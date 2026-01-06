Gimnasia de Jujuy tiene fecha para el choque con Central Córdoba por Copa Argentina

Gimnasia de Jujuy con fecha para jugar ante Central Córdoba por Copa Argentina (Archivo)

Gimnasia de Jujuy será parte de la nueva edición, la número 14° de la Copa Argentina, y en las últimas horas la organización confirmó la fecha del choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la primera instancia del torneo federal.

Fútbol. Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

El Lobo de Hernán Pellerano jugará frente al equipo santiagueño el miércoles 11 de febrero , aunque todavía no definieron ni el estadio donde se jugará el partido, y t ampoco el horario , aunque opciones hay varias.

El equipo jujeño confirmó en las últimas horas a nuevos refuerzos que ya son parte del plantel que trabaja a las órdenes del ex defensor desde este lunes 5 de enero, preparación que se extenderá hasta el día 10 en el predio de Papel Noa.

hernan pellerano

Las caras nuevas son nueve en total: Delfor Minervino, Claudio Pombo, Abel Argañaraz, Mauro Cachi, Matías Ramos Mingo, Gonzalo Villarreal, Martín Lazarte, Federico Paradela y David Gallardo, aunque no se retiró del mercado.

Pretemporada en Córdoba con amistosos

Luego de esa primera fase de trabajo, entre el 10 y el 17 de enero, el plantel viajará a Córdoba para afrontar una nueva etapa de preparación, que incluirá dos encuentros amistosos: uno ante la reserva de Talleres y otro frente a Racing de Córdoba.

“Volvemos de Córdoba el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, explicó el entrenador Albiceleste en diálogo con TodoJujuy.com.

Cuando comienza la Copa argentina 2026

El certamen comenzará el domingo 18 de enero con una doble jornada: Independiente Rivadavia - Estudiantes y Lanús - Sarmiento de La Banda. Boca debutará el 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy, y River el 17 ante Ciudad Bolívar.

Todas las fechas

Domingo 18 de enero

19.00: Independiente Rivadavia - Estudiantes, en el estadio Único La Pedrera (San Luis)

21.15: Lanús - Sarmiento de La Banda, en el estadio Ciudad de Caseros

Lunes 19 de enero

21.15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, en el estadio Florencio Sola (Banfield)

Miércoles 21 de enero

21.15: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland, en el estadio Ciudad de Lanús

Miércoles 4 de febrero

Platense - Argentino de Monte Maíz

Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra - Deportivo Maipú

Barracas Central - Temperley

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy

Rosario Central - Sportivo Belgrano

Martes 17 de febrero

Aldosivi - San Miguel

Tigre - Claypole

River - Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca - Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan - Deportivo Madryn

Godoy Cruz - Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo - Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Banfield - Real Pilar

Atlético Tucumán - Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

Belgrano de Córdoba - Atlético de Rafaela

Independiente - Atenas de Río Cuarto

Sábado 28 de marzo

Racing - San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

Newell's - Acassuso

Huracán - Olimpo de Bahía Blanca

Martes 31 de marzo

Unión de Santa Fe - Agropecuario Argentino

Miércoles 1 de abril

Instituto de Córdoba - Atlanta

Defensa y Justicia - Chaco For Ever

Martes 7 de abril

Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán

Vélez - Deportivo Armenio

Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta

Miércoles 8 de abril