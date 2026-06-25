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25 de junio de 2026 - 08:23
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Interrupciones programadas de energía en San Salvador, Perico y Yuto

EJESA realizará trabajos de mantenimiento este jueves 25 de junio en sectores de San Salvador de Jujuy, Perico y Yuto durante la mañana.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción Programada de luz en San Salvador, Perico y Yuto&nbsp;

Interrupción Programada de luz en San Salvador, Perico y Yuto 

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La empresa informó que los trabajos buscan mejorar la seguridad, el funcionamiento y la capacidad operativa del sistema eléctrico. Por este motivo, se recomienda a los vecinos de las zonas alcanzadas organizar con anticipación las actividades que dependan del suministro de energía.

San Salvador de Jujuy

La interrupción está prevista entre las 8 y las 14, aproximadamente, en los barrios Coronel Arias y San Guillermo I.

La zona afectada comprende sectores ubicados entre las calles C. Keller, Mariano Moreno, avenida Juan Domingo Perón, Vilcapugio, Cangallo y avenida General Savio, además de áreas cercanas.

Durante ese período se realizará el cambio de crucetas y aisladores, componentes esenciales para garantizar la correcta sujeción y aislamiento de los conductores eléctricos.

También se efectuarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas próximas a las líneas, prevenir fallas y reducir riesgos en la red.

Trabajos programados en Perico

En Perico, la interrupción se desarrollará desde las 8.30 hasta las 14.30, aproximadamente.

Las tareas alcanzarán al sector de San Juancito y zonas aledañas.

Los equipos realizarán trabajos de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas al tendido eléctrico. La intervención apunta a evitar inconvenientes futuros y mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio para los usuarios.

Interrupción en Yuto

En la localidad de Yuto, los trabajos están previstos entre las 9 y las 14, aproximadamente.

La zona alcanzada será la Pista de Aviación y sectores aledaños.

En el lugar se modificarán estructuras de baja y media tensión y se adecuarán componentes de la red para optimizar la distribución de energía, reforzar la seguridad y adaptar la infraestructura a las necesidades actuales del sistema.

Recomendaciones para los usuarios

Debido a que se trata de tareas planificadas, los vecinos pueden tomar algunas previsiones antes del horario anunciado. Se aconseja cargar teléfonos y dispositivos, organizar las actividades domésticas o comerciales y mantener desconectados los equipos sensibles mientras dure la interrupción.

Los horarios son aproximados y el servicio podrá normalizarse una vez finalizadas las tareas previstas en cada sector.

Lo más importante

  • Los trabajos se realizan este jueves 25 de junio.
  • En San Salvador, la interrupción será de 8 a 14.
  • Alcanzará sectores de Coronel Arias y San Guillermo I.
  • En Perico será de 8.30 a 14.30, en San Juancito.
  • En Yuto se extenderá de 9 a 14, en la zona de Pista de Aviación.
  • Se harán tareas de mantenimiento, despeje arbóreo y mejoras en la red.
  • Los horarios informados son aproximados.

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