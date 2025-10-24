viernes 24 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2025 - 09:34
Tecnología.

En Córdoba ya se entrenan robots humanoides: cómo funcionará el primer centro del país y para qué se usarán

Córdoba inauguró el primer centro de entrenamiento para robots humanoides del país. Así trabajan y qué impacto tendrán en la industria.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Córdoba se consolida como un hub tecnológico regional con la apertura del primer centro de este tipo en América Latina.

Córdoba se consolida como un hub tecnológico regional con la apertura del primer centro de este tipo en América Latina.

El nuevo centro combina simulación digital y entrenamiento físico en un entorno industrial real.

El nuevo centro combina simulación digital y entrenamiento físico en un entorno industrial real.

Los robots humanoides entrenados en Córdoba podrán realizar tareas repetitivas en fábricas y centros logísticos.

Los robots humanoides entrenados en Córdoba podrán realizar tareas repetitivas en fábricas y centros logísticos.

Córdoba volvió a dar un paso adelante en innovación tecnológica. La provincia inauguró el primer centro de entrenamiento para robots humanoides de Argentina y Latinoamérica, un espacio donde la inteligencia artificial y la industria se combinan para diseñar el trabajo del futuro.

Lee además
Pablo Laurta.
Crimen.

La impactante nueva declaración de Pablo Laurta tras ser indagado por el doble femicidio
Un escándalo sacudió a la Gendarmería Nacional en Córdoba. (Foto: gentileza El Doce).
País.

Escándalo en Córdoba: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros

El proyecto fue impulsado por Robots for Humanity, una startup cordobesa que busca resolver uno de los grandes desafíos actuales: la falta de mano de obra en sectores productivos. Desde su sede en el Parque Empresarial de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, el equipo se propuso entrenar robots capaces de realizar tareas repetitivas en fábricas y centros logísticos.

Los robots
Los robots humanoides entrenados en Córdoba podrán realizar tareas repetitivas en fábricas y centros logísticos.

Los robots humanoides entrenados en Córdoba podrán realizar tareas repetitivas en fábricas y centros logísticos.

Robots que aprenden como humanos

El centro está equipado con simuladores digitales, laboratorios de inteligencia artificial y un área de pruebas físicas. Allí, los robots practican movimientos, manipulan piezas y enfrentan rutinas de producción reales, preparándose para desempeñarse en entornos industriales sin largas calibraciones.

El modelo de trabajo se basa en el formato “Robot as a Service” (RaaS): las empresas pueden alquilar un robot entrenado para tareas específicas, en lugar de comprarlo. Esto permite que las pymes accedan a tecnología avanzada con menor inversión, adaptando su uso según las necesidades del negocio.

Robots
El nuevo centro combina simulación digital y entrenamiento físico en un entorno industrial real.

El nuevo centro combina simulación digital y entrenamiento físico en un entorno industrial real.

Innovación con sello cordobés

Cada unidad robótica cuenta con un “gemelo digital”, una réplica virtual que simula su entorno de trabajo. Con esta herramienta, los desarrolladores pueden anticipar errores, ajustar movimientos y mejorar el rendimiento antes de que el robot entre en acción.

Además, el centro trabaja junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y otras instituciones educativas para fomentar la investigación y la formación en robótica e inteligencia artificial. Así, el ecosistema tecnológico cordobés se expande con una mirada educativa y productiva.

El futuro ya está en marcha en Argentina

Los robots entrenados en Córdoba podrán ejecutar hasta el 70% de las tareas repetitivas o de baja complejidad, liberando tiempo a los operarios humanos para funciones de control, mantenimiento o programación. El objetivo no es reemplazar personas, sino optimizar procesos.

Con una inversión millonaria y un equipo interdisciplinario, el nuevo centro consolida a Córdoba como un hub regional de innovación tecnológica. Desde el corazón del país, la provincia apuesta por el desarrollo de una industria donde humanos y robots trabajen codo a codo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La impactante nueva declaración de Pablo Laurta tras ser indagado por el doble femicidio

Escándalo en Córdoba: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros

"Yo fui a rescatar a mi hijo": la polémica declaración de Pablo Laurta tras el doble femicidio en Córdoba

Aerolíneas retiró ocho aviones tras la falla en un vuelo a Córdoba

La indignante declaración del femicida de Córdoba: "Todo fue por justicia"

Lo que se lee ahora
Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)
Sin fallo.

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel