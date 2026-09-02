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2 de septiembre de 2026 - 10:21
Mundo.

Sismo en Chile: el temblor se sintió con fuerza en Mendoza

El movimiento tuvo una magnitud de 5 grados y ocurrió a las 21.38, frente a las costas de Los Vilos. El epicentro estuvo a solo 10 kilómetros de profundidad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fuerte temblor en la costa de Chile alcanzó a percibirse en todo el Gran Mendoza.

Fuerte temblor en la costa de Chile alcanzó a percibirse en todo el Gran Mendoza.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) reportó que durante este lunes se registró un nuevo sismo en la Quinta Región de Chile, cuyo movimiento llegó a percibirse en distintos puntos de Mendoza, principalmente en el sector norte de la provincia.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 21.38 y tuvo una magnitud de 5 grados. El epicentro se ubicó frente a las costas de Los Vilos, en la región chilena, a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

Esta escasa distancia respecto de la superficie hizo que las vibraciones fueran perceptibles en diferentes zonas mendocinas.

El movimiento registrado en el país vecino se sumó a una serie de sismos ocurridos en Mendoza durante los últimos días, que generaron preocupación y cierta inquietud entre los habitantes de la provincia.

Sismo en Chile: respuesta y vigilancia sísmica

Las autoridades de la zona, junto con el INPRES, mantienen un monitoreo permanente sobre la actividad sísmica de la región.

Si bien el movimiento no provocó daños de consideración debido a su magnitud, la proximidad del epicentro a zonas habitadas y la reiteración de estos fenómenos en el sur de Argentina motivaron la continuidad de los controles y la vigilancia por parte de los organismos correspondientes.

Cabe señalar que Argentina forma parte de una zona con una importante actividad sísmica, producto del desplazamiento y la interacción entre placas tectónicas.

Por este motivo, la ocurrencia de terremotos y movimientos constituye un fenómeno recurrente. En este contexto, organismos como el INPRES cumplen una función clave mediante el seguimiento y estudio de estos episodios, con el objetivo de contribuir a la protección de la población y las estructuras.

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