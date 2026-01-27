Encontraron un explosivo en una finca rural de Tartagal

Un artefacto explosivo de tipo sísmico fue hallado en una zona rural del barrio Villa Güemes, en la ciudad salteña de Tartagal. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, bajo las directivas de la Fiscalía Federal Descentralizada local, y culminó este lunes con la desactivación controlada del explosivo.

Encontraron un explosivo en una finca rural de Tartagal Encontraron un explosivo en una finca rural de Tartagal Intervención de Gendarmería Nacional El hallazgo se produjo el domingo alrededor de las 19.30, cuando la Policía de Villa Güemes alertó sobre la presencia del artefacto. Ante la notificación de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, efectivos del Escuadrón 52 se desplazaron hasta el lugar y procedieron a asegurar la zona, que permaneció bajo custodia durante toda la noche y la madrugada.

Amplio operativo de seguridad Personal de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 52, montó un operativo preventivo para resguardar el área y evitar cualquier riesgo para los vecinos y transeúntes de la zona rural donde fue encontrado el explosivo.

Desactivación del artefacto En la mañana de este lunes, un especialista en desactivación de explosivos perteneciente a una empresa privada arribó al lugar y activó el protocolo de seguridad correspondiente. Tras las tareas técnicas, el artefacto, identificado como un explosivo sísmico tipo Booster, fue finalmente desactivado sin que se registraran inconvenientes.

Sin heridos ni daños Desde las autoridades confirmaron que el procedimiento se desarrolló con normalidad y sin incidentes, destacando la rápida intervención y la coordinación entre la Policía, Gendarmería Nacional y la Fiscalía Federal, lo que permitió llevar tranquilidad a la comunidad de Villa Güemes y zonas aledañas.

