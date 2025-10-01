El Senado debatirá los vetos a la emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Boletín Oficial. El Gobierno Nacional también vetó la emergencia en pediatría

Sesión. El Senado aprobó un proyecto que limita al Presidente en el uso de los DNU

Con el antecedente de la Cámara de Diputados —que rechazó ambas medidas—, la oposición confía en reproducir ese resultado en el Senado.

El proyecto para aumentar recursos a las universidades fue aprobado con 174 votos positivos, 62 negativos y 2 abstenciones.

En Diputados, la ley de emergencia sanitaria obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención.

Para que los vetos sean rechazados, se requiere una mayoría especial de dos tercios del Senado.

Contra el veto a la emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

Organizaciones estudiantiles, universidades y trabajadores de la salud convocaron a manifestarse frente al Congreso para acompañar el tratamiento de los vetos. En el caso del Garrahan, además, familias y personal del hospital anunciaron una vigilia durante la jornada.

Proyectos sobre desaparecidos y convenios internacionales con Francia y Austria.

Reformas al Régimen de Retiro Anticipado para empleados transitorios del Senado.

Nombramientos judiciales, como la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.

