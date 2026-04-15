Incendio de vehículos en Monterrico

Incendio en Monterrico: un auto y un tractor se prendieron fuego y quedaron destruídos

Un incendio de vehículos se registró durante la madrugada de este martes en la ciudad de Monterrico , generando preocupación entre los vecinos del barrio Virgen del Rosario.

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El hecho ocurrió alrededor de la 01:55 , cuando se recibió un llamado desde la Seccional 29 alertando sobre un foco ígneo en la zona comprendida entre calles Córdoba y 25 de Mayo.

Tras el aviso, se desplazó al lugar el móvil 04 con personal a cargo del oficial ayudante Basualdo R. Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil de menor porte se encontraba envuelto en llamas , con daños totales.

Además, un tractor que se encontraba en las inmediaciones sufrió daños parciales, principalmente en la parte trasera, donde se vieron afectadas las cubiertas.

Tareas de extinción y control

El personal trabajó intensamente en la sofocación y extinción del fuego, evitando que las llamas se propagaran a otros vehículos o viviendas cercanas.

Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento para prevenir una posible reactivación del incendio.

Sin personas heridas

El operativo finalizó alrededor de las 02:54, sin que se registraran personas heridas ni mayores complicaciones. Tras controlar la situación, el personal regresó a la base sin novedades.

Las autoridades buscan determinar las causas que originaron el incendio.