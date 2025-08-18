Estado de las rutas y calles en este lunes 18 de agosto. Cortes, desvíos y hechos viales

Tránsito. Estado de las rutas y calles en este jueves 14 de agosto. Cortes, desvíos y hechos viales

Tránsito. Estado de las rutas y calles en este viernes 15 de agosto. Cortes, desvíos y hechos viales

Para que tengas en cuenta, el Servicio Meteorológico emitió alerta por fuertes vientos en casi toda la provincia de Jujuy. Mientras que también advierte por peligro de incendios lo que trae aparejado peligros e inconvenientes en diferentes rutas.

Fuentes del Servicio Meteorológico Chileno anunciaron la llegada de un frente frio para la zona cordillerana, donde se espera la presencia de fuertes vientos y nevadas de diferente intensidad en el en el sector de Paso de Jama en este lunes 18 de agosto, lo que por el momento, continuará hasta mañana martes inclusive.

El área será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 140 km/h, especialmente en las zonas de mayor altura sobre el nivel del mar.

Con motivo de pronosticarse en el horario de la mañana un alerta amarilla por viento se recomienda a los señores conductores circular con precaución por los distintos corredores viales, respetando las señales de tránsito, las velocidades máximas manteniendo la distancia apropiada de frenado y tomar toda medida de seguridad pertinente al momento de circular

Rige el corte sobre el puente del Arroyo Huaico: desvíos y operativo de tránsito

La Dirección Provincial de Vialidad anunció el corte de la Ruta Provincial N° 4 a la altura del Arroyo Huaico Grande, debido a la construcción de un nuevo puente en el marco del proyecto de mejora progresiva de la ruta. Se habilitarán vías alternativas para el tránsito, mientras que los vehículos particulares deberán modificar sus recorridos.

Para avanzar con los trabajos, se dispondrá el corte de la ruta en ese sector, que se mantendrá vigente hasta que finalicen las obras, sin fecha estimada de reapertura.

Cuáles son las alternativas para el tránsito

Colectivos urbanos: Se habilitará un paso alternativo y provisorio para la circulación exclusiva de colectivos urbanos, garantizando el transporte público en la zona.

Vehículos particulares: Los automovilistas deberán utilizar la Ruta Nacional N° 9 y acceder por el Barrio Los Molinos para evitar el tramo cortado.

A la altura intersección Airampo y esc. N° 190 Macedonio Graz se encuentra un corte total con desvío Ruta Nacional 9 por barrio Los Molinos, dados los trabajos de construcción de puente sobre arroyo Huaico Grande por parte de Vialidad de la Provincia.

Cortes en el arroyo Huaico Grande Cortes en el arroyo Huaico Grande

Ruta Nacional 34: corte y desvío a la altura de San Pedro

El día martes 17 de junio iniciaron las obras de construcción de autopista sobre RN 34, por lo que se habilitaron desvíos en distintos sectores.

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy - Desvio de transito permanente obra autopista Ruta Nacional 34

* Se implementara un desvio vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

Desvio de transito permanente obra autopista Ruta Nacional 34 Desvio de transito permanente obra autopista Ruta Nacional 34

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34 en la intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34 Cortes por obras en la rutas nacional 34 Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

Tramo 1158 de la RN 34 en la intersección con RP 61- Localidad de Manantiales

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

MOTIVO: DESVIO VEHICULAR POR OBRA EN AUTOPISTA RUTA NACIONAL 34 DESDE DIA 07 AL 31 DE AGOSTO

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al sur de la provincia, deberán ingresar a la rotonda para empalmar luego con la RN 34.

RN 34 KM 1158 Estado de las rutas EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Transitable con precaución

Estado de transitabilidad de rutas - 14 de agosto -