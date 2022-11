En aquella oportunidad, el Mundial de México registró 2.394.031 espectadores. Además, se calcula que la final disputada por Argentina y Alemania fue vista por 700 millones de personas solo televisión. Por lo tanto, la ola se expandió a todo el mundo y se adoptó rápidamente como un accionar cotidiano.

‘Krazy’ George Henderson fue uno de los porristas más activos y conocidos en la década de 1980 formando parte de los grupos de apoyo de varios equipos de hockey, beisbol, futbol americano o soccer. En 1979, cuando trabajaba como porrista en la Universidad de San Jose State, este hombre comenzó a idear un movimiento masivo coordinado entre dos gradas como una manera de renovar los actos de las porras.

Finalmente la idea de Henderson se realizó por primera vez el 15 de octubre de 1981 en Oakland (California) bajo la coordinación de él mismo durante el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de Beisbol en el que se enfrentaban los Yankees de Nueva York contra los Atléticos.

Después de diversos intentos en los que el público fue asimilando de lo que se trataba aquel movimiento coordinado, al fin ‘Krazy’ George Henderson logró llevar a cabo la primera ola de la historia en la fecha ya señalada. Muchos estadios comenzaron a adoptar la práctica a lo largo de los Estados Unidos y a ‘adueñarse’ de ella. De esa manera nació uno de los movimientos más populares que encontraría en México su principal escaparate e nivel internacional.

The First Wave - Documentation - A's Highlight Video - 1981