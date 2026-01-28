Salta realizará narcotest obligatorios a los funcionarios

Salta oficializó la implementación de narcotests obligatorios para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La medida se formalizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia y se inscribe en una línea de control institucional que ya se aplica en provincias como Santa Fe y San Luis.

El objetivo central apunta a fortalecer los mecanismos de transparencia y control dentro de la función pública.

La decisión del gobernador Gustavo Sáenz establece que los exámenes alcanzan a integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a organismos de control. El esquema replica experiencias recientes en otras jurisdicciones, donde los análisis toxicológicos se incorporaron como parte de políticas de integridad institucional.

Con este paso, Salta se suma a un grupo de provincias que avanzaron en regulaciones similares durante los últimos años, en un contexto de creciente demanda social por mayores estándares de responsabilidad en la gestión estatal.

La implementación del narcotest amplía los controles en la función pública

El narcotest obligatorio en Salta fue dispuesto a través de un DNU firmado por el Ejecutivo provincial. La normativa fija la obligatoriedad de los exámenes para funcionarios en ejercicio, sin distinción de jerarquía o poder del Estado.

El alcance incluye a cargos políticos, autoridades judiciales y responsables de organismos de control, lo que amplía el universo de personas sujetas a los análisis. El decreto no introduce excepciones y coloca a todos los funcionarios bajo el mismo régimen de control.

Santa Fe: controles sorpresivos y laboratorios externos

Uno de los antecedentes más recientes se registra en Santa Fe, donde el narcotest obligatorio comenzó a aplicarse a mediados de 2025. El sistema incluye tanto a funcionarios provinciales como a integrantes de las fuerzas de seguridad.

El gobernador Maximiliano Pullaro fue el primero en someterse al examen, como parte del lanzamiento del programa. En esa provincia, los controles se realizan de forma sorpresiva, periódica y sin previo aviso, a través de laboratorios externos.

Los test se efectúan mediante un hisopado bucal capaz de detectar diversas sustancias. Los resultados se entregan en sobres cerrados y siguen una cadena jerárquica de confidencialidad que culmina en el Poder Ejecutivo provincial.

San Luis: controles anuales y alcance a los tres poderes

En San Luis, la implementación del narcotest obligatorio se concretó en 2024. El gobernador Claudio Poggi firmó un decreto que estableció los exámenes para funcionarios de los tres poderes del Estado, incluido el propio mandatario y su Gabinete.

La normativa puntana fijó controles anuales y aleatorios como mecanismo para garantizar la idoneidad en el ejercicio de la función pública. El esquema quedó incorporado como parte de las políticas de transparencia institucional.

Al igual que en Santa Fe, el sistema no contempla exclusiones y alcanza a autoridades políticas, judiciales y legislativas, con procedimientos definidos por el Ejecutivo provincial.