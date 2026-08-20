La Fórmula 1 actualizó su grilla para 2027: Mercedes y Audi ya tienen sus duplas confirmadas

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas.

Sin que las escuderías realizaran anuncios oficiales, la Fórmula 1 modificó en las últimas horas su panorama de pilotos para 2027 , luego de que se confirmaran las continuidades de Max Verstappen en Red Bull Racing y de Alex Albon y Carlos Sainz Jr. en Williams.

La Máxima , que el fin de semana pasado había informado que todavía quedaban 14 butacas por definir para la próxima temporada, incorporó ahora a su mapa las alineaciones de Audi y Mercedes .

Aunque la permanencia de Andrea “Kimi” Antonelli y George Russell al frente de Mercedes para la próxima temporada parecía prácticamente asegurada, la Fórmula 1 todavía no había oficializado sus nombres días atrás. La demora respondía a una pequeña incertidumbre, especialmente en torno al piloto británico, luego de que Toto Wolff elogiara públicamente a Max Verstappen ante la posibilidad de que el neerlandés dejara Red Bull .

Las especulaciones en torno a esta formación eran prácticamente inexistentes , ya que el propio responsable de la escudería había manifestado previamente estar “muy contento con los dos pilotos” .

La incorporación de la dupla de Audi, en cambio, generó algo más de expectativa debido a que la escudería todavía no había realizado un anuncio oficial. Aunque Gabriel Bortoleto había asegurado recientemente que continuaría en el equipo “el año que viene” y “también los años siguientes”, su compañero Nico Hülkenberg había preferido mantener la cautela y no brindar demasiados detalles sobre su futuro en una entrevista concedida al periódico alemán Bild a comienzos de agosto.

“Es demasiado pronto para pensar en eso. Vivo el aquí y ahora, voy año a año. Mientras me divierta, los tiempos sean buenos y el equipo me quiera, seguiré pilotando para Audi. Me imagino que esto seguirá así durante un tiempo”, había expresado el experimentado piloto, de 39 años.

Con este panorama, todavía quedan ocho asientos por ocupar de cara a la conformación definitiva de la grilla de Fórmula 1 para 2027. En Alpine, mientras tanto, crece la expectativa en torno a una posible continuidad de Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, quien tiene contrato vigente con la escudería hasta 2028.

Franco Colapinto, cada vez más cerca de seguir en Alpine

Todo indica que el argentino podría ser confirmado como piloto titular para la próxima temporada, siempre que no se produzca un giro inesperado en los planes de Alpine. Colapinto llegará al Gran Premio de Países Bajos, que marcará el regreso de la actividad este fin de semana, sin las últimas actualizaciones del A526, a diferencia de su compañero.

Por su parte, después de que Max Verstappen extendiera su contrato con Red Bull Racing hasta 2030, todavía resta conocer quién ocupará el segundo asiento de la escudería en 2027. Isack Hadjar atraviesa una buena campaña y cuenta con una cláusula contractual que podría permitirle prolongar automáticamente su permanencia en el equipo principal.

De todos modos, habrá que observar qué decisión toma Red Bull luego de la lesión que Isack Hadjar sufrió durante el receso y que le impedirá, al menos, participar del Gran Premio de Países Bajos.

En Zandvoort, su lugar será ocupado de manera provisional por Liam Lawson, quien será promovido desde Racing Bulls en un momento determinante para definir su futuro en la categoría. El piloto neozelandés había permanecido apenas tres carreras en Red Bull y todavía no tiene asegurada su continuidad para 2027. Incluso, en medio de las especulaciones, aparece el rookie Nikola Tsolov como uno de los posibles candidatos a reemplazarlo.

Con apenas 19 años, el piloto búlgaro Nikola Tsolov, una de las principales apuestas de la Academia de Pilotos de Red Bull, se encuentra al frente del campeonato de Fórmula 2. El joven aventaja por 20 puntos a su escolta y acumula seis victorias en 18 competencias disputadas durante la temporada.

“Como todos los demás, estoy trabajando para estar en la cima y ganar en la Fórmula 1, y dónde será eso, no tengo ni idea”, manifestó Tsolov en las últimas horas.

La disputa por los asientos que todavía quedan libres

El piloto también se refirió a las posibilidades de dar el salto a la Máxima: “Obviamente están muy contentos conmigo, pero no se ha hablado de nada concreto, nada claro. Simplemente me dicen que siga haciendo lo que hago, que lo estoy haciendo genial”. Mientras tanto, el futuro de Arvid Lindblad parece mucho más definido y todo indica que continuará como piloto titular de RB.

Haas también atraviesa una etapa de definiciones, principalmente por la situación de Esteban Ocon. Mientras la permanencia de Ollie Bearman para la próxima temporada parece prácticamente asegurada, todavía no está resuelto quién ocupará el segundo monoplaza de la escudería estadounidense.

Entre los principales candidatos para reemplazar al francés aparecen el italiano Leonardo Fornaroli y el brasileño Rafael Cámara, quienes parten como las alternativas más atractivas. A su vez, Jack Doohan y Ryo Hirakawa también buscan ganar terreno y convertirse en opciones consideradas por el equipo.

Según informó la periodista brasileña Julianne Cerasoli en UOL, los representantes de Rafael Cámara, rookie brasileño que ocupa actualmente el tercer puesto en el campeonato de Fórmula 2, mantuvieron una reunión con integrantes de Cadillac durante la última fecha de la Fórmula 1.

Días atrás, el CEO de la escudería, Dan Towriss, había intentado restarle importancia a las versiones sobre posibles movimientos entre jóvenes pilotos: “Sé que ha habido algunos rumores por ahí con algunos de los pilotos jóvenes. No están fundamentados, así que no es algo en lo que me centraría. No estamos centrados en eso en este momento”. En este contexto, Checo Pérez confirmó recientemente que su intención es continuar en Cadillac, el nuevo equipo que se incorporará a la grilla como la undécima escudería.

“Ya estaba claro cuando llegué aquí que era un acuerdo de dos años, pero obviamente yo quiero esto. Veo esto como mi proyecto y quiero formar parte de Cadillac a largo plazo”, explicó el piloto, según Motorsport.

Cámara, entre Cadillac y Haas: las alternativas que analiza

En este escenario, Rafael Cámara podría convertirse en una alternativa para dar el salto a Cadillac, especialmente si el equipo decide no continuar con Valtteri Bottas. De esta manera, el brasileño podría adelantarse al piloto reserva Colton Herta, actualmente 16° en la Fórmula 2. Sin embargo, Haas también aparece como una posibilidad para el joven de 21 años. Su vínculo con la Academia Ferrari puede representar una dificultad adicional, ya que Ollie Bearman también forma parte del programa de pilotos de la escudería italiana.

La periodista Cerasoli consideró que un eventual desembarco de Rafael Cámara en Haas sería “un poco más complicado” debido a la presencia de Ollie Bearman. Según explicó, no existen antecedentes de que la escudería haya contado con dos pilotos vinculados a Ferrari al mismo tiempo, pese a utilizar motores de la histórica marca italiana.

De todos modos, la cronista señaló otro factor que podría favorecer una renovación en el equipo dirigido por Ayao Komatsu: Haas es la única escudería que actualmente trabaja por debajo del límite presupuestario y existe una “mucha presión” para modificar esa situación.

En ese contexto, el salario de Esteban Ocon aparece como uno de los aspectos que podrían jugarle en contra al francés. “Ocon es un piloto caro”, sostuvo Cerasoli, al remarcarlo como uno de los factores que podrían dificultar su continuidad.

“Rafa tiene sus socios comerciales, sus patrocinadores, que pueden ayudar, pero también hay otros pilotos que aparecen con otras formas de financiación. No quitaría a Rafa de la pelea en Haas”, evaluó la periodista brasileña.

Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y saldrá 14° en la Sprint de Gran Bretaña de Fórmula 1.

En Aston Martin también existe una incógnita de cara a la próxima temporada, aunque en este caso no está relacionada con una falta de decisión por parte de la escudería. Fernando Alonso reconoció recientemente que todavía no resolvió cuál será su futuro, mientras el equipo permanece a la espera de una definición para determinar si deberá salir al mercado en busca de otro piloto titular.

Alonso mantiene la incógnita sobre su futuro

Durante una conferencia de prensa, Fernando Alonso explicó que las reglas técnicas continuarán prácticamente sin modificaciones de cara a la próxima temporada. Según detalló, solo habrá “un pequeño ajuste en la potencia de la combustión”, mientras que el resto del reglamento permanecerá vigente. Por ese motivo, consideró que su decisión dependerá en buena medida de cuánto disfrute de la competencia.

El español también dejó en claro que no estableció ningún plazo para tomar una decisión sobre su futuro. “Acabo de venir de vacaciones y veré en los próximos días, semanas o meses”, señaló.

Además, adelantó que durante el fin de semana se reunirá con Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, y que posteriormente viajará a la fábrica para realizar el simulador de Madrid. Si allí coinciden Stroll o Adrian Newey, aseguró que aprovechará la ocasión para conversar con ambos.