sábado 06 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025 - 11:16
Egresadas.

Maquillaje gratis para la Cena Blanca 2025: horarios y acceso en Ciudad Cultural

Hoy ofrecen maquillaje sin costo para egresadas de la Promo en la Cena Blanca 2025 a cargo del Ente Autárquico Permanente, la Municipalidad y el Ministerio de Educación.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Maquillaje gratis para la Cena Blanca 2025: horarios y acceso en Ciudad Cultural

Maquillaje gratis para la Cena Blanca 2025: horarios y acceso en Ciudad Cultural

El servicio de maquillaje gratuito para las egresadas de la Promo en la Cena Blanca 2025 estará disponible esta tarde en Ciudad Cultural, donde el Ente Autárquico Permanente y la Municipalidad brindarán un espacio especial destinado a que las alumnas puedan prepararse antes de su celebración.

La atención será por orden de llegada y funcionará en la zona de acceso al playón central.

La actividad se desarrollará entre las 17 y las 20 horas, en el ingreso principal al playón central de Ciudad Cultural, sobre la avenida de los food trucks. Allí, personal del Ente Autárquico Permanente y de la Municipalidad coordinará el flujo de asistentes y organizará la atención por orden de llegada.

Maquillaje para la Promo 2025

El servicio está dirigido exclusivamente a las egresadas que participarán de la Cena Blanca, y busca acompañar a las jóvenes en una jornada cargada de expectativas y emociones. La iniciativa apunta a que ninguna estudiante quede sin la posibilidad de prepararse para su noche especial.

Ingreso y recomendaciones

Desde la organización recomiendan llegar con anticipación debido a la alta demanda prevista. El punto de encuentro es el acceso al playón central por la avenida de los food trucks, donde se encontrará señalización y coordinación para recibir a las asistentes durante toda la tarde.

Peinado y maquillaje a cargo del Ministerio de Educación

Además, el Ministerio de Educación anunció la habilitación de un espacio gratuito de maquillaje y peinado destinado a las estudiantes de la Promo 2025. La atención comenzará hoy a partir de las 15 horas en Ciudad de las Artes y funcionará con profesionales voluntarios. Desde la cartera educativa invitaron a maquilladores y peinadores a sumarse a la iniciativa y remarcaron que “serán bienvenidas” todas las colaboraciones solidarias.

