2 de diciembre de 2025 - 10:17
Calendario.

Feriados en diciembre 2025: cuándo es el próximo y el fin de semana XL

De esta manera se configura el cronograma de diciembre, incluyendo un período de descanso prolongado y dos días festivos inamovibles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así queda el calendario del último mes del año, con un receso extendido y dos jornadas de descanso obligatorias.

Así queda el calendario del último mes del año, con un receso extendido y dos jornadas de descanso obligatorias.

El último mes de 2025 ofrece un calendario que combina jornadas de descanso prolongadas con celebraciones fijas, según la normativa vigente y el Ministerio del Interior, lo que permitirá que muchos argentinos aprovechen feriados, asuetos y un fin de semana extra largo.

Diciembre incluirá dos feriados nacionales, uno de los cuales generará un fin de semana extendido, ofreciendo un breve receso antes del cierre del año.

El principal es el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta jornada, considerada feriado nacional inamovible según la ley 27.399, asegura un fin de semana de tres días.

El descanso extendido abarcará desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de diciembre. Quienes trabajen durante el feriado del lunes tendrán derecho a los beneficios del descanso dominical, que incluye el pago doble por la jornada, conforme a la legislación laboral vigente.

Cuáles son los días festivos, asuetos y el fin de semana XL

La celebración del 8 de diciembre tiene un doble significado en Argentina. Por un lado, se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una festividad católica que reafirma el dogma de la concepción sin pecado original.

Por otro lado, esta fecha se ha consolidado como el momento tradicional para decorar el árbol de Navidad en los hogares, dando inicio a las festividades y reforzando una costumbre cultural profundamente arraigada en el país.

El segundo feriado nacional inamovible de diciembre de 2025 será el jueves 25, fecha en la que se celebra la Navidad. Esta jornada, que recuerda el nacimiento de Jesús, constituye una de las festividades cristianas más importantes y, al ser inamovible, no puede trasladarse a otro día.

Más allá de los feriados oficiales, el último mes del año contempla días que, aunque no están reconocidos legalmente como festivos, suelen implicar una disminución de la actividad laboral. Entre ellos se encuentran la Nochebuena, el 24 de diciembre, y la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre.

Durante estas jornadas, es común que comercios, bancos y organismos públicos funcionen con horarios reducidos o permanezcan cerrados, brindando a las familias tiempo para preparar y disfrutar de las celebraciones.

Al iniciar 2026, el primer feriado será el jueves 1º de enero, Día de Año Nuevo. En esta fecha, la mayor parte de los comercios, shoppings, supermercados y dependencias públicas suelen permanecer cerrados o prestar servicios de manera muy reducida, de manera similar a lo que ocurre durante la Navidad.

Feriados
Feriados restantes de diciembre 2025

Según el calendario oficial de feriados 2025 publicado por el Ministerio del Interior, las fechas destacadas para el último mes del año son las siguientes:

Diciembre

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

