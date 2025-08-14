jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 18:59
Economía.

Canasta de crianza: ¿Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina?

La canasta de crianza subió 4% en julio, el doble que la inflación general del mes, según datos del INDEC.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Canasta de crianza.

Canasta de crianza.

Lee además
 ( imagen ilustrativa)
Barrio Aguas Negras.

Conmoción en Palma Sola por la muerte de un niño de 8 años en una plaza
Payamigos (foto archivo)
Empatía.

Día del Niño: los Payamigos visitarán pueblos rurales de Jujuy y necesitan ayuda

Este incremento pone en evidencia un salto significativo en los costos vinculados al cuidado infantil, que abarcan bienes, servicios y salarios de personal doméstico.

El relevamiento indica que:

Para la crianza de un recién nacido (menor a un año), se necesitaron $427.889 (4,06% más que en junio); para niños de 1 a 3 años debieron destinar $508.333 (4,02% más que en junio); para los de 4 a 5 años, la cifra fue de $426.741 (3,69% más que en junio); y para franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $536.830 (3,76% más que en junio).

Este costo incluye alojamiento, alimentación, vestimenta, transporte, salud y cuidado personalizado, un claro reflejo del impacto real de la inflación en el bolsillo de las familias vinculadas con el cuidado infantil.

La canasta de crianza, puesta en marcha por el INDEC en marzo de 2024, tiene por objetivo visibilizar los gastos asociados a las tareas de cuidado – tradicionalmente invisibilizadas – de niños y adolescentes hasta los 12 años. Además, esta referencia se utiliza en procesos legales como fundamento para establecer cuotas alimentarias.

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9%

Inflación en Jujuy (Foto ilustrativa)
Inflación en Argentina (Foto ilustrativa)

Inflación en Argentina (Foto ilustrativa)

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de julio del 2025 fue de 1,9% y la interanual acumula el 36,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 17,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%). A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Conmoción en Palma Sola por la muerte de un niño de 8 años en una plaza

Día del Niño: los Payamigos visitarán pueblos rurales de Jujuy y necesitan ayuda

Gimnasia de Jujuy festeja el Dia del Niño con entradas gratis para los más chicos ante Chaco For Ever

Rechazaron el pedido de Cristina Kirchner para suspender la ejecución de sus bienes

Formosa: por cazar a un yaguareté, condenaron a 2 años de prisión a cuatro personas

Lo que se lee ahora
El exmarido de Prandi fue trasladado a Melchor Romero, la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa.
Justicia.

Enviaron al ex marido de Julieta Prandi a la cárcel donde están los rugbiers del caso Baéz Sosa

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa: Qué le dijo

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel