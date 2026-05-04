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4 de mayo de 2026 - 09:51
Policiales.

Fin de semana con 52 choques y una muerte en las rutas jujeñas

El informe vial del fin de semana registró 825 actas, donde 87 fueron por alcoholemias positivas entre el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Choques en Jujuy - Imagen ilustrativa realizada con IA

Choques en Jujuy - Imagen ilustrativa realizada con IA

El fin de semana en las rutas de Jujuy dejó un nuevo reporte con números altos en materia de controles viales. Cincuenta y dos (52) siniestros viales se registraron en Jujuy durante el fin de semana largo, de acuerdo al informe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial correspondiente al período comprendido entre el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo de 2026.

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Durante los controles realizados en rutas y distintos puntos de la provincia, se labraron 825 actas en total. De ese número, 738 correspondieron a actas varias, mientras que 87 fueron por alcoholemia. En tanto, no se registraron actas por exceso de velocidad.

Los números del fin de semana en las rutas de Jujuy

Según el reporte oficial, el balance de controles dejó los siguientes datos:

  • 738 actas varias
  • 87 actas por alcoholemia
  • 0 actas por velocidad
  • 825 actas en total
  • 52 siniestros viales registrados
  • 1 persona fallecida en siniestro vial

El informe corresponde a los operativos realizados desde el jueves 30 de abril hasta este lunes 4 de mayo.

Fin de semana anterior (del 23 al 26 de abril)

Total de actas: 733 actas

  • 74 por alcoholemia positiva
  • 19 por exceso de velocidad
  • 640 por infracciones varias
Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas
Fin de semana con 52 choques y una muerte en las rutas jujeñas - Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas

Fin de semana con 52 choques y una muerte en las rutas jujeñas - Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas

Un fallecido en la Ruta 42

Entre los siniestros informados durante el fin de semana, se registró una víctima fatal. Se trata del hombre que murió en el accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 42, donde además cuatro personas resultaron heridas.

El hecho tuvo lugar el sábado por la mañana, cuando dos vehículos protagonizaron un choque en el que uno de los ocupantes perdió la vida. Fue alrededor de las 7.30 sobre la Ruta Provincial 42, a la altura de la Escuela N° 54. El vehículo se trasladaba desde El Carmen con dirección hacia Monterrico cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, se desvió del camino y terminó volcando en la zona de una alcantarilla.

Controles y prevención

Desde el área de Tránsito y Seguridad Vial continúan con los operativos en rutas jujeñas, especialmente durante fines de semana largos, jornadas de alto movimiento vehicular y horarios de mayor circulación.

Las autoridades remarcan la importancia de respetar las normas de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar cinturón de seguridad y circular con la documentación correspondiente para reducir el riesgo de siniestros viales.

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