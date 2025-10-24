En Córdoba ya se entrenan robots humanoides: cómo funcionará el primer centro del país y para qué se usarán

Córdoba volvió a dar un paso adelante en innovación tecnológica. La provincia inauguró el primer centro de entrenamiento para robots humanoides de Argentina y Latinoamérica, un espacio donde la inteligencia artificial y la industria se combinan para diseñar el trabajo del futuro.
El proyecto fue impulsado por Robots for Humanity, una startup cordobesa que busca resolver uno de los grandes desafíos actuales: la falta de mano de obra en sectores productivos. Desde su sede en el Parque Empresarial de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, el equipo se propuso entrenar robots capaces de realizar tareas repetitivas en fábricas y centros logísticos.
Los robots
Los robots humanoides entrenados en Córdoba podrán realizar tareas repetitivas en fábricas y centros logísticos.
Robots que aprenden como humanos
El centro está equipado con simuladores digitales, laboratorios de inteligencia artificial y un área de pruebas físicas. Allí, los robots practican movimientos, manipulan piezas y enfrentan rutinas de producción reales, preparándose para desempeñarse en entornos industriales sin largas calibraciones.
El modelo de trabajo se basa en el formato “Robot as a Service” (RaaS): las empresas pueden alquilar un robot entrenado para tareas específicas, en lugar de comprarlo. Esto permite que las pymes accedan a tecnología avanzada con menor inversión, adaptando su uso según las necesidades del negocio.
Robots
El nuevo centro combina simulación digital y entrenamiento físico en un entorno industrial real.
Innovación con sello cordobés
Cada unidad robótica cuenta con un “gemelo digital”, una réplica virtual que simula su entorno de trabajo. Con esta herramienta, los desarrolladores pueden anticipar errores, ajustar movimientos y mejorar el rendimiento antes de que el robot entre en acción.
Además, el centro trabaja junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y otras instituciones educativas para fomentar la investigación y la formación en robótica e inteligencia artificial. Así, el ecosistema tecnológico cordobés se expande con una mirada educativa y productiva.
El futuro ya está en marcha en Argentina
Los robots entrenados en Córdoba podrán ejecutar hasta el 70% de las tareas repetitivas o de baja complejidad, liberando tiempo a los operarios humanos para funciones de control, mantenimiento o programación. El objetivo no es reemplazar personas, sino optimizar procesos.
Con una inversión millonaria y un equipo interdisciplinario, el nuevo centro consolida a Córdoba como un hub regional de innovación tecnológica. Desde el corazón del país, la provincia apuesta por el desarrollo de una industria donde humanos y robots trabajen codo a codo.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.