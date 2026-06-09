Por qué Nico Paz eligió a Argentina pese a haber nacido y crecido en España

Nico Paz aparece como uno de los talentos jóvenes con mayor proyección dentro de la selección argentina de cara al próximo Mundial . Con apenas 21 años , el mediocampista logró destacarse en el Como de Italia tras su etapa en el Real Madrid y busca consolidar una carrera que siga el legado futbolístico de su padre.

Es una de las figuras más representativas de la camada de futbolistas argentinos surgidos y formados en Europa , conocida popularmente como los “Europibes” .

En su rol de volante ofensivo , sobresalió en las categorías juveniles del Real Madrid . Además, lleva el fútbol en la sangre: es hijo de Pablo Paz , ex defensor con paso por Tenerife , Independiente , Banfield y Newell’s , y con antecedentes en la selección argentina , a la que representó tanto en un Mundial como en unos Juegos Olímpicos .

Nacido el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife , el recorrido futbolístico de Nicolás Paz se desarrolló desde sus inicios fuera de la Argentina. Dio sus primeros pasos en el Atlético San Juan de España y luego continuó su formación en las divisiones juveniles del Tenerife , antes de incorporarse a La Fábrica , la reconocida cantera del Real Madrid .

En el club madrileño consiguió llegar al plantel profesional y tuvo su estreno en la Champions League durante la temporada 2023-24. Más tarde comenzó una nueva experiencia en el Como italiano, equipo dirigido por Cesc Fàbregas.

El mediocampista formado en el Real Madrid dio el salto a la Serie A con minutos en la Champions League.

La decisión de representar a la Argentina

La elección de Nicolás Paz de defender los colores de Argentina está vinculada a la historia futbolística de su familia, especialmente a la de su padre, Pablo Paz, quien formó parte del seleccionado nacional en el Mundial de Francia 1998. Esa herencia le permitió contar con la posibilidad de representar tanto a España, país donde nació y se formó como futbolista, como a Argentina, selección por la que finalmente se inclinó y a la que decidió representar.

Al explicar por qué eligió vestir la camiseta albiceleste, Nico Paz señaló: “Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos”.

Pablo Paz tuvo una destacada trayectoria con la selección argentina: obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y formó parte del equipo que llegó a los cuartos de final del Mundial de Francia 1998, ambos dirigidos por Daniel Passarella.

Nico Paz celebrando un gol con la camiseta del conjunto Merengue en la Champions League ante Napoli.

Sobre la influencia de su padre, Nico destacó que es una referencia permanente por su experiencia en el fútbol, aunque siempre le dio libertad para tomar sus propias decisiones. “Es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre”, explicó.

Su recorrido en las selecciones juveniles

En mayo de 2022, Nico Paz fue citado por Javier Mascherano para participar del prestigioso Torneo Esperanzas de Toulon y más adelante tuvo participación con la selección argentina Sub 23 durante la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París.

Además, el volante ofensivo formó parte del Sudamericano Sub 20 y continuó sumando rodaje en las categorías juveniles del seleccionado. Sin embargo, el Real Madrid no autorizó su participación en el Mundial Sub 20 disputado en Argentina en 2023.

En aquel entonces, el futbolista reconoció su ilusión de estar presente en una cita olímpica: “Sería un sueño para mí estar en los Juegos Olímpicos, me encantaría. Mi padre pudo jugarlo en Atlanta 96 y sería un sueño. Habrá que ver cómo termina la temporada, si me llama Masche y si me deja el club”, señaló. Finalmente, su nombre no integró la nómina argentina para París 2024.

El futbolista tomó su decisión de representar a Argentina y registro recorrido en las selecciones juveniles.

Para la selección argentina Sub 20, Paz acumuló ocho presentaciones y un tanto, mientras que con la Sub 23 sumó cuatro encuentros. Uno de los momentos más duros de esa etapa llegó tras la eliminación frente a Colombia en la primera ronda del Sudamericano, una derrota que dejó una imagen muy recordada: la del mediocampista llorando sobre el campo de juego, sentado en el césped y visiblemente afectado por el resultado.

Sin embargo, ese panorama cambió tiempo después. La exclusión de Indonesia como sede y la posterior elección de Argentina como organizadora del Mundial Sub 20 reavivaron las expectativas y le dieron una nueva oportunidad al plantel para ilusionarse.

Del Real Madrid a la selección mayor

El ascenso de Nico Paz dentro del fútbol español fue vertiginoso desde que recibió su primera convocatoria para la selección argentina. “Mi vida pasó de cero a 100. Estaba en juveniles y de un día para el otro me llegó el llamado de la Selección. Luego subí al Castilla, que es otro fútbol. En un año estaba en el primer equipo, debuté y hasta hice un gol. Todavía estoy asimilando lo que me está pasando”, contó el volante.

Actualmente el jugador de 21 años se destacada en la Serie A y fue reconocido como el mejor mediocampista de la temporada en el torneo.

Ya en 2024, bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, logró marcar con la camiseta del Real Madrid en el triunfo por 4 a 2 frente al Napoli por la UEFA Champions League.

El 15 de octubre de 2024, Nicolás Paz Martínez tuvo su estreno oficial con la selección argentina absoluta y participó con una asistencia para Lionel Messi en la goleada por 6 a 0 ante Bolivia, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas. Anteriormente, ya había sido convocado por el cuerpo técnico en marzo de 2022 para sumarse a una concentración del seleccionado, aunque en aquella ocasión no llegó a ocupar un lugar entre los suplentes.

En el encuentro de su debut, Lionel Scaloni le transmitió una indicación sencilla y directa: “Movete, disfrutá, olvidate de la posición, recibí la pelota y pasala bien”.

Trece meses antes de ese momento, aún jugaba en el Castilla. Por eso, aquel partido quedó grabado como el mayor hito de su carrera hasta entonces. “Asistir a Messi, el mejor jugador de la historia, cuando pensaba que no iba a coincidir con él por la diferencia de edad”, recordó. Tras el encuentro, el capitán argentino también tuvo palabras de reconocimiento para el joven volante: “Tiene muchísima calidad y entiende perfectamente el juego”.

Nico Paz conforma la lista oficial de Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 luego de sus actuaciones destacadas en el plantel y sus titularidades.

Después de disputar ocho encuentros y convertir un tanto con el Real Madrid, Nico Paz encontró continuidad y protagonismo en el Calcio Como 1907 de Italia, donde terminó de afianzarse en la élite del fútbol profesional.

La explosión en Italia y el reconocimiento internacional

El desempeño de Nico Paz le valió un lugar en el once ideal de la Serie A y la distinción como mejor futbolista Sub 23 de la temporada 2024/25. A lo largo de 35 encuentros, aportó seis tantos y ocho asistencias, siendo una pieza clave para que el equipo asegurara la permanencia en la élite del fútbol italiano luego de más de dos décadas fuera de la categoría.

Por su parte, el Real Madrid conserva una cláusula que le permite recuperar al jugador. En la campaña siguiente, el mediocampista elevó aún más su nivel: registró 12 goles y 7 pases decisivos en la misma cantidad de partidos, contribuyendo a la clasificación de su club a la Champions League. Su desembarco en el conjunto italiano se cerró mediante una transferencia cercana a los 6 millones de dólares y un vínculo contractual con vigencia hasta la temporada 2027/28.

La selección argentina ajusta detalles para los dos amistosos próximos ante Honduras e Islandia.

Cesc Fàbregas destacó la evolución del futbolista y expresó su confianza en el futuro del argentino: “Espero que siga creciendo. Ha sido su primera temporada como profesional. Tiene muchas ganas y será un jugador especial. Aquí ha aprendido mucho y tiene que crecer de la manera adecuada”.

Sobre el césped, Nico Paz sobresale por su capacidad técnica, su imaginación para generar juego y su comprensión natural de los movimientos colectivos. Aunque se formó como mediapunta, posee recursos para adaptarse a distintos sectores del campo sin alterar su estilo.

Esa polifuncionalidad le permite actuar cerca del área rival o en zonas más retrasadas, participar en la elaboración de jugadas, distribuir con precisión, probar desde fuera del área y convertirse en una pieza clave para enlazar las transiciones ofensivas de su equipo.

El sueño mundialista de Argentina, cada vez más cerca

Nico Paz integra la nómina definitiva confeccionada por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Con ocho presencias y un tanto en la selección mayor, el volante protagonizará un hecho particular: se convertirá en el primer jugador nacido y desarrollado futbolísticamente en España que disputará un Mundial con Argentina sin haber pasado por ninguna institución del fútbol argentino.

Nicolás Paz, el joven talento argentino surgido de las inferiores del Real Madrid, continúa demostrando su gran potencial.

El mediocampista, de 21 años, afronta además este desafío mientras atraviesa la etapa final de recuperación de una lesión en la rodilla izquierda, una molestia física que le impidió participar en los últimos compromisos de la Serie A con el Como.

Tras no tener acción en el amistoso ante Honduras, existe la posibilidad de que sume rodaje en el encuentro frente a Islandia. Su evolución física es seguida de cerca por el cuerpo técnico, ya que figura entre los futbolistas que generan mayor atención médica en la antesala de la competencia.

Más allá de este inconveniente, Lionel Scaloni y sus colaboradores consideran a Paz una pieza de gran proyección dentro del plantel. Aunque comenzará el torneo como alternativa desde el banco, creen que podría adquirir una relevancia comparable a la que tuvieron Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Julián Álvarez durante la última Copa del Mundo.

Lionel Scaloni

“Lo significa todo. La Selección es lo máximo, mi sueño es poder representar este escudo, jugar un Mundial, representar a tanta gente. Ojalá se me pueda dar algún día”, había manifestado Paz en 2024. Hoy, ese objetivo que durante años imaginó está cada vez más cerca de hacerse realidad.