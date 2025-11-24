lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 09:13
Liga Argentina.

Jujuy Básquet visita a Salta Basket en el clásico del norte: horario y detalles del partido

Este lunes Jujuy Básquet disputará el clásico del norte ante Salta Basket. El partido corresponde a la fecha que había sido suspendida en el inicio de la Liga Argentina.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Jujuy Basquet 2025 2026

Jujuy Básquet dio vuelta la página tras la derrota ante Villa San Martín y ya se enfoca en el clásico del norte. Este lunes visita a Salta Basket en el clásico del norte de la Liga Argentina desde las 21.30 en el estadio Delmi.

Liga Argentina.

Jujuy Básquet no pudo ganar de local: cayó 85 a 77 ante Villa San Martín de Chaco
Liga Argentina.

Jujuy Básquet no pudo ganar de local: cayó 85 a 77 ante Villa San Martín de Chaco
Jujuy Básquet 2025 - 2026
Deportes.

Jujuy Básquet debuta de local ante Villa San Martín de Chaco: horario y entradas

Nicolás D´Anna será el primer juez, Ariel Mukdsi segundo juez, y el Comisionado Técnico será Román Guantay.

jujuy basquet (1)

Bruno Conti, el base jujeño palpitó el tan esperado clásico del norte, destacando que “se viene un partido difícil, ante un buen rival que tuvo un inicio de temporada muy bueno”. El capitán de Jujuy Básquet enfatizó que el deseo de todos los cóndores es "volver con el clásico bajo el brazo".

"Ojalá podamos traernos la victoria de Salta que es lo que vamos a ir a buscar”, sostuvo.

Jujuy Básquet.
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Por qué se había suspendido el partido entre Jujuy Básquet y Salta Basket

En el inicio del torneo, luego de que Jujuy Básquet debutara ante Estudiantes de Tucumán, el plantel jujeño sufrió una gastroenteritis infecciosa, lo que provocó que el Departamento Médico y el Departamento de Competencias de la AdC suspendieran los encuentros ante Independiente BBC y luego ante Salta Basket.

Cabe destacar que días más tarde los cóndores pudieron visitar a los santiagueños consiguiendo una contundente victoria por 103-99.

