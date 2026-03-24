Merlin, el cerdo viral que "habla" y supera el millón de seguidores.

El caso de Merlin el cerdo , un animal adiestrado para comunicarse mediante botones y que supera el millón de seguidores en Instagram, fue reconocido por Guinness World Records como el cerdo con mayor alcance en esa red social. Su historia en California generó un debate a nivel internacional acerca de la inteligencia y la capacidad emocional de los cerdos, según lo informado por Guinness World Records.

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Merlin el cerdo es un ejemplar de cuatro años que vive en California junto a su cuidadora, Mina Alali . Alcanzó notoriedad a nivel global luego de ser distinguido por Guinness World Records el 23 de febrero de 2026 , tras reunir 1,1 millones de seguidores en Instagram gracias a su habilidad para “comunicarse” mediante la activación de botones con palabras pregrabadas.

Este logro lo posicionó como el animal de su especie con mayor popularidad en redes sociales , según la organización internacional.

El fenómeno de Merlin el cerdo en California impulsa un debate internacional sobre la inteligencia y la emocionalidad de los cerdos.

Merlin el cerdo fue adoptado en marzo de 2022 , cuando apenas tenía tres meses de edad . A poco de su llegada, Mina Alali comenzó con su proceso de entrenamiento, orientado a enseñarle a utilizar botones que, al presionarse, emiten palabras y frases determinadas. Este aprendizaje fue compartido en redes sociales y le permitió a Merlin comunicar necesidades básicas mediante el uso del hocico , señalando opciones como “ sí ”, “ no ” o “ comer ”.

El proceso de entrenamiento y comunicación de Merlin

Desde sus primeras semanas en su nuevo hogar, Mina Alali documentó el proceso mediante el cual Merlin el cerdo fue adquiriendo la capacidad de comunicarse a través de botones con mensajes grabados. Al comienzo, el animal utilizaba términos básicos, pero con el tiempo incorporó expresiones más complejas como “¡estoy enfadado!”.

Merlín, el cerdo que habla con su dueña.

En la actualidad, Merlin dispone de un repertorio que supera los 30 botones diferentes, lo que refleja su capacidad para transmitir una amplia variedad de mensajes. Estos progresos, compartidos en plataformas digitales, despertaron asombro, generaron debate y abrieron conversaciones en torno al potencial de aprendizaje animal y la comunicación en los cerdos.

En testimonios difundidos por Guinness World Records, Mina Alali señaló: “A estas alturas, lo reconocen cada vez que salimos. Mi prometido y yo bromeamos diciendo que es como salir a pasear con Brad Pitt”. Además, destacó su intención de generar contenido positivo: “Estoy orgullosa de que hayamos conseguido tantos seguidores, porque tengo la confianza de que los videos generan más sonrisas en el mundo y, además, cambian la forma en que la gente ve a los cerdos o al ganado”.

El fenómeno social de Merlin en redes y el impacto en la percepción de los animales

El creciente reconocimiento de Merlin en Instagram ha dado lugar a una comunidad activa, entusiasta y en expansión de seguidores. Los clips en los que se lo ve comunicándose con Mina mediante los botones interactivos acumulan cada día miles de “me gusta”, comentarios y reacciones de los internautas.

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El alcance de su fama va más allá del mero entretenimiento en redes. Muchos admiradores han compartido que las publicaciones del cerdo les han proporcionado consuelo y acompañamiento emocional. Mina, en sus redes, expresó su agradecimiento hacia la comunidad, destacando que el respaldo constante de sus seguidores fue fundamental para lograr este prestigioso reconocimiento.

El comité de Guinness World Records subrayó que el caso de Merlin el cerdo “ha suscitado un debate en Internet sobre lo inteligentes, emocionales y humanos que pueden llegar a ser los cerdos cuando se les dedica tiempo, paciencia y refuerzo positivo”. Este fenómeno abrió paso a nuevas conversaciones en torno al bienestar animal y a una mirada distinta sobre los cerdos, más allá de su clasificación tradicional como ganado.

Reflexiones sobre la inteligencia y emociones de los cerdos

El alcance viral de Merlin el cerdo ha reactivado el interés general en torno a la inteligencia, la memoria y la capacidad de aprendizaje de los cerdos. Diversas comunidades en línea, foros y plataformas digitales han impulsado discusiones acerca de la importancia de reconocer estas habilidades en animales que, por lo general, se asocian al consumo humano.

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Desde la perspectiva de Mina Alali, modificar la forma en que se los percibe constituye uno de los mayores logros de esta experiencia: “Estoy convencida de que el mundo sería mejor si tratáramos a todos los animales con el mismo amor y compasión que a los más ‘domésticos’, como perros y gatos”, expresó en declaraciones a Guinness World Records.

Las dinámicas cotidianas entre Merlin el cerdo y su entorno, registradas y difundidas en plataformas digitales, contribuyen a fortalecer ese mismo mensaje. De acuerdo con lo señalado por Guinness World Records, el caso de Merlin representa un giro en la manera en que se perciben los animales y pone de relieve la importancia de cultivar la empatía, el respeto y una mayor conciencia hacia todas las especies.