Interrupciones programadas de energía en San Salvador, Perico y Yuto

EJESA realizará este jueves 25 de junio una serie de mejoras en la red eléctrica que requerirán interrupciones programadas del servicio en sectores de San Salvador de Jujuy, Perico y Yuto . Las tareas comenzarán durante la mañana y se extenderán, según cada localidad, hasta las primeras horas de la tarde.

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La empresa informó que los trabajos buscan mejorar la seguridad, el funcionamiento y la capacidad operativa del sistema eléctrico. Por este motivo, se recomienda a los vecinos de las zonas alcanzadas organizar con anticipación las actividades que dependan del suministro de energía.

La interrupción está prevista entre las 8 y las 14 , aproximadamente, en los barrios Coronel Arias y San Guillermo I .

La zona afectada comprende sectores ubicados entre las calles C. Keller, Mariano Moreno, avenida Juan Domingo Perón, Vilcapugio, Cangallo y avenida General Savio , además de áreas cercanas.

Durante ese período se realizará el cambio de crucetas y aisladores, componentes esenciales para garantizar la correcta sujeción y aislamiento de los conductores eléctricos.

También se efectuarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas próximas a las líneas, prevenir fallas y reducir riesgos en la red.

Trabajos programados en Perico

En Perico, la interrupción se desarrollará desde las 8.30 hasta las 14.30, aproximadamente.

Las tareas alcanzarán al sector de San Juancito y zonas aledañas.

Los equipos realizarán trabajos de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas al tendido eléctrico. La intervención apunta a evitar inconvenientes futuros y mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio para los usuarios.

Interrupción en Yuto

En la localidad de Yuto, los trabajos están previstos entre las 9 y las 14, aproximadamente.

La zona alcanzada será la Pista de Aviación y sectores aledaños.

En el lugar se modificarán estructuras de baja y media tensión y se adecuarán componentes de la red para optimizar la distribución de energía, reforzar la seguridad y adaptar la infraestructura a las necesidades actuales del sistema.

Recomendaciones para los usuarios

Debido a que se trata de tareas planificadas, los vecinos pueden tomar algunas previsiones antes del horario anunciado. Se aconseja cargar teléfonos y dispositivos, organizar las actividades domésticas o comerciales y mantener desconectados los equipos sensibles mientras dure la interrupción.

Los horarios son aproximados y el servicio podrá normalizarse una vez finalizadas las tareas previstas en cada sector.

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