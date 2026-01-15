jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 18:04
Turismo.

El rincón de Mendoza que combina historia, arte y vinos perfecto para tus escapadas de verano

Entre casonas, murales y bodegas, este pueblo de Luján de Cuyo ofrece gastronomía, calma y encanto tradicional para una escapada diferente.

viajes Todo Jujuy
Chacras de Coria, un lugar lleno de magia en Mendoza.

Chacras de Coria, un lugar lleno de magia en Mendoza.

Situado en la provincia de Mendoza, una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de Argentina, Chacras de Coria mezcla su rica herencia histórica con una propuesta turística en constante expansión que mantiene su esencia. Es un destino rodeado por la Cordillera de los Andes, lo que lo convierte en un sitio ideal para tus escapadas.

Puntualmente, se encuentra a escasa distancia de la capital provincial, este destino brinda un refugio sereno frente al ajetreo de la ciudad, sin sacrificar la calidad y el estilo de sus servicios.

Casas antiguas, arte local y bodegas rodean a este poblado de Luján de Cuyo que combina tradición, gastronomía y descanso.

A este paisaje se le suma una identidad local bien definida: calles con arquitectura colonial, plazas cargadas de historia y una notable presencia de las tradiciones mendocinas. La zona se ha consolidado como un eje destacado del departamento de Luján de Cuyo, tanto por su atractivo turístico como por su importancia histórica y cultural.

El crecimiento de Chacras de Coria se centró alrededor de la antigua Plaza Gerónimo Espejo, creada a principios del siglo XX y nombrada en homenaje a un colaborador destacado del general José de San Martín durante las luchas por la independencia.

Chacras de Coria, Mendoza.

Escapadas: ¿Dónde queda Chacras de Coria?

Chacras de Coria se encuentra dentro del departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, a unos 15 kilómetros del centro de la capital provincial.

Se puede llegar por la Ruta Provincial 82 o por la Panamericana (Ruta Nacional 40), lo que facilita el acceso tanto a turistas como a quienes viven en el área metropolitana de Mendoza. Su diseño urbano mantiene el encanto de un pueblo, con avenidas arboladas y una disposición centrada en torno a la plaza principal.

Cómo llegar a Chacras de Coria.

Qué puedo hacer en Chacras de Coria

El recorrido turístico por Chacras de Coria abarca la visita a bodegas emblemáticas de la región, como Clos de Chacras, Cruzat, Altavista y Nieto Senetiner, muchas de las cuales brindan catas de vinos, experiencias culinarias y hospedaje estilo boutique. Además, el área cuenta con un valioso patrimonio arquitectónico, reflejado en antiguas residencias que han sido transformadas en galerías de arte, restaurantes o casas de té.

La Plaza Gerónimo Espejo continúa siendo el corazón de la vida de Chacras de Coria. Cada domingo, se convierte en un mercado artesanal donde los puestos exhiben desde artículos de diseño hasta productos típicos de la región. En los alrededores, se encuentran diversos bares y restaurantes que ofrecen desde gastronomía de autor hasta opciones más tradicionales.

Chacras de Coria, un lugar lleno de magia en Mendoza.

Por su parte, la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, erigida en 1935, destaca por su arquitectura de estilo colonial y constituye uno de los íconos del centro histórico.

A pocos pasos, la histórica Estación Paso de los Andes, inaugurada en 1890 y cerrada al servicio ferroviario desde 1984, mantiene gran parte de su estructura original de estilo inglés y se encuentra actualmente en restauración con el propósito de transformarse en un centro cultural.

El arte urbano también ocupa un papel relevante en la localidad. Numerosos murales creados por artistas de la región decoran fachadas de casas y edificios, aportando una imagen distintiva que refuerza el encanto del entorno.

Descubre qué ver en Chacras de Coria.

Cómo llegar a Chacras de Coria

Desplazarse desde la capital mendocina hasta Chacras de Coria resulta cómodo y rápido. En vehículo particular, el trayecto suele demandar entre 20 y 30 minutos, dependiendo del flujo de tránsito, por la Ruta Panamericana o la Ruta Provincial 60. Asimismo, se puede llegar utilizando el transporte público, a través de diversas líneas de colectivos urbanos que vinculan distintos sectores del Gran Mendoza con esta localidad.

Embed

Para quienes busquen un recorrido más tranquilo, hay bicicletas de alquiler y tours guiados que parten desde la ciudad de Mendoza. Estas opciones facilitan explorar la zona con calma, disfrutando de sus espacios históricos y haciendo paradas en bodegas o restaurantes locales.

Asimismo, la proximidad a otras localidades del departamento de Luján de Cuyo, como Vistalba o Agrelo, permite incluir a Chacras de Coria en itinerarios más extensos por la reconocida región vitivinícola de Mendoza.

