo jujeño

Gimnasia de Jujuy inició los trabajos de pretemporada en Salta

El equipo comandado por Darío Franco está definido para continuar con la pretemporada 2023 de cara a lo que será el inicio la Primera Nacional, cuando el Lobo Jujeño arranque el torneo en febrero contra Ferrocarril Oeste, de condición de local en el estadio 23 de Agosto.

En ese marco, en las últimas horas el club informó quiénes son los jugadores que viajaron a Salta para seguir con la preparación:

