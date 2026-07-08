miércoles 08 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de julio de 2026 - 12:15
Mundial 2026.

Un fanático se tatuó el quite de Leandro Paredes ante Egipto y emocionó al jugador

Un hincha inmortalizó en su piel el cruce de Leandro Paredes ante Egipto. El volante vio la publicación y reaccionó al homenaje en este Mundial 2026.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un fanático se tatuó el quite de Leandro Paredes ante Egipto y emocionó al jugador

Un fanático se tatuó el quite de Leandro Paredes ante Egipto y emocionó al jugador

Tatuaje de Leandro Paredes (2)
Tatuaje de Leandro Paredes (3)
Tatuaje de Leandro Paredes (1)
Lee además
lionel messi volvio a hacer historia: los records que rompio ante egipto en el mundial 2026
Deportes.

Lionel Messi volvió a hacer historia: los récords que rompió ante Egipto en el Mundial 2026
El Kansas City Stadium
Deportes.

Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Kansas City para ver a la Selección Argentina

El protagonista compartió las imágenes del tatuaje en Instagram y mencionó al mediocampista argentino con un mensaje cargado de admiración. Paredes vio la publicación y reaccionó con un “me gusta”, un gesto sencillo que terminó de completar una historia atravesada por la emoción.

La escena resume buena parte de lo que provoca esta Selección: no solo se festejan los goles o las victorias, también se abrazan los sacrificios, los cierres a tiempo y esas jugadas silenciosas que pueden cambiar un partido.

El quite de Paredes que evitó una contra peligrosa

La acción elegida por el fanático fue un cruce de Leandro Paredes que frenó una llegada peligrosa de Egipto cuando el partido todavía estaba abierto.

El volante recuperó la pelota en un momento clave y evitó que el conjunto africano pudiera profundizar una contra que amenazaba con complicar todavía más a la Argentina. Poco después llegó el tercer gol que selló la remontada por 3 a 2 y la clasificación a los cuartos de final.

La jugada fue comparada con el recordado cierre de Javier Mascherano ante Arjen Robben en la semifinal del Mundial 2014: una intervención defensiva que no terminó en gol, pero que quedó asociada a un momento decisivo.

El homenaje que llegó apenas horas después

El usuario de Instagram Adri Aguilera82 publicó fotografías del proceso y del resultado final del tatuaje. En la imagen quedó representado el momento exacto en el que Paredes le quita la pelota a su rival.

Junto a la publicación, el joven escribió: “Sos lo más grande que hay” y etiquetó al futbolista. La respuesta llegó a través de un “me gusta” del propio mediocampista.

No era la primera vez que el fanático llevaba a Paredes a su piel. Anteriormente había conocido al jugador en un entrenamiento de Boca Juniors en Ezeiza y consiguió que le firmara una pierna para convertir también ese autógrafo en tatuaje.

“Sos lo más grande que hay” “Sos lo más grande que hay”

Una Selección que genera algo más que fútbol

La historia del tatuaje volvió a mostrar el vínculo especial que existe entre los jugadores y los hinchas.

En Argentina, cada Mundial transforma rutinas, modifica horarios y reúne a familias, amigos y desconocidos frente a una misma pantalla. Pero con este equipo, además, las emociones parecen multiplicarse: hay goles que se gritan, atajadas que se recuerdan y quites que terminan convertidos en símbolos.

Paredes no fue el autor del gol del triunfo, pero su intervención representó uno de esos momentos que explican el espíritu del equipo: correr, meter, acompañar y no dar ninguna pelota por perdida.

Una marca que va mucho más allá de la tinta

El tatuaje representa una jugada, pero también una forma de vivir a la Selección. Cada futbolista deja su huella de una manera diferente. Algunos lo hacen con goles, otros con atajadas y otros, como Paredes, con una recuperación en el momento exacto.

La tinta quedó en la piel del fanático. La jugada, en cambio, ya pertenece a la memoria colectiva de una Selección que sigue despertando orgullo, pasión y una identificación difícil de explicar solamente con palabras.

Los datos más importantes

  • Un fanático se tatuó el quite de Leandro Paredes ante Egipto.
  • La jugada frenó una contra peligrosa en un momento clave.
  • El hincha compartió el tatuaje en Instagram y etiquetó al futbolista.
  • Paredes vio la publicación y reaccionó con un “me gusta”.
  • El joven ya tenía tatuado un autógrafo del mediocampista.
  • Argentina venció 3 a 2 a Egipto tras estar dos goles abajo.
  • La Selección avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.
  • El próximo rival será Suiza.
  • El homenaje reflejó la pasión y la identificación que genera el equipo argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi volvió a hacer historia: los récords que rompió ante Egipto en el Mundial 2026

Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Kansas City para ver a la Selección Argentina

Mundial 2026: el cuadro de cuartos de final, días y horarios

Mundial 2026: Javier Milei puso la Casa Rosada a disposición de la Selección y aseguró "ese día la vacío"

Mundial 2026: Lionel Scaloni habló antes de Egipto y confirmó un cambio

Lo que se lee ahora
Grecia denunció al árbitro ante la FIFA
Deportes.

Mundial 2026: Egipto denunció ante la FIFA al árbitro del partido contra Argentina

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Suiza dejó afuera a Colombia por penales y jugará cuartos contra Argentina
Fútbol.

Suiza dejó afuera a Colombia por penales y jugará cuartos contra Argentina

Selección Argentina.
Fútbol.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina: día, horario y rival 

Vandalismo en Plaza Belgrano.
Jujuy.

El lado B de los festejos en Jujuy: vandalizaron los faroles de la Plaza Belgrano

Mundial 2026: Jujuy festejó la victoria de la Selección Argentina video
Deportes.

Mundial 2026: Jujuy festejó la victoria de la Selección Argentina

ARGENTINA DIO VUELTA EL PARTIDO Y CLASIFICÓ A CUARTOS DE FINAL
EN VIVO.

ARGENTINA DIO VUELTA EL PARTIDO Y CLASIFICÓ A CUARTOS DE FINAL

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel