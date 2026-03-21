Peregrinación a Punta Corral: estos son los horarios de las más misas en Tumbaya

Marzo es el mes de la Virgen de Punta Corral y uno de los momentos de las mayores peregrinaciones de fe que tiene el país. Si bien el día central es el domingo 29 en Tumbaya , ya muchos peregrinos se dirigen al santuario para venerar a la Mamita del Cerro.

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Desde la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Tumbaya advirtieron que cada año crece la cantidad de fieles que suben en la previa , y que ese movimiento anticipado obligó a reforzar no solo la logística, sino también la presencia pastoral en el santuario.

“Todos los años crece la cantidad de peregrinos . Más allá de los días centrales, en los días previos cada vez sube más gente, por eso desde la parroquia vimos la posibilidad de que algún sacerdote pueda subir porque ya hay gente”, explicó Alberto Guari, vicario de la parroquia.

Embed - Punta Corral: habrá misas este sábado y domingo en plena previa de la peregrinación

Desde este viernes, sábado y domingo ya habrá misas en Punta Corral. “La preparación en la fe y el corazón de cada uno nace en el mismo instante en el que se toma la decisión de ir. La gran mayoría de los que van lo hacen por fe”, expresó Guari.

La novena empezó el 20 de marzo y los días más fuertes de subida estarán concentrados entre el 21 y el 28 de marzo, con un momento clave el miércoles 25, cuando se realizará el ascenso de servidores desde la iglesia de Tumbaya.

Peregrinación a Punta Corral (Foto ilustrativa) Peregrinación a Punta Corral (Foto ilustrativa)

El domingo 29 será el día del descenso de la Virgen hacia Tumbaya, uno de los momentos más convocantes de toda la religiosidad jujeña. Esa misma jornada, cuando la sagrada imagen llegue al pueblo, también se celebrará la misa principal. “La misa del domingo 29 en Tumbaya cuando llegue la Virgen también será celebrada por el Obispo”, confirmó Guari.

Todos los horarios de las misas en Tumbaya

Viernes 20 al sábado 28 de marzo

19:30 horas: Novena en honor a la Virgen de Punta Corral en el templo de Tumbaya y en la Capilla de Punta Corral

Sábado 21 de marzo

15 y 18 horas: Misa de peregrinos en Punta Corral

Domingo 22 de marzo

9 y 17 horas: Misa de Peregrinos en Punta Corral

Miércoles 25 de marzo

Ascenso de servidores desde la iglesia de Tumbaya hacia Punta Corral.

9:30 horas: Bendición en Tumbaya al personal encargado del operativo Punta Corral

19 horas: Misa de Apertura en el Oratorio de Punta Corral

Jueves 26 de marzo

10 y 17 horas: Misa de peregrinos en Punta Corral

19:30 horas: Rezo de la Novena en Punta Corral. (Rezo del Rosario)

20 horas: Misa en el Oratorio de Punta Corral por todos los servidores, públicos y de la parroquia

Viernes 27 de marzo

7:30 horas: Rezo del Santo Rosario - Vocacional

12 horas: Rezo del Ángelus

15 y 17 horas: Vía Crucis Juvenil alrededor del Santuario con la oración por los matrimonios

20 horas: Misa y oraciones por la Iglesia, Luz del Mundo

Sábado 28 de marzo

6:30 horas: Misa con rezo del Santo Rosario en Punta Corral. Rezamos por nuestra patria

8 horas: Partida de la Imagen al lugar de Aparición en la Estancia vieja.

9 horas: Misa por las vocaciones, vida sacerdotal y vida consagrada

11 horas: Misa por los peregrinos en el Oratorio de Punta Corral y en el Abra de Estancia Vieja.

12 horas: Rezo del Ángelus.

13 horas: Descenso de la Imagen desde el Abra Estancia Vieja hacia el Oratorio de Punta Corral.

15 horas: Misa con oraciones por nuestra Diócesis de Jujuy.

16 horas: Llegada de la Sagrada imagen al Oratorio de Punta Corral con el acompañamiento de las Bandas de Sikuris.

17 horas: Misa y oraciones por las bandas de sikuris

20 horas: Misa presidida por Monseñor Cesar Fernández con oraciones por los jóvenes y las vocaciones. preside nuestro obispo

Domingo de Ramos 29 de marzo

Bendición a los jóvenes en Tumbaya a las 7 horas e inicio de la peregrinación desde Punta Corral a Tumbaya

8 horas: Rezo del Santo Rosario en el pueblo de Tumbaya

8:30 horas: Misa con la bendición de ramos en el pueblo

11 horas: Misa con la bendición de ramos en el pueblo

13 horas: Celebración en el Primer Calvario

15 horas: Misa con la bendición de ramos en el pueblo

16:30 horas: Misa con bendición de ramos en el pueblo

19:30 horas: llegada de la imagen de la Virgen a Tumbaya

Misa de Ramos que preside el Obispo Monseñor Cesar Daniel Fernández

Lunes 30 y martes 31 de marzo

17 horas: Misa con rezo para los peregrinos.

1 de abril - Miércoles Santo

18 horas: Misa Crismal (no hay misa en Tumbaya)

Las actividades en abril

2 de abril – Jueves Santo

20 horas: Institución de la Eucaristía, Institución del Sacerdocio y Mandamiento del Amor

3 de abril - Viernes Santo

15 horas: Celebración de la Pasión del Señor y Adoración de la Cruz

20 horas: Vía crucis por las calles de Tumbaya

4 de abril - Sábado de Gloria

18 horas: Solemne Vigilia Pascual

5 de abril Domingo de Pascua de Resurrección