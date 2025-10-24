En Córdoba ya se entrenan robots humanoides: cómo funcionará el primer centro del país y para qué se usarán

Córdoba se consolida como un hub tecnológico regional con la apertura del primer centro de este tipo en América Latina.

Córdoba volvió a dar un paso adelante en innovación tecnológica . La provincia inauguró el primer centro de entrenamiento para robots humanoides de Argentina y Latinoamérica , un espacio donde la inteligencia artificial y la industria se combinan para diseñar el trabajo del futuro.

El proyecto fue impulsado por Robots for Humanity , una startup cordobesa que busca resolver uno de los grandes desafíos actuales: la falta de mano de obra en sectores productivos. Desde su sede en el Parque Empresarial de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, el equipo se propuso entrenar robots capaces de realizar tareas repetitivas en fábricas y centros logísticos.

El centro está equipado con simuladores digitales, laboratorios de inteligencia artificial y un área de pruebas físicas . Allí, los robots practican movimientos, manipulan piezas y enfrentan rutinas de producción reales, preparándose para desempeñarse en entornos industriales sin largas calibraciones.

El modelo de trabajo se basa en el formato “Robot as a Service” (RaaS) : las empresas pueden alquilar un robot entrenado para tareas específicas, en lugar de comprarlo. Esto permite que las pymes accedan a tecnología avanzada con menor inversión, adaptando su uso según las necesidades del negocio.

Robots El nuevo centro combina simulación digital y entrenamiento físico en un entorno industrial real.

Innovación con sello cordobés

Cada unidad robótica cuenta con un “gemelo digital”, una réplica virtual que simula su entorno de trabajo. Con esta herramienta, los desarrolladores pueden anticipar errores, ajustar movimientos y mejorar el rendimiento antes de que el robot entre en acción.

Además, el centro trabaja junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y otras instituciones educativas para fomentar la investigación y la formación en robótica e inteligencia artificial. Así, el ecosistema tecnológico cordobés se expande con una mirada educativa y productiva.

El futuro ya está en marcha en Argentina

Los robots entrenados en Córdoba podrán ejecutar hasta el 70% de las tareas repetitivas o de baja complejidad, liberando tiempo a los operarios humanos para funciones de control, mantenimiento o programación. El objetivo no es reemplazar personas, sino optimizar procesos.

Con una inversión millonaria y un equipo interdisciplinario, el nuevo centro consolida a Córdoba como un hub regional de innovación tecnológica. Desde el corazón del país, la provincia apuesta por el desarrollo de una industria donde humanos y robots trabajen codo a codo.