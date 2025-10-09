jueves 09 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 19:50
Elecciones.

Rechazaron reimprimir las boletas y José Luis Espert seguirá en la de La Libertad Avanza

El juez federal Alejo Ramos Padilla dejó nulo el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas y retirar la imagen de José Luis Espert, quien renunció como candidato.

Federico Franco
Por  Federico Franco
José Luis Espert.

José Luis Espert.


Lee además
Allanan la casa de Fred Machado por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert.  
Política.

Allanaron la casa de Fred Machado por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert
José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional
Urgente.

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato

Determinaron que no corresponde reimprimir el material electoral ya confeccionado, y mantuvo que debe aplicarse un corrimiento “natural” de los candidatos dentro de la lista, sin alterar el orden original en cuanto a las categorías de género.

Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza.

El Gobierno había solicitado que Diego Santilli reemplazara a Espert en el primer lugar de la boleta, acompañado del pedido de reimpresión masiva. Ese planteo fue rechazado por Ramos Padilla.

Ahora, la apelación presentada por los apoderados de LLA fue concedida por el juez, y la causa pasó a la Cámara Nacional Electoral para su definición. Pese a ese avance procesal, las posibilidades logísticas de modificar las boletas a semanas de los comicios son mínimas.

Mientras tanto, en las boletas ya impresas aparecerá la imagen de Espert como candidato, aunque no sea el postulante activo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Allanaron la casa de Fred Machado por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato

Diputados aprobó el pedido de la Justicia para seguir con las medidas contra José Luis Espert

Allanan el despacho y la casa de José Luis Espert

La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

Lo que se lee ahora
carlos sadir: tener un pais ordenado empieza por el presupuesto video
Política.

Carlos Sadir: "Tener un país ordenado empieza por el presupuesto"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo) video
Juicio.

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel