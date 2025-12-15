Dolor y despedida a Juan Segovia: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

El barrio Tupac Amaru de Alto Comedero atraviesa horas de enorme tristeza tras el asesinato de Juan Segovia , un adolescente de 15 años que murió durante la madrugada del sábado luego de recibir heridas de arma blanca en medio de una violenta pelea entre grupos de menores.

Este lunes, familiares, amigos y vecinos despiden a Juan en el SUM de las 18 Hectáreas. En medio del dolor, su papá, Jorge , habló con TodoJujuy.com y expresó el pedido más profundo de la familia: justicia.

“ No hay muchas palabras, estoy mal ”, comenzó diciendo, visiblemente afectado. “ A mi hijo me lo mataron y yo le pido al fiscal que siga investigando a los que están detenidos, que paguen, que hagan justicia por Juan ”.

El padre aseguró que todavía no pudo reunirse con el fiscal que lleva adelante la investigación: “ No hablé todavía con el fiscal, eso va a ser entre semana ”.

El dolor por la pérdida se agrava aún más por la situación de salud de la madre del adolescente, quien continúa internada. “Su mamá está internada. Hace rato vino un rato a verlo y la volví a llevar al hospital porque está mal de salud”, relató Vanegas, conmovido.

“Juan era un chico sano, no era de pelear”

Mientras la investigación avanza para esclarecer el hecho —del cual ya hay cuatro menores demorados—, el papá de Juan pidió prudencia hasta conocer todos los detalles.

Ante las versiones de conflictos entre barrios o grupos de jóvenes, fue contundente: “No le puedo decir nada hasta que yo me entere bien. Él no era de pelea, nada. Era un chico sano. Él trabajaba siempre conmigo los domingos y sábados”.

Cuatro adolescentes fueron demorados

Fuentes policiales confirmaron que cuatro menores de edad —una mujer y tres varones— quedaron demorados mientras avanza la investigación. En el mismo hecho, otro adolescente resultó herido y permanece internado en el Hospital Materno Infantil, fuera de peligro.

El ataque ocurrió en calle Pozo Cavado, a metros de la avenida Intersindical, un punto donde los vecinos denuncian que se repiten peleas y reuniones convocadas por redes sociales.

Velorio de Juan Segovia.

Indignación vecinal por la inseguridad: “Necesitamos presencia policial”

El crimen reavivó el reclamo de los habitantes del barrio, quienes aseguran sentirse desprotegidos. Según relataron, la zona perdió un puesto fijo de vigilancia.

“Antes había una garita y la sacaron, no sabemos por qué”, expresó una vecina. Desde ese momento, afirman, la presencia policial “disminuyó notablemente”.

Los patrullajes —dicen— son esporádicos: “A veces pasan policías en bicicleta, pero nada más”, comentaron.

Muchos vecinos señalaron que cada fin de semana se realizan fiestas improvisadas y encuentros de jóvenes organizados por redes sociales, sin control y con episodios de violencia que se repiten.

“Es habitual que haya fiestas todos los fines de semana. Esta vez terminó muy mal”, lamentó una residente.

Despedida en medio del dolor

Este lunes, el cuerpo de Juan Segovia fue sometido a autopsia en la Morgue Judicial de Alto Comedero, mientras familiares, amigos y vecinos lo despiden en un velorio marcado por la angustia y el pedido de justicia.

Juan, de 15 años, era conocido y querido en su comunidad. Su muerte conmocionó al barrio y reabrió un debate urgente: la falta de seguridad y el abandono de zonas donde los vecinos aseguran que las peleas, las reuniones masivas y el consumo problemático son cada vez más frecuentes.

La investigación continúa para determinar responsabilidades y esclarecer cómo se desencadenó el violento enfrentamiento que terminó con la vida del adolescente.