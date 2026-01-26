lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 16:11
Pensar.

Volver al pasado para soportar el presente: qué dice un psicólogo jujeño sobre la nostalgia

La nostalgia reaparece como refugio emocional ante el estrés. Volver a momentos felices ayuda a regular el estrés. Cuál es la mirada de un psicólogo jujeño.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pensar - Volver al pasado
Lee además
Cómo ser emocionalmente más inteligente con estos 5 trucos, según un psicólogo.
Salud.

Cómo ser emocionalmente más inteligente con estos 5 trucos, según un psicólogo
Día de la Felicidad.
Reflexión.

Qué es la felicidad hoy: un psicólogo jujeño explica por qué no alcanza con "disfrutar"

Según explica desde Jujuy, no se trata solo de recuerdos. “La nostalgia tiene una parte cognitiva y una parte afectiva. El cerebro evoca lo que en su momento fue satisfactorio para regular la presión del presente”, aseguró. Esa operación mental convierte a la nostalgia en un mecanismo restaurador que permite “volver” a un lugar seguro sin salir de la realidad actual.

En esa clave, la tendencia de revivir 2016 encaja perfectamente. Aquellas redes sociales parecían menos performativas, se subían selfies sin cálculo, se posteaba sin pensar en el branding personal y el registro era más espontáneo. Hoy las plataformas son más visuales, más competitivas y más ligadas a la identidad pública, por lo que la nostalgia opera como contrapeso emocional.

Pensar como ellos
Pensar - Foto de archivo - psicólogo jujeño

Pensar - Foto de archivo - psicólogo jujeño

¿Volver al pasado hace bien? La perspectiva de un psicólogo jujeño

Aladzeme diferencia dos formas de nostalgia. Una “reflexiva”, que reconstruye recuerdos positivos y acompaña emocionalmente, y otra que puede convertirse en traba. “Si la nostalgia aparece todo el tiempo y nos impide disfrutar el presente, deja de ser un refugio y se vuelve una señal de alerta”, explicó el profesional.

En esos casos, el pasado puede funcionar como argumento para desvalorizar la etapa actual. “Hay personas que sienten que su mejor momento ya pasó. Eso tiene que ver con un presente que no está siendo tan creativo ni tan productivo”, analiza. Allí emerge la búsqueda por volver simbólicamente a lo que se percibe como más pleno, lo que explica frases del estilo “todo tiempo pasado fue mejor”.

El psicólogo aclara que el cerebro edita su propio archivo. “Los recuerdos no son la verdad. El cerebro reescribe para que no estemos mal”, precisó. Las redes potencian ese mecanismo con un archivo inmediato de fotos, viajes y vínculos que pueden reaparecer años después con una carga emocional más amable que la experiencia real.

Cuándo preocupa y cuándo ayuda

Evocar un recuerdo nostálgico ante una foto, un video o una canción es saludable y frecuente. El problema aparece cuando la nostalgia se vuelve la única forma de estar en el mundo. “Cuando ya no hay disfrute del presente y todo se organiza alrededor del pasado, estamos más cerca de un cuadro depresivo que de un recuerdo lindo”, advierte Aladzeme.

La clave, dice, está en el equilibrio. Mirar atrás puede funcionar como marcador vital. “La nostalgia nos ayuda a ver quiénes fuimos y quiénes somos hoy. Sirve para organizar nuestra propia historia”, expresó. Pero el anclaje principal debe seguir siendo el ahora: “El presente es nuestro criterio de realidad. Estar vivos y estar hoy acá es lo más saludable que tenemos”.

Embed - Rodrigo Aladzeme TJ

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo ser emocionalmente más inteligente con estos 5 trucos, según un psicólogo

Qué es la felicidad hoy: un psicólogo jujeño explica por qué no alcanza con "disfrutar"

¿Podemos concentrarnos? En Jujuy crece el consumo audiovisual con doble pantalla

"Hay más de 3 kilómetros de vehículos varados", el relato de un jujeño desde Paso de Jama

Un dúo jujeño debutará en el escenario mayor de Cosquín con una propuesta instrumental atípica

Lo que se lee ahora
Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel