Fin de semana en Jujuy: sin muertes por accidentes, un hombre en coma y un violento robo

En una entrevista con Canal 4 , el Comisario Mayor Pablo Silvetti informó que, pese al alto nivel de siniestralidad, no hubo víctimas fatales por accidentes de tránsito en ninguna de las ocho unidades regionales de la provincia. Sin embargo, sí se registró un importante número de incidentes viales y un grave hecho de robo armado.

Alarmante. En la última semana hubo en Jujuy un muerto cada 28 horas por accidentes

Sábado trágico. Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

“ Este fin de semana no hemos tenido novedades respecto a personas víctimas fatales en accidentes de tránsito ”, destacó,.

Uno de los hechos más graves ocurrió el viernes por la noche en Avenida Intersindical y Calle 260 , Alto Comedero.

Un joven de 30 años, que conducía una moto Rouser 160, chocó de frente contra una camioneta Toyota Hilux que estaba correctamente estacionada.

Según Silvetti: “El conductor fue hallado inconsciente, con lesiones visibles en su cuerpo. Está internado en coma en el hospital Pablo Soria”. La Policía aguarda su evolución para avanzar en la investigación.

Perico: un auto cayó a un zanjón y el conductor tenía 2,37 de alcohol en sangre

multas alcoholemia Resumen policial del fin de semana.

El sábado por la noche, vecinos alertaron sobre un vehículo dentro de un zanjón en zona de La Posta – Perico.

El conductor del Volkswagen Gold estaba fuera del vehículo y dijo haber perdido el control al estacionar. La alcoholemia arrojó 2,37 g/l, uno de los valores más altos del fin de semana. Se labraron actuaciones contravencionales.

Tilcara: vuelco en Ruta 9 con alcoholemia positiva

Cerca de las 3.15 del sábado, un hombre de 30 años volcó con su camioneta tras realizar una brusca maniobra, alegando que otro vehículo se cruzó en su carril. El test de alcoholemia dio 0,79 g/l.

Humahuaca – Purmamarca: una trafic volcó por la neblina en Ruta 52

En jurisdicción de la Unidad Regional 3, una trafic Mercedes Benz volcó en el kilómetro 40 de la Ruta Nacional 52.

El conductor afirmó que la densa neblina lo desorientó y no vio la curva. La alcoholemia fue negativa, pero se iniciaron actuaciones informativas.

Violento robo armado a un remisero en Palpalá

robo pistola Robo en Palpalá.

El hecho delictivo más grave ocurrió el domingo, a la 1.10 de la mañana, en el Parque Industrial de Palpalá.

Un remisero de 44 años fue abordado por un pasajero que pidió viajar al barrio 18 de Noviembre. Durante el trayecto, el delincuente extrajo un arma y lo obligó a dirigirse a una zona de galpones, donde lo esperaba un cómplice.

Silvetti detalló: “Lo despojaron de $40.000 de recaudación, sus zapatillas, su celular y tiraron la llave del auto en los pastizales”. Los autores huyeron hacia Ruta 66. La Dirección de Investigaciones trabaja bajo la órbita del MPA para esclarecer el hecho.