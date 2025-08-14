Canasta de crianza: ¿Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina?

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la canasta de crianza registró un fuerte aumento del 4 % en julio en comparación con junio, duplicando el alza promedio de precios del mes, que fue del 1,9 % .

Este incremento pone en evidencia un salto significativo en los costos vinculados al cuidado infantil, que abarcan bienes, servicios y salarios de personal doméstico.

Para la crianza de un recién nacido (menor a un año), se necesitaron $427.889 (4,06% más que en junio); para niños de 1 a 3 años debieron destinar $508.333 (4,02% más que en junio); para los de 4 a 5 años, la cifra fue de $426.741 (3,69% más que en junio); y para franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $536.830 (3,76% más que en junio).

Este costo incluye alojamiento, alimentación, vestimenta, transporte, salud y cuidado personalizado, un claro reflejo del impacto real de la inflación en el bolsillo de las familias vinculadas con el cuidado infantil.

La canasta de crianza, puesta en marcha por el INDEC en marzo de 2024, tiene por objetivo visibilizar los gastos asociados a las tareas de cuidado – tradicionalmente invisibilizadas – de niños y adolescentes hasta los 12 años. Además, esta referencia se utiliza en procesos legales como fundamento para establecer cuotas alimentarias.

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de julio del 2025 fue de 1,9% y la interanual acumula el 36,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 17,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%). A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).