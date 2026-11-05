Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy y cambia el tiempo

Alerta amarilla en Jujuy - Imagen creada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para distintas localidades de Jujuy , en el marco de un cambio en las condiciones del tiempo previsto para los próximos días. Según el reporte oficial actualizado este jueves 5 de noviembre a las 5:54, la advertencia se concentra en una franja horaria del sábado 7.

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El organismo nacional mantiene el nivel verde para la mayor parte del período comprendido entre el jueves 5 y el sábado 7 de noviembre. Sin embargo, durante la jornada del sábado se observa un cambio a nivel amarillo por viento, lo que indica la necesidad de mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el mapa de alertas por área publicado por el SMN, la advertencia comprende las siguientes zonas de la provincia:

Estas localidades y sectores forman parte del área incluida en el pronóstico oficial de alertas y advertencias meteorológicas para los próximos días.

Cuándo se esperan los vientos en Jujuy

Según la actualización del Servicio Meteorológico Nacional, el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre no presentan alertas por viento en las zonas mencionadas.

El cambio aparece durante el sábado 7 de noviembre, cuando el sistema de advertencias pasa de nivel verde a amarillo en el período del mediodía.

La alerta amarilla indica que es necesario mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y prestar atención a las actualizaciones del organismo.

El reporte compartido no especifica las velocidades previstas ni las posibles ráfagas, por lo que esos valores deberán consultarse en las próximas actualizaciones oficiales.

Qué significa una alerta amarilla del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza un sistema de colores para comunicar los distintos niveles de advertencia ante fenómenos meteorológicos.

El nivel verde indica condiciones de tranquilidad, mientras que el amarillo advierte sobre fenómenos que requieren atención e información preventiva.

Por encima se encuentran los niveles naranja y rojo, que representan situaciones de mayor riesgo y requieren medidas de precaución más estrictas.

En el caso de Jujuy, la alerta amarilla anunciada corresponde exclusivamente al fenómeno de viento, según la información que figura en el reporte consultado.

Recomendaciones ante la alerta por fuertes vientos

Frente a la posibilidad de condiciones ventosas, se recomienda asegurar los objetos que puedan ser desplazados, evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables y circular con precaución por rutas y caminos expuestos.

También es importante prestar atención a posibles cambios en las condiciones del tiempo, especialmente para quienes deban realizar actividades al aire libre durante el sábado.

El SMN continuará actualizando la información meteorológica y las advertencias para las distintas regiones de Jujuy.