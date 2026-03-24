martes 24 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de marzo de 2026 - 08:06
Mundo.

Merlin, el cerdo viral que "habla" y supera el millón de seguidores

La historia, junto a Mina Alali, fue reconocida por Guinness World Records y desafía prejuicios al mostrar otras formas de vínculo entre humanos y animales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Merlin, el cerdo viral que habla y supera el millón de seguidores.

Merlin, el cerdo viral que "habla" y supera el millón de seguidores.

El caso de Merlin el cerdo, un animal adiestrado para comunicarse mediante botones y que supera el millón de seguidores en Instagram, fue reconocido por Guinness World Records como el cerdo con mayor alcance en esa red social. Su historia en California generó un debate a nivel internacional acerca de la inteligencia y la capacidad emocional de los cerdos, según lo informado por Guinness World Records.

Lee además
Le pidió a su madre que lo cubra en una infidelidad y ella lo mandó al frente.
Sociedad.

Le pidió a su mamá que lo cubra tras ser infiel y ella lo expuso: la frase que se volvió viral
El exfutbolista español que se volvió viral por sus looks jugados con maquillaje.
Sociedad.

El ex futbolista español que se volvió viral por sus looks jugados con maquillaje

Merlin el cerdo es un ejemplar de cuatro años que vive en California junto a su cuidadora, Mina Alali. Alcanzó notoriedad a nivel global luego de ser distinguido por Guinness World Records el 23 de febrero de 2026, tras reunir 1,1 millones de seguidores en Instagram gracias a su habilidad para “comunicarse” mediante la activación de botones con palabras pregrabadas.

El fenómeno de Merlin el cerdo en California impulsa un debate internacional sobre la inteligencia y la emocionalidad de los cerdos.

Este logro lo posicionó como el animal de su especie con mayor popularidad en redes sociales, según la organización internacional.

Merlin el cerdo fue adoptado en marzo de 2022, cuando apenas tenía tres meses de edad. A poco de su llegada, Mina Alali comenzó con su proceso de entrenamiento, orientado a enseñarle a utilizar botones que, al presionarse, emiten palabras y frases determinadas. Este aprendizaje fue compartido en redes sociales y le permitió a Merlin comunicar necesidades básicas mediante el uso del hocico, señalando opciones como “”, “no” o “comer”.

El proceso de entrenamiento y comunicación de Merlin

Desde sus primeras semanas en su nuevo hogar, Mina Alali documentó el proceso mediante el cual Merlin el cerdo fue adquiriendo la capacidad de comunicarse a través de botones con mensajes grabados. Al comienzo, el animal utilizaba términos básicos, pero con el tiempo incorporó expresiones más complejas como “¡estoy enfadado!”.

Merlín, el cerdo que habla con su dueña.

En la actualidad, Merlin dispone de un repertorio que supera los 30 botones diferentes, lo que refleja su capacidad para transmitir una amplia variedad de mensajes. Estos progresos, compartidos en plataformas digitales, despertaron asombro, generaron debate y abrieron conversaciones en torno al potencial de aprendizaje animal y la comunicación en los cerdos.

En testimonios difundidos por Guinness World Records, Mina Alali señaló: “A estas alturas, lo reconocen cada vez que salimos. Mi prometido y yo bromeamos diciendo que es como salir a pasear con Brad Pitt”. Además, destacó su intención de generar contenido positivo: “Estoy orgullosa de que hayamos conseguido tantos seguidores, porque tengo la confianza de que los videos generan más sonrisas en el mundo y, además, cambian la forma en que la gente ve a los cerdos o al ganado”.

El fenómeno social de Merlin en redes y el impacto en la percepción de los animales

El creciente reconocimiento de Merlin en Instagram ha dado lugar a una comunidad activa, entusiasta y en expansión de seguidores. Los clips en los que se lo ve comunicándose con Mina mediante los botones interactivos acumulan cada día miles de “me gusta”, comentarios y reacciones de los internautas.

El alcance de su fama va más allá del mero entretenimiento en redes. Muchos admiradores han compartido que las publicaciones del cerdo les han proporcionado consuelo y acompañamiento emocional. Mina, en sus redes, expresó su agradecimiento hacia la comunidad, destacando que el respaldo constante de sus seguidores fue fundamental para lograr este prestigioso reconocimiento.

El comité de Guinness World Records subrayó que el caso de Merlin el cerdo “ha suscitado un debate en Internet sobre lo inteligentes, emocionales y humanos que pueden llegar a ser los cerdos cuando se les dedica tiempo, paciencia y refuerzo positivo”. Este fenómeno abrió paso a nuevas conversaciones en torno al bienestar animal y a una mirada distinta sobre los cerdos, más allá de su clasificación tradicional como ganado.

Reflexiones sobre la inteligencia y emociones de los cerdos

El alcance viral de Merlin el cerdo ha reactivado el interés general en torno a la inteligencia, la memoria y la capacidad de aprendizaje de los cerdos. Diversas comunidades en línea, foros y plataformas digitales han impulsado discusiones acerca de la importancia de reconocer estas habilidades en animales que, por lo general, se asocian al consumo humano.

Embed

Desde la perspectiva de Mina Alali, modificar la forma en que se los percibe constituye uno de los mayores logros de esta experiencia: “Estoy convencida de que el mundo sería mejor si tratáramos a todos los animales con el mismo amor y compasión que a los más ‘domésticos’, como perros y gatos”, expresó en declaraciones a Guinness World Records.

Las dinámicas cotidianas entre Merlin el cerdo y su entorno, registradas y difundidas en plataformas digitales, contribuyen a fortalecer ese mismo mensaje. De acuerdo con lo señalado por Guinness World Records, el caso de Merlin representa un giro en la manera en que se perciben los animales y pone de relieve la importancia de cultivar la empatía, el respeto y una mayor conciencia hacia todas las especies.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Le pidió a su mamá que lo cubra tras ser infiel y ella lo expuso: la frase que se volvió viral

El ex futbolista español que se volvió viral por sus looks jugados con maquillaje

¿Qué se sabe sobre el video viral de la tranquera colocada por una propietaria en la Ruta 12 de Chubut?

Accidente aéreo en Colombia: un avión de la fuerza se estrelló tras despegar

Un avión chocó con un camión de bomberos en Nueva York: al menos dos muertos

Las más leídas

Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026.
Sociedad.

¿Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026?

Cuándo, dónde y contra quién juega Bolivia por el Repechaje para el Mundial 2026.  
Deportes.

Bolivia juega el repechaje del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora?

Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios video
Economía.

Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios

Obrasde las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Cómo están las obras de las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel