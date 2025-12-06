Maquillaje gratis para la Cena Blanca 2025: horarios y acceso en Ciudad Cultural

El servicio de maquillaje gratuito para las egresadas de la Promo en la Cena Blanca 2025 estará disponible esta tarde en Ciudad Cultural, donde el Ente Autárquico Permanente y la Municipalidad brindarán un espacio especial destinado a que las alumnas puedan prepararse antes de su celebración.
La atención será por orden de llegada y funcionará en la zona de acceso al playón central.
La propuesta surge como acompañamiento a las estudiantes que participan de la Cena Blanca 2025, luego de los contratiempos climáticos que afectaron la jornada del viernes. Con el fin de garantizar que todas puedan presentarse en las mejores condiciones, se dispuso un equipo de maquilladoras para atender de manera gratuita.
La actividad se desarrollará entre las 17 y las 20 horas, en el ingreso principal al playón central de Ciudad Cultural, sobre la avenida de los food trucks. Allí, personal del Ente Autárquico Permanente y de la Municipalidad coordinará el flujo de asistentes y organizará la atención por orden de llegada.
El servicio está dirigido exclusivamente a las egresadas que participarán de la Cena Blanca, y busca acompañar a las jóvenes en una jornada cargada de expectativas y emociones. La iniciativa apunta a que ninguna estudiante quede sin la posibilidad de prepararse para su noche especial.
Ingreso y recomendaciones
Desde la organización recomiendan llegar con anticipación debido a la alta demanda prevista. El punto de encuentro es el acceso al playón central por la avenida de los food trucks, donde se encontrará señalización y coordinación para recibir a las asistentes durante toda la tarde.
Peinado y maquillaje a cargo del Ministerio de Educación
Además, el Ministerio de Educación anunció la habilitación de un espacio gratuito de maquillaje y peinado destinado a las estudiantes de la Promo 2025. La atención comenzará hoy a partir de las 15 horas en Ciudad de las Artes y funcionará con profesionales voluntarios. Desde la cartera educativa invitaron a maquilladores y peinadores a sumarse a la iniciativa y remarcaron que “serán bienvenidas” todas las colaboraciones solidarias.
