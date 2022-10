La publicidad del Día de la Madre que se hizo viral: el motivo

Una publicidad dada a conocer en el año 2006 con motivo del Día de la Madre se ha vuelto viral en las redes sociales. No solo por la nostalgia, sino también por los precios de los dispositivos móviles ofrecidos en ese momento , los cuales se encuentran a una gran distancia de los actuales. La inflación que afecta al país desde hace años es una clara explicación.

image.png

El celular más barato promocionado en dicha publicidad era un Motorola C139, seguido por un Nokia 1600, mientras que, entre los más caros, se encontraban el Motorola V172 y el Nokia 3220.

Las reacciones en las redes

A pesar de que algunos internautas apelaron a la nostalgia y recordaron al famoso Nokia 1100, otros usuarios pusieron el foco en la diferencia de precios entre los valores de los dispositivos en ese año y en 2022.

Con una inflación anual estimada cerca en el 100% solo en este año, el precio de los celulares se ha disparado y, por ejemplo, un producto de la línea Motorola puede llegar a valer 80.000 pesos.

“Yo ganaba 300 pesos por semana en esa época (sueldo bajo) me podía comprar un celu por semana y me sobraba plata. Está fundida la Argentina”, manifestó un usuario. De todas maneras, otros recordaron que los alquileres rondaban los 150 pesos, por lo que consideraron que “no eran baratos” los dispositivos móviles.