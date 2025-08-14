El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Tras la confirmación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre las dos víctimas de Matías Jurado , el presunto asesino serial de Jujuy , Rosalía, madre de Sergio Sosa, habló en exclusiva con Canal 4 y brindó un desgarrador testimonio.

Crimen. "En la carretilla tenía bolsas negras", el estremecedor relato sobre la foto que podría involucrar a Matías Jurado

Crimen. El lunes llega el resto del equipo de antropología forense para comenzar con las excavaciones

La mujer relató que su hijo atravesaba un difícil momento vinculado al consumo y aseguró que el imputado se lo habría llevado mediante un engaño. "Yo todavía tengo una pequeña esperanza de que mi hijo se escapó de esa casa. Sigo con fe y esperanza hasta último momento", expresó conmovida.

En una entrevista exclusiva con Canal 4, Rosalía se mostró totalmente acongojada tras la notificación del MPA sobre la confirmación de ADN en manchas de sangre en la casa de Matías Jurado. En un primer momento, la mujer quiso remarcar que su hijo no era una persona en situación de calle. "Tenía una familia, una mamá, un papá, dos hermanos. Se iba por la calle, a las plazas, porque era una persona etílica, buscaba gente que compartía alcohol con él", relató.

Sergio Sosa desapareció en la tarde del 4 de julio de la plaza ubicada atrás del Club Lavalle. Según indicó Rosalía, su hijo en ese momento estaba reunido con otras personas en el lugar, y en esa jornada según detallan las cámaras de la ciudad y testigos, se fue con Matías Jurado.

Embed - ROSALÍA MAMÁ DE SERGIO SOSA , UNA DE LAS VÍCTIMAS DE MATÍAS JURADO

"Nunca supe que se trataba de este señor, en las cámaras que me hicieron ver se veía al hombre de espalda, nunca lo vimos de frente. Un testigo que estaba con mi hijo contó -que Jurado- le ofreció una changuita para descargar bolsas. Cuando le ofrecían trabajos así, se iba. Seguro lo puede haber engañado".

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

Las adicciones de Sergio Sosa

Por otra parte, la mamá de Sosa habló de las adicciones que afrontaba su hijo de 25 años, destacando que "era adicto al alcohol".

"Siempre quise ayudarlo, me recorrí varias instituciones pero él tenía que tener voluntad. Me dijeron que por más que yo quiera, él no iba a poder ser ayudado porque no tenía fuerza de voluntad. Le gustaba el alcohol, pero yo lo quería ayudar".

"Tengo una pequeña esperanza"

Finalmente, Rosalía, visiblemente emocionada, destacó que, como aún no se comprobó ADN en los restos óseos —aunque sí en las manchas de sangre—, mantiene "una pequeña esperanza" de que su hijo siga con vida.

"Yo todavía tengo una pequeña esperanza que no quiero perder. Pienso que mi hijo tal vez se escapó. Sigo con fe y esperanza hasta último momento", expresó.

Por último, adelantó que, cuando se conozcan todos los resultados, seguramente realizarán una marcha. Sin embargo, con profundo pesar, agregó: "Ese hombre nos quitó hasta el derecho de darle una cristiana sepultura a mi hijo".