Jujuy Básquet visita a Salta Basket en el clásico del norte: horario y detalles del partido

Jujuy Básquet dio vuelta la página tras la derrota ante Villa San Martín y ya se enfoca en el clásico del norte. Este lunes visita a Salta Basket en el clásico del norte de la Liga Argentina desde las 21.30 en el estadio Delmi.
Bruno Conti, el base jujeño palpitó el tan esperado clásico del norte, destacando que “se viene un partido difícil, ante un buen rival que tuvo un inicio de temporada muy bueno”. El capitán de Jujuy Básquet enfatizó que el deseo de todos los cóndores es "volver con el clásico bajo el brazo".
"Ojalá podamos traernos la victoria de Salta que es lo que vamos a ir a buscar”, sostuvo.
Por qué se había suspendido el partido entre Jujuy Básquet y Salta Basket
En el inicio del torneo, luego de que Jujuy Básquet debutara ante Estudiantes de Tucumán,el plantel jujeño sufrió una gastroenteritis infecciosa, lo que provocó que el Departamento Médico y el Departamento de Competencias de la AdC suspendieran los encuentros ante Independiente BBC y luego ante Salta Basket.