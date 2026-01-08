jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 14:47
Alarma.

Preocupación en Rosario de Lerma por nueva alerta por tormentas para este jueves

Defensa Civil de Salta alertó a Rosario de Lerma por nueva alerta amarilla por tormentas que podría regir desde las 18 hs. hasta la medianoche.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
inundaciones
Según informó el organismo, durante la tarde y noche se esperan tormentas de variada intensidad, que podrían ser localmente fuertes y presentarse con granizo, abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Además, se anticipa que la precipitación acumulada podría ubicarse entre 20 y 50 milímetros, con la chance de superar esos valores en algunos puntos. En los sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de granizo y hasta nieve.

ROSARIO DE LERMA - temporal

Las zonas alcanzadas por la alerta por tormentas

  • Valles de Cachi

  • Valles de Cafayate

  • Valles de Chicoana

  • Valles de La Caldera

  • Valles de La Poma

  • Valles de Molinos

  • Valles de Rosario de Lerma

  • Valles de San Carlos

  • Pre Puna de Iruya

  • Pre Puna de Orán

  • Pre Puna de Santa Victoria

Temporal en el Valle de Lerma

El aviso se emite en un contexto de fuerte tensión luego del temporal que azotó a Rosario de Lerma en la jornada anterior. Las lluvias intensas —que dejaron cerca de 100 milímetros en apenas 45 minutos— provocaron calles inundadas, rutas cortadas, vehículos arrastrados por la corriente y familias que debieron autoevacuarse por la crecida del agua. El fenómeno fue calificado como “histórico” por vecinos y autoridades locales debido a la rapidez y magnitud con la que se desarrolló.

Mientras se monitorea la evolución del tiempo, desde Defensa Civil de Salta pidieron a la población mantenerse informada y extremar los cuidados ante la posibilidad de nuevas tormentas fuertes que podrían complicar aún más el estado de caminos y zonas vulnerables.

