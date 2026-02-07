sábado 07 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 - 16:25
Plaza Belgrano.

Personas que se sienten animales se juntan en Jujuy: de qué se trata el encuentro Therian

Una convocatoria que circula en redes sociales invita a participar de un encuentro de personas que se perciben animales en Plaza Belgrano.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Encuentro Therian.

El encuentro está previsto para el martes 10 de febrero, desde las 18 horas, en Plaza Belgrano, y está abierto a quienes se identifiquen con esta expresión identitaria que gana cada vez más visibilidad en plataformas digitales como TikTok e Instagram.

¿Qué son los therians?

therian2

En términos generales, el concepto therian se utiliza dentro de comunidades online para describir a personas que sienten una identificación profunda con un animal no humano como parte de su identidad personal. Esa conexión puede ser entendida de distintas maneras —emocional, simbólica o espiritual— y no existe una definición única ni cerrada, incluso dentro del propio colectivo.

En redes sociales, muchos de sus integrantes comparten contenidos usando máscaras, colas, accesorios o realizando movimientos inspirados en animales. La viralización de estos videos impulsó la organización de encuentros presenciales en distintas ciudades del país y del mundo, principalmente entre adolescentes y jóvenes.

image
Encuentro Therian.

Las nuevas tribus digitales

Así como ocurrió en los años 2000 con los floggers y emos, los therians aparecen hoy como una nueva expresión identitaria nacida y potenciada en internet, atravesada por el sentido de pertenencia y la construcción colectiva de identidad.

El sociólogo Octavio Stachiola explicó que, desde una mirada sociológica, estos fenómenos no son completamente nuevos. “Las búsquedas identitarias en la adolescencia, la experimentación y la formación de grupos de pertenencia son dinámicas históricas que hoy se desarrollan en un contexto de fuerte digitalización de la vida cotidiana”, señaló.

Según el especialista, a lo largo del siglo XX y XXI existieron múltiples formas de autoidentificación juvenil —tribus urbanas, subculturas y estilos de vida— que funcionaron como espacios de ensayo identitario. “Lo que cambia hoy es el contexto: la hiperconectividad, la lógica algorítmica y la circulación global de narrativas identitarias, que favorecen formas más fluidas, visibles y muchas veces efímeras”, explicó.

En ese sentido, advirtió que las identidades actuales se construyen en entornos de alta exposición: “La identidad se valida en gran parte por la mirada ajena, por los likes y por la circulación constante de imágenes y relatos en redes sociales”.

Finalmente, Stachiola sostuvo que estos fenómenos deben analizarse sin prejuicios: “Más que patologizar o idealizar estas expresiones, resulta productivo comprenderlas como parte de la reorganización de la experiencia juvenil en plataformas digitales”, y concluyó que se trata de “una modalidad específica —y probablemente transitoria— dentro de un repertorio más amplio de identidades juveniles contemporáneas”.

Con datos de El Sol

El estado de las rutas (imagen de archivo).
Lluvias.

El estado de las rutas en Jujuy este sábado 7 de febrero

Por  Ramiro Menacho

