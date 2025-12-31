miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 18:16
Turismo.

La joya escondida de Catamarca que vale la pena descubrir todo el año

En el departamento Ambato, este pueblo ofrece paisajes naturales, historia y calma, y se encuentra a pocos kilómetros de la capital de la provincia.

viajes Todo Jujuy
El pueblo hermoso de Catamarca que nadie conoce y se puede visitar todo el año.

El pueblo hermoso de Catamarca que nadie conoce y se puede visitar todo el año.

A 36 kilómetros al norte de San Fernando del Valle de Catamarca hay un rincón que fascina a quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza: La Puerta, una verdadera joya del departamento Ambato que puede explorarse en cualquier estación. Este encantador pueblo combina características urbanas y rurales, ideales para tus escapadas.

Esta localidad se alza a 870 metros sobre el nivel del mar, al pie de la sierra de Ambato, y se distingue por ofrecer un entorno único que combina vistas panorámicas, aire puro y la calidez de sus habitantes.

El pueblo hermoso de Catamarca que nadie conoce y se puede visitar todo el año.

Cruzada por el Río del Valle, se divide en dos sectores principales: La Puerta Banda Norte, donde se encuentran la plaza principal, la iglesia y la municipalidad; y La Puerta Banda Sud, conocida por su entorno más salvaje y sus senderos que bordean el Río Ambato.

Con el transcurso del tiempo, La Puerta se ha establecido como una de las villas turísticas más concurridas de Catamarca, un reconocimiento potenciado por la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 16, que facilita el acceso desde El Rodeo.

Este impulso turístico se refleja en la aparición de nuevas opciones de alojamiento, propuestas gastronómicas y actividades al aire libre que sacan partido del esplendor natural del entorno.

La Puerta combina naturaleza, historia y descanso a solo 36 kilómetros de la capital catamarqueña.

Dónde queda La Puerta, Catamarca

La Puerta forma parte del departamento Ambato y se encuentra enclavada en un valle rodeado por las sierras de Gracián al este y El Colorado al oeste. Su proximidad a la capital de Catamarca la transforma en un destino perfecto para una escapada, ideal para quienes desean disfrutar de la naturaleza sin tener que alejarse demasiado de la ciudad.

Los ríos del Valle y Ambato dan forma a un entorno ideal para caminatas y actividades al aire libre.

Qué puedo hacer en La Puerta, Catamarca

Quien llega a La Puerta tiene la posibilidad de caminar a lo largo de las riberas del Río del Valle y del Río Ambato, explorar senderos entre los cerros o, simplemente, relajarse bajo la sombra de los árboles en la plaza central. Entre las experiencias más elegidas se encuentran:

  • Senderismo
  • Ciclismo
  • Paseos por las zonas rurales

El lugar también ofrece la oportunidad de adentrarse en su historia y apreciar su legado cultural mediante la arquitectura de estilo colonial, la antigua iglesia centenaria y las celebraciones tradicionales que reflejan las costumbres propias de la región.

Río, montañas y relax en La Puerta, Ambato.

Cómo llegar a La Puerta, Catamarca

El recorrido por tierra desde la Ciudad de Buenos Aires hasta San Fernando del Valle de Catamarca abarca aproximadamente 1.132 kilómetros, lo que se traduce en unas 11 horas de manejo continuo. El trayecto más directo combina secciones de la RN 9, posteriormente la RN 60 y, finalmente, la RN 38, aprovechando vías consolidadas y bien señalizadas.

La Puerta, departamento Ambato.

Al llegar a la capital catamarqueña, queda un último tramo para acceder a La Puerta. Desde San Fernando del Valle, se continúa por la Ruta Provincial 1 hacia el norte durante unos 36 km, pasando por localidades como Huaycama y Colpes.

A tan solo 36 kilómetros al norte de San Fernando del Valle de Catamarca, se esconde un destino que sorprende a quienes buscan descanso y naturaleza.

Otra alternativa es ingresar desde El Rodeo a través de la Ruta Provincial 16, recientemente pavimentada, que añade aproximadamente 12 km adicionales cerca del Río Ambato.

