Preocupación en Rosario de Lerma por nueva alerta por tormentas para este jueves

Según informó el organismo, durante la tarde y noche se esperan tormentas de variada intensidad, que podrían ser localmente fuertes y presentarse con granizo, abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.
Además, se anticipa que la precipitación acumulada podría ubicarse entre 20 y 50 milímetros, con la chance de superar esos valores en algunos puntos. En los sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de granizo y hasta nieve.
Mientras se monitorea la evolución del tiempo, desde Defensa Civil de Salta pidieron a la población mantenerse informada y extremar los cuidados ante la posibilidad de nuevas tormentas fuertes que podrían complicar aún más el estado de caminos y zonas vulnerables.