martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 16:21
Oficial.

Gimnasia de Jujuy tiene fecha para el choque con Central Córdoba por Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina 2026, confirmó cuándo jugará Gimnasia de Jujuy con Central Córdoba.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy con fecha para jugar ante Central Córdoba por Copa Argentina (Archivo)

Gimnasia de Jujuy con fecha para jugar ante Central Córdoba por Copa Argentina (Archivo)

Gimnasia de Jujuy será parte de la nueva edición, la número 14° de la Copa Argentina, y en las últimas horas la organización confirmó la fecha del choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la primera instancia del torneo federal.

Lee además
gimnasia arranca la pretemporada 2026 con nueve refuerzos y amistosos en cordoba video
Primera Nacional.

Gimnasia arranca la pretemporada 2026 con nueve refuerzos y amistosos en Córdoba
gimnasia de jujuy mueve el mercado de pases: confirmo otros cinco refuerzos para el 2026
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

El Lobo de Hernán Pellerano jugará frente al equipo santiagueño el miércoles 11 de febrero, aunque todavía no definieron ni el estadio donde se jugará el partido, y tampoco el horario, aunque opciones hay varias.

hernan pellerano

Las caras nuevas son nueve en total: Delfor Minervino, Claudio Pombo, Abel Argañaraz, Mauro Cachi, Matías Ramos Mingo, Gonzalo Villarreal, Martín Lazarte, Federico Paradela y David Gallardo, aunque no se retiró del mercado.

Pretemporada en Córdoba con amistosos

Luego de esa primera fase de trabajo, entre el 10 y el 17 de enero, el plantel viajará a Córdoba para afrontar una nueva etapa de preparación, que incluirá dos encuentros amistosos: uno ante la reserva de Talleres y otro frente a Racing de Córdoba.

“Volvemos de Córdoba el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, explicó el entrenador Albiceleste en diálogo con TodoJujuy.com.

Cuando comienza la Copa argentina 2026

El certamen comenzará el domingo 18 de enero con una doble jornada: Independiente Rivadavia - Estudiantes y Lanús - Sarmiento de La Banda. Boca debutará el 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy, y River el 17 ante Ciudad Bolívar.

Todas las fechas

Domingo 18 de enero

  • 19.00: Independiente Rivadavia - Estudiantes, en el estadio Único La Pedrera (San Luis)
  • 21.15: Lanús - Sarmiento de La Banda, en el estadio Ciudad de Caseros

Lunes 19 de enero

  • 21.15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, en el estadio Florencio Sola (Banfield)

Miércoles 21 de enero

  • 21.15: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland, en el estadio Ciudad de Lanús

Miércoles 4 de febrero

  • Platense - Argentino de Monte Maíz
  • Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

  • Deportivo Riestra - Deportivo Maipú
  • Barracas Central - Temperley

Miércoles 11 de febrero

  • Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy
  • Rosario Central - Sportivo Belgrano

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi - San Miguel
  • Tigre - Claypole
  • River - Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

  • Boca - Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín de San Juan - Deportivo Madryn
  • Godoy Cruz - Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo - Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar
  • Atlético Tucumán - Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano de Córdoba - Atlético de Rafaela
  • Independiente - Atenas de Río Cuarto

Sábado 28 de marzo

  • Racing - San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

  • Newell's - Acassuso
  • Huracán - Olimpo de Bahía Blanca

Martes 31 de marzo

  • Unión de Santa Fe - Agropecuario Argentino

Miércoles 1 de abril

  • Instituto de Córdoba - Atlanta
  • Defensa y Justicia - Chaco For Ever

Martes 7 de abril

  • Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán
  • Vélez - Deportivo Armenio
  • Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta

Miércoles 8 de abril

  • Sarmiento de Junín - Tristán Suárez
  • Gimnasia La Plata - Deportivo Camioneros

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia arranca la pretemporada 2026 con nueve refuerzos y amistosos en Córdoba

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

Martín Lazarte será el quinto refuerzo de Gimnasia de Jujuy: quién es y en qué posición juega

Mercado de pases 2026: Gimnasia de Jujuy negocia por dos posibles incorporaciones

Otra baja para Gimnasia de Jujuy: un mediocampista anunció su desvinculación

Lo que se lee ahora
Sebastián Villa presiona para jugar en River Plate.
Mercado.

Sebastián Villa presiona para jugar en River Plate: "Si Marcelo Gallardo me llama, viajo mañana"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Gabriel fue atropellado y el conductor se dio a la fuga.
Irresponsabilidad.

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa
Ruta 34.

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa

Hallazgo del cuerpo en el canal de Perico video
Policiales.

Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel